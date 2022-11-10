فلسطيني من قطاع غزة يحول النفايات الورقية لمصدر دخل
09:00 GMT 10.11.2022 (تم التحديث: 09:09 GMT 10.11.2022)
© Sputnik . Ajwad Jradatفلسطيني من قطاع غزة يحول النفايات الورقية لمصدر دخل
© Sputnik . Ajwad Jradat
نجح الفلسطيني أكرم العمور من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، في ابتكار حرفة، توفر له مصدر دخل ولسبعة شبان يعملون معه، من خلال تحويل النفايات الورقية إلى كراتين للبيض، متحدياً الظروف الصعبة التي تعصف بالقطاع، من ارتفاع نسبة البطالة والفقر، وكذلك تقديم خدمة للبيئة.
يعمل العمور في ورشته التي أسسها بإمكانيات متواضعة عام 2019 برفقة 7 عاملين لإعادة تدوير النفايات، وجاءت فكرة إعادة تدوير النفايات الورقية كون منطقة عمله تحتوي على العديد من مزارع الدجاج التي تحتاج يوميا لعدد كبير من كراتين البيض، ويقول أكرم العمور لوكالة "سبوتنيك" : "إنَّ عملية التدوير يومياً تصل من 400 إلى 500 كيلوغرام من النفايات الورقية، تنتج ما يقدر بـ 3 آلاف كرتونة، يجري توريدها لمزارع البيض في غزة، وغالبية النفايات الورقية تأتينا من المؤسسات الحكومية خاصة من وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والجامعات في قطاع غزة، وأصبحنا ننتج اليوم من 3 آلاف إلى 5 آلاف كرتونة بيض فارغة، يتم توريدها للمزارع في القطاع".
© Sputnik . Ajwad Jradatفلسطيني من قطاع غزة يحول النفايات الورقية لمصدر دخل
فلسطيني من قطاع غزة يحول النفايات الورقية لمصدر دخل
© Sputnik . Ajwad Jradat
العمور استفاد من التجارب في الخارج بكيفية تدوير النفايات الورقية، حيث تواصل مع شركة صينية واستطاع استيراد بعض المعدات اللازمة للتدوير، ويضيف أكرم: "إنَّ مراحل إعادة التدوير تبدأ بتجميع الورق ومن ثم يضع في مطحنة كبيرة فيها شفرات تقوم بتقطيع الورق لشرائح صغيرة، مع إضافة المياه لمدة لا تتجاوز 10 دقائق، بعد ذلك يجري تصفية الورق من المياه حيث يكون قوامه كالحساء، ومن ثم يوضع في قوالب لتعطينا شكل كراتين البيض".
© Sputnik . Ajwad Jradatفلسطيني من قطاع غزة يحول النفايات الورقية لمصدر دخل
فلسطيني من قطاع غزة يحول النفايات الورقية لمصدر دخل
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويعد انقطاع التيار الكهربائي أحد أهم المشاكل التي يعاني منها في مشروع العمور، فالتيار الكهربائي في قطاع غزة يعمل يوميا في حدود 8 ساعات، وبشكل غير مستقر، ولا يفي باحتياجاته، ويحاول تأمين مصدر طاقة شمسية، لكن ثمنها الكبير يقف حاجزاً امام تنفيذها في الوقت الحالي، ويسعى لتطوير عمله وإنتاج كراتين بيض بشكل أقوى وأفضل وتوسيع مشروعه لتأمين فرص لمزيد من الشباب العاطلين عن العمل.
© Sputnik . Ajwad Jradatفلسطيني من قطاع غزة يحول النفايات الورقية لمصدر دخل
فلسطيني من قطاع غزة يحول النفايات الورقية لمصدر دخل
© Sputnik . Ajwad Jradat