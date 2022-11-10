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https://sputnikarabic.ae/20221110/ما-هي-مناورات-السيف-الحاد-التي-يشارك-فيها-الجيشان-الأمريكي-والياباني-1070007059.html
ما هي مناورات "السيف الحاد" التي يشارك فيها الجيشان الأمريكي والياباني؟
ما هي مناورات "السيف الحاد" التي يشارك فيها الجيشان الأمريكي والياباني؟
بدأ الجيشان الأمريكي والياباني مناوراتهما العسكرية المشتركة التي تقام كل عامين، وتحمل اسم "السيف الحاد" للتأكيد على جاهزيتهما القتالية في منطقة المحيطين الهندي... 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T08:49+0000
2022-11-10T08:49+0000
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
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وتقام المناورات المشتركة الأمريكية اليابانية "السيف الحاد" في نطاق قيادة المحيطين الهندي والهادئ الأمريكية بالقرب من اليابان، حسبما ذكر موقع "ديفيدز" التابع للجيش الأمريكي.ويقول الموقع إن الهدف من مناورات "السيف الحاد" هو زيادة الاستعداد القتالي للقوات الأمريكية واليابانية وتعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين.كما تهدف المناورات إلى التأكيد على استمرار دعم الولايات المتحدة الأمريكية لحلفائها في المنطقة، حسبما ذكر الموقع.ومن المقرر أن تستمر التدريبات التي انطلقت، اليوم الخميس حتى الـ 19 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.يذكر أن الجيش الأمريكي يصنف في المرتبة الأولى عالميا بين أضخم 142 جيشا في العالم، وتصل ميزانيته إلى نحو 770 مليار دولار، بينما يصنف الجيش الياباني في المرتبة رقم 5 عالميا وتقدر ميزانيته بنحو 47.5 مليار دولار، وفقا لإحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
https://sputnikarabic.ae/20221109/معلومات-عن-الجيوش-المشاركة-في-مناورات-مالابار-العسكرية-وترتيبها-عالميا-1069972803.html
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الولايات المتحدة الأمريكية
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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية

ما هي مناورات "السيف الحاد" التي يشارك فيها الجيشان الأمريكي والياباني؟

08:49 GMT 10.11.2022
© AP Photo / Shizuo Kambayashiسفن حربية يابانية أثناء عرض عسكري للأسطول الياباني
سفن حربية يابانية أثناء عرض عسكري للأسطول الياباني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2022
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
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بدأ الجيشان الأمريكي والياباني مناوراتهما العسكرية المشتركة التي تقام كل عامين، وتحمل اسم "السيف الحاد" للتأكيد على جاهزيتهما القتالية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وتقام المناورات المشتركة الأمريكية اليابانية "السيف الحاد" في نطاق قيادة المحيطين الهندي والهادئ الأمريكية بالقرب من اليابان، حسبما ذكر موقع "ديفيدز" التابع للجيش الأمريكي.
سفن حربية أمريكية في بحر الصين الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2022
معلومات عن الجيوش المشاركة في مناورات "مالابار" العسكرية وترتيبها عالميا
أمس, 09:54 GMT
ويقول الموقع إن الهدف من مناورات "السيف الحاد" هو زيادة الاستعداد القتالي للقوات الأمريكية واليابانية وتعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين.
كما تهدف المناورات إلى التأكيد على استمرار دعم الولايات المتحدة الأمريكية لحلفائها في المنطقة، حسبما ذكر الموقع.
ومن المقرر أن تستمر التدريبات التي انطلقت، اليوم الخميس حتى الـ 19 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
جنود مارينز أمريكيين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
معلومات عن مناورات درع "سوبر غارودا 2022" التي تشارك فيها 14 دولة
11 أغسطس, 09:03 GMT
يذكر أن الجيش الأمريكي يصنف في المرتبة الأولى عالميا بين أضخم 142 جيشا في العالم، وتصل ميزانيته إلى نحو 770 مليار دولار، بينما يصنف الجيش الياباني في المرتبة رقم 5 عالميا وتقدر ميزانيته بنحو 47.5 مليار دولار، وفقا لإحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
© Sputnikمناورات درع "سوبر غارودا" 2022 التي تشارك فيها 14 دولة
مناورات درع سوبر غارودا 2022 التي تشارك فيها 14 دولة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2022
مناورات درع "سوبر غارودا" 2022 التي تشارك فيها 14 دولة
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