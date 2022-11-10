https://sputnikarabic.ae/20221110/رونالدو-يترأس-تشكيلة-منتخب-البرتغال-في-كأس-العالم-2022-من-أجل-الفوز-بالبطولة-لأول-مرة-1070037275.html

رونالدو يترأس تشكيلة منتخب البرتغال في كأس العالم 2022 من أجل الفوز بالبطولة لأول مرة

رونالدو يترأس تشكيلة منتخب البرتغال في كأس العالم 2022 من أجل الفوز بالبطولة لأول مرة

وقع اختيار مدرب منتخب البرتغال، فرناندو سانتوس، اليوم الخميس، على المهاجم المخضرم، كريستيانو ‏رونالدو، لكي يكون من أبرز الأسماء التي تسعى إلى إيصال المنتخب إلى... 10.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-10T18:42+0000

2022-11-10T18:42+0000

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بطولة كأس العالم 2022

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وسيكون مهاجم فريق "مانشستر يونايتد" (37 عاما) جزءا من محاولة بلاده لفوز منتخبها الوطني المكون من 26 لاعبا، بالبطولة لأول مرة في تاريخها، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.وسيشارك كريستيانو رونالدو في منتخب البرتغال الكثير من زملائه الأصغر سنا في الهجوم، بما في ذلك لاعب أتلتيكو مدريد، جواو فيليكس، ورافاييل لياو من ميلان.ويعد رونالدو من أبرز الهدافين على الإطلاق في كرة القدم الدولية للرجال، بـ117 هدفا.وتعتبر هذه ه المشاركة الخامسة لكريستيانو رونالدو في بطولة كأس العالم، كما أنه واحد من 10 لاعبين من الدوري الإنجليزي الممتاز يتم تضمينهم في تشكيلة المدرب فرناندو سانتوس.وقال مدرب البرتغال، فرناندو سانتوس: "كل اللاعبين الذين استدعيتهم يأتون بشغف للفوز وجعل البرتغال بطل العالم، بما في ذلك رونالدو".تفتتح البرتغال مشوارها في بطولة كأس العالم 2022 في المجموعة الثامنة ضد غانا، في المباراة التي ستقام في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قبل أن تواجه منتخب أوروغواي في 28 نوفمبر، وكوريا الجنوبية في 2 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

https://sputnikarabic.ae/20221103/-إحصائية-محرجة-لكريستيانو-رونالدو-مع-مانشستر-يونايتد-1069780458.html

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