زاخاروفا: روسيا ستؤكد في مجموعة العشرين استعدادها لتوفير الغذاء وموارد الطاقة

ومن المقرر أن تعقد قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية، يومي 15 و16 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد أعلن، أن روسيا ستشارك في قمة مجموعة العشرين؛ لكن شكل المشاركة لم يتم تحديده.