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https://sputnikarabic.ae/20221110/قدرات-الجيش-الفرنسي-في-2022-1070031616.html
قدرات الجيش الفرنسي في 2022
قدرات الجيش الفرنسي في 2022
يصل عدد جنود الجيش الفرنسي إلى 415 ألف جندي بينهم 205 آلاف جندي عامل و35 ألف جندي احتياطي إضافة إلى 175 ألف فرد يمثلون قوات شبه عسكرية. 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T15:05+0000
2022-11-10T15:05+0000
انفوجرافيك
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رغم تصريحات وزير الدفاع الفرنسي التي تقول إن جيش بلاده غير قادر على خوض عمليات عسكرية كبرى، فإن حجم الإنفاق الدفاعي الفرنسي يجعلها بين أكثر 11 دولة إنفاقا على جيوشها في 2022 بميزانية تقدر بـ 40.9 مليار دولار.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

قدرات الجيش الفرنسي في 2022

15:05 GMT 10.11.2022
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يصل عدد جنود الجيش الفرنسي إلى 415 ألف جندي بينهم 205 آلاف جندي عامل و35 ألف جندي احتياطي إضافة إلى 175 ألف فرد يمثلون قوات شبه عسكرية.
قدرات الجيش الفرنسي في 2022 - سبوتنيك عربي
رغم تصريحات وزير الدفاع الفرنسي التي تقول إن جيش بلاده غير قادر على خوض عمليات عسكرية كبرى، فإن حجم الإنفاق الدفاعي الفرنسي يجعلها بين أكثر 11 دولة إنفاقا على جيوشها في 2022 بميزانية تقدر بـ 40.9 مليار دولار.
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