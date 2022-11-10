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قطر تدشن وحدة تحليل ترددات الإشعاع غير المؤين
قطر تدشن وحدة تحليل ترددات الإشعاع غير المؤين
أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، في قطر، تدشين وحدة تحليل ترددات الإشعاع غير المؤين في قطر. 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T09:04+0000
2022-11-10T09:04+0000
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وأوضحت الوزارة في بيان لها، إلى أن هذه الوحدة تأتي لرصد وتحليل البيانات لمستويات الأشعة غير المؤينة.وأكدت أنها ستقوم بذلك من خلال المحطات الثابتة البالغ عددها 60 محطة كمرحلة أولى، بالإضافة إلى أجهزة كشف متنقلة تعمل بشكل مستمر وآني على مدار الساعة.وأشارت الوزارة إلى أن هذه المبادرة تقوم على تطوير خطة وطنية من خلال الرصد المستمر وقياس تركيز مستويات الأشعة، وتحديد مصادر هذه الإشعاعات وضمان مستوياتها ضمن الحدود المسموحة وفقا للمعايير الدولية.وأكدت أنه بإطلاق هذا المشروع أصبحت الإدارة تمتلك منظومة متكاملة لرصد الإشعاعات غير المؤينة تتضمن أجهزة دقيقة موزعة في معظم مناطق دولة قطر وفي الملاعب بطولة كأس العالم "فيفا قطر 2022".
https://sputnikarabic.ae/20221110/الدفاع-القطرية-تعلن-إجراء-مسح-أمني-للمواد-الكيميائية-والمشعة-في-ملاعب-بطولة-كأس-العالم-1070006043.html
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قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, بطولة كأس العالم 2022
قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, بطولة كأس العالم 2022

قطر تدشن وحدة تحليل ترددات الإشعاع غير المؤين

09:04 GMT 10.11.2022
© AP Photo / Kamran Jebreiliالدوحة، قطر
الدوحة، قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2022
© AP Photo / Kamran Jebreili
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أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، في قطر، تدشين وحدة تحليل ترددات الإشعاع غير المؤين في قطر.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، إلى أن هذه الوحدة تأتي لرصد وتحليل البيانات لمستويات الأشعة غير المؤينة.
وأكدت أنها ستقوم بذلك من خلال المحطات الثابتة البالغ عددها 60 محطة كمرحلة أولى، بالإضافة إلى أجهزة كشف متنقلة تعمل بشكل مستمر وآني على مدار الساعة.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه المبادرة تقوم على تطوير خطة وطنية من خلال الرصد المستمر وقياس تركيز مستويات الأشعة، وتحديد مصادر هذه الإشعاعات وضمان مستوياتها ضمن الحدود المسموحة وفقا للمعايير الدولية.
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الدفاع القطرية تعلن إجراء مسح أمني للمواد الكيميائية والمشعة في ملاعب بطولة كأس العالم
07:56 GMT
وأكدت أنه بإطلاق هذا المشروع أصبحت الإدارة تمتلك منظومة متكاملة لرصد الإشعاعات غير المؤينة تتضمن أجهزة دقيقة موزعة في معظم مناطق دولة قطر وفي الملاعب بطولة كأس العالم "فيفا قطر 2022".
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