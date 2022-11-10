https://sputnikarabic.ae/20221110/قطر-تدشن-وحدة-تحليل-ترددات-الإشعاع-غير-المؤين--1070008810.html
قطر تدشن وحدة تحليل ترددات الإشعاع غير المؤين
قطر تدشن وحدة تحليل ترددات الإشعاع غير المؤين
أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، في قطر، تدشين وحدة تحليل ترددات الإشعاع غير المؤين في قطر. 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T09:04+0000
2022-11-10T09:04+0000
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وأوضحت الوزارة في بيان لها، إلى أن هذه الوحدة تأتي لرصد وتحليل البيانات لمستويات الأشعة غير المؤينة.وأكدت أنها ستقوم بذلك من خلال المحطات الثابتة البالغ عددها 60 محطة كمرحلة أولى، بالإضافة إلى أجهزة كشف متنقلة تعمل بشكل مستمر وآني على مدار الساعة.وأشارت الوزارة إلى أن هذه المبادرة تقوم على تطوير خطة وطنية من خلال الرصد المستمر وقياس تركيز مستويات الأشعة، وتحديد مصادر هذه الإشعاعات وضمان مستوياتها ضمن الحدود المسموحة وفقا للمعايير الدولية.وأكدت أنه بإطلاق هذا المشروع أصبحت الإدارة تمتلك منظومة متكاملة لرصد الإشعاعات غير المؤينة تتضمن أجهزة دقيقة موزعة في معظم مناطق دولة قطر وفي الملاعب بطولة كأس العالم "فيفا قطر 2022".
https://sputnikarabic.ae/20221110/الدفاع-القطرية-تعلن-إجراء-مسح-أمني-للمواد-الكيميائية-والمشعة-في-ملاعب-بطولة-كأس-العالم-1070006043.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, بطولة كأس العالم 2022
قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, بطولة كأس العالم 2022
قطر تدشن وحدة تحليل ترددات الإشعاع غير المؤين
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أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، في قطر، تدشين وحدة تحليل ترددات الإشعاع غير المؤين في قطر.
وأوضحت الوزارة في بيان
لها، إلى أن هذه الوحدة تأتي لرصد وتحليل البيانات لمستويات الأشعة غير المؤينة.
وأكدت أنها ستقوم بذلك من خلال المحطات الثابتة البالغ عددها 60 محطة كمرحلة أولى، بالإضافة إلى أجهزة كشف متنقلة تعمل بشكل مستمر وآني على مدار الساعة.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه المبادرة تقوم على تطوير خطة وطنية من خلال الرصد المستمر وقياس تركيز مستويات الأشعة
، وتحديد مصادر هذه الإشعاعات وضمان مستوياتها ضمن الحدود المسموحة وفقا للمعايير الدولية.
وأكدت أنه بإطلاق هذا المشروع أصبحت الإدارة تمتلك منظومة متكاملة لرصد الإشعاعات غير المؤينة تتضمن أجهزة دقيقة موزعة في معظم مناطق دولة قطر وفي الملاعب بطولة كأس العالم "فيفا قطر 2022".