https://sputnikarabic.ae/20221110/غانتس-يتوعد-ما-هي-الطائرات-الحربية-الإسرائيلية-التي-يمكن-استخدامها-ضد-إيران-1070024337.html

غانتس يتوعد... ما هي الطائرات الحربية الإسرائيلية التي يمكن استخدامها ضد إيران؟

غانتس يتوعد... ما هي الطائرات الحربية الإسرائيلية التي يمكن استخدامها ضد إيران؟

تمتلك إسرائيل قوة جوية تصنف في المرتبة رقم 19 بين أضخم 142 قوة جوية في العالم وتضم 597 طائرة حربية، بعضها يمكن استخدامه في عمليات عسكرية ضد إيران. 10.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-10T13:12+0000

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وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الخميس، إن بلاده قادرة على تنفيذ عمليات عسكرية ضد منشآت إيران النووية.وتلوح إسرائيل بصورة متكررة بقدرتها على استهداف المنشآت النووية الإيرانية معتمدة في ذلك على امتلاكها طائرات متعددة المهام بعيدة المدى أبرزها "إف - 35".وتتوافق التهديدات الإسرائيلية مع عمليات سابقة نفذتها إسرائيل ضد منشآت نووية لدول مجاورة، ففي عام 1981 قصفت مفاعل تموز العراقي، وفي عام 2007 عندما هاجمت المفاعل النووي السوري.ما هي الطائرات التي يمكن استخدامها ضد إيران؟تضم القوة الجوية الإسرائيلية عدة أنواع من الطائرات منها "إف - 15"، التي يمكن استخدامها في مهام محددة ضمن عملية عسكرية ضد إيران تكون رأس الحربة فيها هي الطائرة "إف - 35"، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.كما ستكون إسرائيل في حاجة إلى طائرات أخرى لدعم العملية مثل طائرات التزود بالوقود في الجو، التي يمكنها أن تسهم في مضاعفة مدى الطائرات الهجومية خلال العملية وتزيد من قدرتها على المناورة خلال التنفيذ.وتمتلك إسرائيل عدة طائرات منها مثل "بوينغ 707" و"كيه سي - 130 إتش".ولا يقتصر الأمر على ذلك، وإنما ستكون أي مهمة إسرائيلية للوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية في حاجة إلى طائرات استطلاع مثل "كينغ إير 200"، التي يمكنها جمع معلومات عن الدفاعات الجوية الإيرانية لفترات كبيرة قبل بدء العملية.كما سيتطلب الأمر مشاركة طائرات مثل "جي - 550" المخصصة لاعتراض الاتصالات اللاسلكية أو المخصصة للإنذار المبكر.ويضاف إلى ما سبق، ستكون الطائرات المسيرة "الدرونز" عنصرا مهما لاستكمال أي مهمة عسكرية إسرائيلية للوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية خاصة فيما يتعلق بمهام الاستطلاع وجمع المعلومات الاستخباراتية قبل وأثناء العملية.

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https://sputnikarabic.ae/20220825/تقرير-طائرات-إف-35-إسرائيلية-اخترقت-المجال-الجوي-الإيراني-بشكل-متكرر-خلال-مناورات-حربية-1066844745.html

https://sputnikarabic.ae/20211222/جهزنا-مقاتلات-إف-35-وآلاف-الصواريخ-إسرائيل-تؤكد-أنها-قد-تنجح-في-ضرب-برنامج-إيران-النووي-غدا-1054440784.html

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