https://sputnikarabic.ae/20221110/ما-هي-مناورات-السيف-الحاد-التي-يشارك-فيها-الجيشان-الأمريكي-والياباني-1070007059.html

ما هي مناورات "السيف الحاد" التي يشارك فيها الجيشان الأمريكي والياباني؟

ما هي مناورات "السيف الحاد" التي يشارك فيها الجيشان الأمريكي والياباني؟

بدأ الجيشان الأمريكي والياباني مناوراتهما العسكرية المشتركة التي تقام كل عامين، وتحمل اسم "السيف الحاد" للتأكيد على جاهزيتهما القتالية في منطقة المحيطين الهندي... 10.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-10T08:49+0000

2022-11-10T08:49+0000

2022-11-10T08:49+0000

رصد عسكري

الولايات المتحدة الأمريكية

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وتقام المناورات المشتركة الأمريكية اليابانية "السيف الحاد" في نطاق قيادة المحيطين الهندي والهادئ الأمريكية بالقرب من اليابان، حسبما ذكر موقع "ديفيدز" التابع للجيش الأمريكي.ويقول الموقع إن الهدف من مناورات "السيف الحاد" هو زيادة الاستعداد القتالي للقوات الأمريكية واليابانية وتعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين.كما تهدف المناورات إلى التأكيد على استمرار دعم الولايات المتحدة الأمريكية لحلفائها في المنطقة، حسبما ذكر الموقع.ومن المقرر أن تستمر التدريبات التي انطلقت، اليوم الخميس حتى الـ 19 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.يذكر أن الجيش الأمريكي يصنف في المرتبة الأولى عالميا بين أضخم 142 جيشا في العالم، وتصل ميزانيته إلى نحو 770 مليار دولار، بينما يصنف الجيش الياباني في المرتبة رقم 5 عالميا وتقدر ميزانيته بنحو 47.5 مليار دولار، وفقا لإحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.

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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية