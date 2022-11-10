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https://sputnikarabic.ae/20221110/سوناك-يبحث-مع-زيلينسكي-دعم-أوكرانيا-وتوفير-ألف-صاروخ-أرض---جو-1070031480.html
سوناك يبحث مع زيلينسكي دعم أوكرانيا وتوفير ألف صاروخ "أرض - جو"
سوناك يبحث مع زيلينسكي دعم أوكرانيا وتوفير ألف صاروخ "أرض - جو"
أجرى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك محادثة هاتفية مع فلاديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، ناقشا خلالها استمرار دعم لندن لكييف، بما في ذلك توفير 1000 صاروخ جديد. 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T15:05+0000
2022-11-10T15:05+0000
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وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني في بيان: "وأكد أن المملكة المتحدة ستواصل تقديم المزيد من الدعم، بما في ذلك 1000 صاروخ أرض- جو آخر وأكثر من 25000 مجموعة عسكرية لفصل الشتاء شديد البرودة".وتجدر الإشارة إلى أنه قبل قمة مجموعة العشرين، ناقش سوناك وزيلينسكي "أهمية استمرار الدعم المنسق لأوكرانيا".وأضاف: "ناقشنا الدعم الدفاعي متعدد الأوجه لأوكرانيا ومساعدتها للتغلب على فترة الشتاء".
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العالم, أخبار أوكرانيا, مساعدات, بريطانيا
العالم, أخبار أوكرانيا, مساعدات, بريطانيا

سوناك يبحث مع زيلينسكي دعم أوكرانيا وتوفير ألف صاروخ "أرض - جو"

15:05 GMT 10.11.2022
© AFP 2022 / JONATHAN BRADYرئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك
رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2022
© AFP 2022 / JONATHAN BRADY
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أجرى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك محادثة هاتفية مع فلاديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، ناقشا خلالها استمرار دعم لندن لكييف، بما في ذلك توفير 1000 صاروخ جديد.
وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني في بيان: "وأكد أن المملكة المتحدة ستواصل تقديم المزيد من الدعم، بما في ذلك 1000 صاروخ أرض- جو آخر وأكثر من 25000 مجموعة عسكرية لفصل الشتاء شديد البرودة".
وتجدر الإشارة إلى أنه قبل قمة مجموعة العشرين، ناقش سوناك وزيلينسكي "أهمية استمرار الدعم المنسق لأوكرانيا".

قال زيلينسكي عبر حسابه على موقع "تويتر" إنه خلال المحادثة مع سوناك، دافعوا أيضًا عن تمديد "صفقة الحبوب".

وأضاف: "ناقشنا الدعم الدفاعي متعدد الأوجه لأوكرانيا ومساعدتها للتغلب على فترة الشتاء".
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