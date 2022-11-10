https://sputnikarabic.ae/20221110/زاخاروفا-روسيا-ستؤكد-في-مجموعة-العشرين-استعدادها-لتوفير-الغذاء-وموارد-الطاقة-1070025506.html
زاخاروفا: روسيا ستؤكد في مجموعة العشرين استعدادها لتوفير الغذاء وموارد الطاقة
زاخاروفا: روسيا ستؤكد في مجموعة العشرين استعدادها لتوفير الغذاء وموارد الطاقة
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا ستؤكد خلال قمة مجموعة العشرين، استعدادها للبقاء مورداً للغذاء وموارد الطاقة للدول... 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T13:14+0000
2022-11-10T13:14+0000
2022-11-10T13:14+0000
روسيا
مجموعة العشرين
قطاع الطاقة
توريد
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موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا، في إحاطة صحفية اليوم الخميس: "ستؤكد روسيا استعدادها للبقاء مورداً موثوقاً فيه، للمنتجات الغذائية وموارد الطاقة للأسواق الخارجية على أساس تجاري وإنساني، ورافضة، في نفس الوقت، أي محاولات فرض أسعار وغيرها من الضغوط الخارجية. كما أنه من المقرر الإعلان عن عدد من المبادرات المحددة في هذا الصدد، بما في ذلك بناء تعاون في مجال الغاز مع تركيا، وتنظيم توريد كميات كبيرة من الحبوب والأسمدة. وسنؤكد أهمية إزالة هيكلية الهيمنة على الاقتصاد العالمي وبناء طرق لوجستية وتجمعات تكنولوجية وأنظمة دفع (مالي) مستقلة عن الاضطرابات السياسية".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الملحق الإعلامي للسفارة الروسية لدى إندونيسيا، ألكسندر تومايكين، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، سوف يترأس وفد روسيا الاتحادية في قمة العشرين.وتتألف مجموعة العشرين، من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وإيطاليا والسعودية وتركيا والأرجنتين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا واليابان والمكسيك وروسيا وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وأستراليا والبرازيل وكندا والصين.وأنشئ هذا المنتدى الدولي، في 1999، بهدف مُناقشة السياسات المُتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي الدولي، ومُعالجة القضايا التي تتجاوز مسؤوليات جهة مستقلة.
https://sputnikarabic.ae/20221110/لافروف-يترأس-الوفد-الروسي-في-قمة-مجموعة-العشرين--1070002741.html
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روسيا, مجموعة العشرين, قطاع الطاقة, توريد
روسيا, مجموعة العشرين, قطاع الطاقة, توريد
زاخاروفا: روسيا ستؤكد في مجموعة العشرين استعدادها لتوفير الغذاء وموارد الطاقة
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أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا ستؤكد خلال قمة مجموعة العشرين، استعدادها للبقاء مورداً للغذاء وموارد الطاقة للدول الأخرى.
موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا، في إحاطة صحفية اليوم الخميس: "ستؤكد روسيا استعدادها للبقاء مورداً موثوقاً فيه، للمنتجات الغذائية وموارد الطاقة للأسواق الخارجية على أساس تجاري وإنساني، ورافضة، في نفس الوقت، أي محاولات فرض أسعار وغيرها من الضغوط الخارجية. كما أنه من المقرر الإعلان عن عدد من المبادرات المحددة في هذا الصدد، بما في ذلك بناء تعاون في مجال الغاز مع تركيا، وتنظيم توريد كميات كبيرة من الحبوب والأسمدة. وسنؤكد أهمية إزالة هيكلية الهيمنة على الاقتصاد العالمي وبناء طرق لوجستية وتجمعات تكنولوجية وأنظمة دفع (مالي) مستقلة عن الاضطرابات السياسية".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الملحق الإعلامي للسفارة الروسية لدى إندونيسيا، ألكسندر تومايكين، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، سوف يترأس وفد روسيا الاتحادية في قمة العشرين.
ومن المقرر أن تعقد قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية، يومي 15 و16 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.
وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد أعلن، أن روسيا ستشارك في قمة مجموعة العشرين؛ لكن شكل المشاركة لم يتم تحديده.
وتتألف مجموعة العشرين، من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وإيطاليا والسعودية وتركيا والأرجنتين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا واليابان والمكسيك وروسيا وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وأستراليا والبرازيل وكندا والصين.
وأنشئ هذا المنتدى الدولي، في 1999، بهدف مُناقشة السياسات المُتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي الدولي، ومُعالجة القضايا التي تتجاوز مسؤوليات جهة مستقلة.