https://sputnikarabic.ae/20221110/قدرات-الجيش-الفرنسي-في-2022-1070031616.html
قدرات الجيش الفرنسي في 2022
قدرات الجيش الفرنسي في 2022
يصل عدد جنود الجيش الفرنسي إلى 415 ألف جندي بينهم 205 آلاف جندي عامل و35 ألف جندي احتياطي إضافة إلى 175 ألف فرد يمثلون قوات شبه عسكرية. 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T15:05+0000
2022-11-10T15:05+0000
2022-11-10T15:05+0000
انفوجرافيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0a/1070031333_0:0:1411:793_1920x0_80_0_0_2c572d3b22b97665c469ad7fe9780345.png
رغم تصريحات وزير الدفاع الفرنسي التي تقول إن جيش بلاده غير قادر على خوض عمليات عسكرية كبرى، فإن حجم الإنفاق الدفاعي الفرنسي يجعلها بين أكثر 11 دولة إنفاقا على جيوشها في 2022 بميزانية تقدر بـ 40.9 مليار دولار.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0a/1070031333_13:0:1070:793_1920x0_80_0_0_f65c45d236a92cd51571174b74264648.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
قدرات الجيش الفرنسي في 2022
تابعنا عبر
يصل عدد جنود الجيش الفرنسي إلى 415 ألف جندي بينهم 205 آلاف جندي عامل و35 ألف جندي احتياطي إضافة إلى 175 ألف فرد يمثلون قوات شبه عسكرية.
رغم تصريحات وزير الدفاع الفرنسي التي تقول إن جيش بلاده غير قادر على خوض عمليات عسكرية كبرى، فإن حجم الإنفاق الدفاعي الفرنسي يجعلها بين أكثر 11 دولة إنفاقا على جيوشها في 2022 بميزانية تقدر بـ 40.9 مليار دولار.