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https://sputnikarabic.ae/20221110/غروسي-المحادثات-مع-روسيا-وأوكرانيا-لإقامة-منطقة-آمنة-حول-محطة-زابوروجيه-معقدة-جدا-1070037687.html
غروسي: المحادثات مع روسيا وأوكرانيا لإقامة منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه "معقدة جدا"
غروسي: المحادثات مع روسيا وأوكرانيا لإقامة منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه "معقدة جدا"
قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي اليوم الخميس، إن المحادثات مع روسيا وأوكرانيا لإقامة منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه النووية "معقدة... 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T19:14+0000
2022-11-10T19:17+0000
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
روسيا
عقوبات أمريكية ضد روسيا
أخبار أوكرانيا
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أطلقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل أسابيع محادثات بشأن إقامة منطقة آمنة حول المنشآة النووية، والتي دعا إليها على وجه التحديد الأمين العام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لا سيما بعد شكوى موسكو من قصف كييف المتواصل للمحطة، الأمر الذي اعتبرته "إرهابا نوويا".وقال غروسي في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" على هامش فعاليات قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ المصرية: "الأمر يستغرق وقتا طويلا جدا، لكن لا يمكنني أن أفقد الصبر ويجب أن أواصل جهودي".وأشار إلى أن من بين الصعوبات "كون الأطراف الذين يتعامل معهم ليسوا دبلوماسيين بل عسكريين من البلدين"، مضيفا: "هذا يجعل المفاوضات حساسة جدا عندما نتحدث عن نطاق (الحماية حول المحطة)، وعندما نتحدث عن تحديد المعدات العسكرية المسموحة والمحظورة، فهم ينظرون إلى الأمور من منظور حربي".
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محطة زابوروجيه للطاقة النووية, روسيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا, أخبار أوكرانيا
محطة زابوروجيه للطاقة النووية, روسيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا, أخبار أوكرانيا

غروسي: المحادثات مع روسيا وأوكرانيا لإقامة منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه "معقدة جدا"

19:14 GMT 10.11.2022 (تم التحديث: 19:17 GMT 10.11.2022)
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية. أوكرانيا، 1 سبتمبر 2022
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية. أوكرانيا، 1 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevskiy
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قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي اليوم الخميس، إن المحادثات مع روسيا وأوكرانيا لإقامة منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه النووية "معقدة جدا".
أطلقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل أسابيع محادثات بشأن إقامة منطقة آمنة حول المنشآة النووية، والتي دعا إليها على وجه التحديد الأمين العام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لا سيما بعد شكوى موسكو من قصف كييف المتواصل للمحطة، الأمر الذي اعتبرته "إرهابا نوويا".
وقال غروسي في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" على هامش فعاليات قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ المصرية: "الأمر يستغرق وقتا طويلا جدا، لكن لا يمكنني أن أفقد الصبر ويجب أن أواصل جهودي".
وأشار إلى أن من بين الصعوبات "كون الأطراف الذين يتعامل معهم ليسوا دبلوماسيين بل عسكريين من البلدين"، مضيفا: "هذا يجعل المفاوضات حساسة جدا عندما نتحدث عن نطاق (الحماية حول المحطة)، وعندما نتحدث عن تحديد المعدات العسكرية المسموحة والمحظورة، فهم ينظرون إلى الأمور من منظور حربي".
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