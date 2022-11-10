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https://sputnikarabic.ae/20221110/رونالدو-يترأس-تشكيلة-منتخب-البرتغال-في-كأس-العالم-2022-من-أجل-الفوز-بالبطولة-لأول-مرة-1070037275.html
رونالدو يترأس تشكيلة منتخب البرتغال في كأس العالم 2022 من أجل الفوز بالبطولة لأول مرة
رونالدو يترأس تشكيلة منتخب البرتغال في كأس العالم 2022 من أجل الفوز بالبطولة لأول مرة
وقع اختيار مدرب منتخب البرتغال، فرناندو سانتوس، اليوم الخميس، على المهاجم المخضرم، كريستيانو ‏رونالدو، لكي يكون من أبرز الأسماء التي تسعى إلى إيصال المنتخب إلى... 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T18:42+0000
2022-11-10T18:44+0000
بطولة كأس العالم 2022
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وسيكون مهاجم فريق "مانشستر يونايتد" (37 عاما) جزءا من محاولة بلاده لفوز منتخبها الوطني المكون من 26 لاعبا، بالبطولة لأول مرة في تاريخها، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.وسيشارك كريستيانو رونالدو في منتخب البرتغال الكثير من زملائه الأصغر سنا في الهجوم، بما في ذلك لاعب أتلتيكو مدريد، جواو فيليكس، ورافاييل لياو من ميلان.ويعد رونالدو من أبرز الهدافين على الإطلاق في كرة القدم الدولية للرجال، بـ117 هدفا.وتعتبر هذه ه المشاركة الخامسة لكريستيانو رونالدو في بطولة كأس العالم، كما أنه واحد من 10 لاعبين من الدوري الإنجليزي الممتاز يتم تضمينهم في تشكيلة المدرب فرناندو سانتوس.وقال مدرب البرتغال، فرناندو سانتوس: "كل اللاعبين الذين استدعيتهم يأتون بشغف للفوز وجعل البرتغال بطل العالم، بما في ذلك رونالدو".تفتتح البرتغال مشوارها في بطولة كأس العالم 2022 في المجموعة الثامنة ضد غانا، في المباراة التي ستقام في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قبل أن تواجه منتخب أوروغواي في 28 نوفمبر، وكوريا الجنوبية في 2 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20221103/-إحصائية-محرجة-لكريستيانو-رونالدو-مع-مانشستر-يونايتد-1069780458.html
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بطولة كأس العالم 2022, رياضة, مجتمع
بطولة كأس العالم 2022, رياضة, مجتمع

رونالدو يترأس تشكيلة منتخب البرتغال في كأس العالم 2022 من أجل الفوز بالبطولة لأول مرة

18:42 GMT 10.11.2022 (تم التحديث: 18:44 GMT 10.11.2022)
© AP Photo / Francisco Secoكيليان مبابي و كريستيانو رونالدو يتصافحان
كيليان مبابي و كريستيانو رونالدو يتصافحان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2022
كيليان مبابي و كريستيانو رونالدو يتصافحان
© AP Photo / Francisco Seco
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وقع اختيار مدرب منتخب البرتغال، فرناندو سانتوس، اليوم الخميس، على المهاجم المخضرم، كريستيانو ‏رونالدو، لكي يكون من أبرز الأسماء التي تسعى إلى إيصال المنتخب إلى نهائيات مونديال قطر بكرة القدم 2022.‏
وسيكون مهاجم فريق "مانشستر يونايتد" (37 عاما) جزءا من محاولة بلاده لفوز منتخبها الوطني المكون من 26 لاعبا، بالبطولة لأول مرة في تاريخها، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.
وسيشارك كريستيانو رونالدو في منتخب البرتغال الكثير من زملائه الأصغر سنا في الهجوم، بما في ذلك لاعب أتلتيكو مدريد، جواو فيليكس، ورافاييل لياو من ميلان.
ويعد رونالدو من أبرز الهدافين على الإطلاق في كرة القدم الدولية للرجال، بـ117 هدفا.
وتعتبر هذه ه المشاركة الخامسة لكريستيانو رونالدو في بطولة كأس العالم، كما أنه واحد من 10 لاعبين من الدوري الإنجليزي الممتاز يتم تضمينهم في تشكيلة المدرب فرناندو سانتوس.
البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2022
إحصائية محرجة لكريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد
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وقال مدرب البرتغال، فرناندو سانتوس: "كل اللاعبين الذين استدعيتهم يأتون بشغف للفوز وجعل البرتغال بطل العالم، بما في ذلك رونالدو".
تفتتح البرتغال مشوارها في بطولة كأس العالم 2022 في المجموعة الثامنة ضد غانا، في المباراة التي ستقام في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قبل أن تواجه منتخب أوروغواي في 28 نوفمبر، وكوريا الجنوبية في 2 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
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