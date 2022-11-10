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https://sputnikarabic.ae/20221110/سيناتور-بلجيكي-يدعو-إلى-تقسيم-أراضي-أوكرانيا-بالاتفاق-مع-روسيا-ورفع-العقوبات-1070032777.html
سيناتور بلجيكي يدعو إلى تقسيم أراضي أوكرانيا بالاتفاق مع روسيا ورفع العقوبات
سيناتور بلجيكي يدعو إلى تقسيم أراضي أوكرانيا بالاتفاق مع روسيا ورفع العقوبات
صرح السيناتور البلجيكي آلان ديتكس، اليوم الخميس، أن أوروبا لم يعد من الممكن أن تقودها الولايات المتحدة "المروجة للحرب" ويجب أن تعيد النظر في سياستها تجاه روسيا... 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T15:36+0000
2022-11-10T15:36+0000
روسيا
أخبار بلجيكا اليوم
أخبار أوكرانيا
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وأضاف ديتكس في مقابلة مع النسخة الفرنسية من مجلة "كوسور": "من أجل مصلحة أوروبا والأوروبيين علينا التخلي عن نهج زيلينسكي المتشدد، والاتفاق مع روسيا بشأن تقسيم أوكرانيا ورفع العقوبات، هذا هو السبيل إلى الإنقاذ، في هذه المرحلة، الحل الدبلوماسي أفضل من تصعيد الصراع. الذي يشجعه البيت الأبيض".وتابع: "لا ينبغي أن يُنظر إلى مثل هذا الشخص على أنه رئيس كفؤ، ولكن على أنه "دمية أمريكية مهووسة بالغطرسة وتجرنا إلى الحرب".كما أدان كلمات زميلته إليزابيث بورن، التي قالت إن فرنسا تريد أن تجعل ثمن الصراع لا يطاق بالنسبة لروسيا، بالقول: "لا عجب أن روسيا تريد أن تجعل موضوع الطاقة لا يطاق بالنسبة للفرنسيين".
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روسيا, أخبار بلجيكا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار بلجيكا اليوم, أخبار أوكرانيا

سيناتور بلجيكي يدعو إلى تقسيم أراضي أوكرانيا بالاتفاق مع روسيا ورفع العقوبات

15:36 GMT 10.11.2022
© Fotolia / Artjazzبروكسل
بروكسل - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2022
© Fotolia / Artjazz
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صرح السيناتور البلجيكي آلان ديتكس، اليوم الخميس، أن أوروبا لم يعد من الممكن أن تقودها الولايات المتحدة "المروجة للحرب" ويجب أن تعيد النظر في سياستها تجاه روسيا وأوكرانيا.
وأضاف ديتكس في مقابلة مع النسخة الفرنسية من مجلة "كوسور": "من أجل مصلحة أوروبا والأوروبيين علينا التخلي عن نهج زيلينسكي المتشدد، والاتفاق مع روسيا بشأن تقسيم أوكرانيا ورفع العقوبات، هذا هو السبيل إلى الإنقاذ، في هذه المرحلة، الحل الدبلوماسي أفضل من تصعيد الصراع. الذي يشجعه البيت الأبيض".

وأشار السيناتور إلى أوراق بنما التي يشار فيها إلى الزعيم الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على أنه "متآمر خارجي".

وتابع: "لا ينبغي أن يُنظر إلى مثل هذا الشخص على أنه رئيس كفؤ، ولكن على أنه "دمية أمريكية مهووسة بالغطرسة وتجرنا إلى الحرب".
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أمس, 11:51 GMT

عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا تلحق الضرر فقط بأوروبا نفسها، وتستفيد منها الولايات المتحدة من خلال تزويد الدول الأوروبية بالأسلحة والغاز.

كما أدان كلمات زميلته إليزابيث بورن، التي قالت إن فرنسا تريد أن تجعل ثمن الصراع لا يطاق بالنسبة لروسيا، بالقول: "لا عجب أن روسيا تريد أن تجعل موضوع الطاقة لا يطاق بالنسبة للفرنسيين".
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