https://sputnikarabic.ae/20221110/زيلينسكي-يتغيب-عن-قمة-مجموعة-العشرين-1070021085.html
زيلينسكي يتغيب عن قمة مجموعة العشرين
زيلينسكي يتغيب عن قمة مجموعة العشرين
نقل موقع إخباري إندونيسي عن وزير الشؤون البحرية والاستثمار في البلاد، لوهوت بنسار باندجيتان، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لن يحضر قمة مجموعة العشرين... 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T11:27+0000
2022-11-10T11:27+0000
2022-11-10T11:40+0000
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وأوضح باندجيتان المسؤول عن التحضير للحدث لموقع "ديتيك بالي"، اليوم الخميس، أن زيلينسكي "سيكون مشغولاً بالشؤون الداخلية لأوكرانيا".بالإضافة إلى ذلك، أكد باندجيتان أن فلاديمير بوتين لن يحضر القمة أيضًا.وصرح ألكسندر توماكين، الملحق الصحفي في السفارة الروسية في إندونيسيا، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني، بأن الوفد الروسي في قمة مجموعة العشرين، التي ستعقد في جزيرة بالي الإندونيسية يومي 15 و16 نوفمبر، سيرأسه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.وقال الدبلوماسي للوكالة: "الوفد الروسي سيرأسه وزير الخارجية سيرغي لافروف".كما أكد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يشارك في قمة مجموعة العشرين عبر الإنترنت.
https://sputnikarabic.ae/20221101/واشنطن-تقول-إن-الاتصالات-بين-روسيا-وأمريكا-على-هامش-قمة-مجموعة-العشرين-غير-متوقعة-1069727525.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار أوكرانيا, أخبار إندونيسيا
أخبار أوكرانيا, أخبار إندونيسيا
زيلينسكي يتغيب عن قمة مجموعة العشرين
11:27 GMT 10.11.2022 (تم التحديث: 11:40 GMT 10.11.2022) تابعنا عبر
نقل موقع إخباري إندونيسي عن وزير الشؤون البحرية والاستثمار في البلاد، لوهوت بنسار باندجيتان، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لن يحضر قمة مجموعة العشرين في بالي.
وأوضح باندجيتان المسؤول عن التحضير للحدث لموقع "ديتيك بالي
"، اليوم الخميس، أن زيلينسكي "سيكون مشغولاً بالشؤون الداخلية لأوكرانيا".
بالإضافة إلى ذلك، أكد باندجيتان أن فلاديمير بوتين لن يحضر القمة أيضًا.
كلا الرئيسين لديهما جداول زمنية ضيقة للغاية، وعلينا احترام قرارهما بالتغيب عن القمة.
وصرح ألكسندر توماكين، الملحق الصحفي في السفارة الروسية في إندونيسيا، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني، بأن الوفد الروسي في قمة مجموعة العشرين، التي ستعقد في جزيرة بالي الإندونيسية يومي 15 و16 نوفمبر، سيرأسه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
وقال الدبلوماسي للوكالة
: "الوفد الروسي سيرأسه وزير الخارجية سيرغي لافروف".
كما أكد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يشارك في قمة مجموعة العشرين عبر الإنترنت.