فلسطينيون يحيون الذكرى الـ18 لوفاة ياسر عرفات
10:52 GMT 10.11.2022 (تم التحديث: 10:55 GMT 10.11.2022)
© AFP 2022 / JAMAL ARURIالرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات
© AFP 2022 / JAMAL ARURI
أحيا عدد من الفلسطينين في مختلف المناطق الذكرى الـ 18 لوفاة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات (أبوعمار).
في عام 2002، شنت إسرائيل عملية "السور الواقي" وأعادت احتلال الضفة الغربية، حيث تحول ياسر عرفات إلى سجين في مكتبه داخل مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله إلى أن نقل إلى باريس للعلاج. وفي عام 2004، توفي هناك ودفن جثمانه في مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، انطلقت، اليوم الخميس، في مختلف المحافظات فعاليات إحياء ذكرى أبو عمار بفعاليات وطنية مختلفة تتمثل بوقفات ومسيرات ومهرجانات.
وأشارت إلى أن هذه الفعاليات شارك فيها قادة فصائل العمل الوطني ورفاق ياسر عرفات.
صورة من استعدادات مهرجان حركة فتح لإحياء ذكرى وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات أبو عمار في غزة🇵🇸 pic.twitter.com/MDT1QiRY7o— غزة الآن - Gaza Now (@GazaNownews) November 10, 2022
وأضحت الوكالة أن من المناطق التي شهدت فعاليات إحياء ذكرى وفاة ياسر عرفات، مدينة رام الله، حيث من المقرر تنظيم مسيرة إلى ضريح عرفات، ومن المقرر أن يقام مهرجان مركزي هناك، "تخليدا لإرث عرفات النضالي والكفاحي، وتأكيدا على الالتزام بالثوابت الوطنيّة التي استُشهد من أجل الحفاظ عليها".
ورفع المشاركون في الفعاليات صور أبو عمار، ولافتات وارتدوا الكوفية الفلسطينية التي اشتهر بها عرفات اعتزازا بتاريخه النضالي.
ياسر عرفات….قلعتنا الاولى وجدارنا الأخير 🇵🇸 pic.twitter.com/zqWqgMiC7r— ﮼محمود | mahmoud (@mahmoudalpacino) November 10, 2022
ولفتت الوكالة إلى أن مؤسسة ياسر عرفات، سوف تحيي من جانبها ذكرى رحيله، اليوم، في قصر رام الله الثقافي، وتتضمن الفعالية إعلان الفائز بجائزة ياسر عرفات للإنجاز 2022.
مدارس غزة تحيى ذكرى وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات أبو عمار في غزة🇵🇸 pic.twitter.com/nFYdhC43q2— غزة الآن - Gaza Now (@GazaNownews) November 10, 2022
وأشارت الوكالة إلى أن حركة "فتح" في قطاع غزة، تحيي ذكرى أبو عمار في مهرجان مركزي في ساحة الشهيد ياسر عرفات "الكتيبة" في حي الرمال غربي مدينة غزة.
ومن جانبها، أحيت وزارة التربية والتعليم، الفلسطينية، ذكرى من خلال مدارسها، اليوم الخميس، وتضمنت الفعاليات مهرجانات مركزية نظمتها مديريات التربية في المدارس، وتوجيه الإذاعة المدرسية على مدار يومين للحديث عن هذه المناسبة، والتذكير بدوره في القضية الفلسطينية.