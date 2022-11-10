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https://sputnikarabic.ae/20221110/لافروف-يترأس-الوفد-الروسي-في-قمة-مجموعة-العشرين--1070002741.html
لافروف يترأس الوفد الروسي في قمة مجموعة العشرين
لافروف يترأس الوفد الروسي في قمة مجموعة العشرين
صرح ألكسندر توماكين، الملحق الصحفي في السفارة الروسية في إندونيسيا، لوكالة "سبوتنيك"، بأن الوفد الروسي في قمة مجموعة العشرين، التي ستعقد في جزيرة بالي... 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T06:50+0000
2022-11-10T06:50+0000
سيرغي لافروف
روسيا
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وقال الدبلوماسي للوكالة: "الوفد الروسي سيرأسه وزير الخارجية سيرغي لافروف".كما أكد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يشارك في قمة مجموعة العشرين عبر الإنترنت.وأضاف الدبلوماسي: "يجري العمل على صيغة مشاركة فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين. ربما سيشارك في القمة بالفيديو".في وقت سابق، قال السكرتير الصحفي لرئيس روسيا، دميتري بيسكوف، عندما سئل عما إذا كان الرئيس بوتين سيذهب إلى مجموعة العشرين و"أبيك"، للصحفيين أنه تجري مناقشة صيغ مختلفة لمشاركة روسيا في مجموعة العشرين وأبيك، وسيتم اتخاذ القرار في هذه الأيام.
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سيرغي لافروف, روسيا
سيرغي لافروف, روسيا

لافروف يترأس الوفد الروسي في قمة مجموعة العشرين

06:50 GMT 10.11.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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صرح ألكسندر توماكين، الملحق الصحفي في السفارة الروسية في إندونيسيا، لوكالة "سبوتنيك"، بأن الوفد الروسي في قمة مجموعة العشرين، التي ستعقد في جزيرة بالي الإندونيسية يومي 15 و16 نوفمبر/تشرين الثاني، سيرأسه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
وقال الدبلوماسي للوكالة: "الوفد الروسي سيرأسه وزير الخارجية سيرغي لافروف".
كما أكد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يشارك في قمة مجموعة العشرين عبر الإنترنت.
وأضاف الدبلوماسي: "يجري العمل على صيغة مشاركة فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين. ربما سيشارك في القمة بالفيديو".
في وقت سابق، قال السكرتير الصحفي لرئيس روسيا، دميتري بيسكوف، عندما سئل عما إذا كان الرئيس بوتين سيذهب إلى مجموعة العشرين و"أبيك"، للصحفيين أنه تجري مناقشة صيغ مختلفة لمشاركة روسيا في مجموعة العشرين وأبيك، وسيتم اتخاذ القرار في هذه الأيام.
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