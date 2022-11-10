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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://sputnikarabic.ae/20221110/مبارزة-بين-تي-72إم1-البولندية-والروسية-تي-72بي3-فيديو-1070005880.html
مبارزة بين "تي-72إم1" البولندية والروسية "تي-72بي3"... فيديو
مبارزة بين "تي-72إم1" البولندية والروسية "تي-72بي3"... فيديو
نشر مقطع فيديو لمبارزة بين دبابة بولندية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية والقوات المسلحة الروسية على الشبكات الاجتماعية. 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T07:51+0000
2022-11-10T07:51+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
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استقبلت الدبابة الروسية تي-72بي3، الدبابة البولندية تي-72إم1، بعد أن دخلت موقع إطلاق النار.أصيبت دبابة القوات المسلحة الأوكرانية، وبعد ذلك تم القضاء عليها بالمدفعية. فر أفراد الطاقم من المعدات المتضررة.وصرح نائب رئيس إدارة مقاطعة خيرسون كيريل ستريموسوف: "في غضون ذلك، نجحت قوات الحلفاء في صد هجوم الوحدات الأوكرانية في جميع الاتجاهات بالقرب من خيرسون، بما في ذلك الهجمات التي شنها مسلحون في منطقة سنيغيريفكا. وتكبدت القوات المسلحة خسائر فادحة".في غضون ذلك، يجلب الأوكرانبون قوات إضافية إلى خط التماس. وشدد ستريموسوف أيضًا على أن عددًا كبيرًا من المرتزقة من الدول الغربية يقاتلون في وحدات القوات المسلحة الأوكرانية. حاليا، الوضع في الاتجاه الجنوبي تسيطر عليه الوحدات الروسية.
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رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا

مبارزة بين "تي-72إم1" البولندية والروسية "تي-72بي3"... فيديو

07:51 GMT 10.11.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصوريتم إرسال دبابة تي-80 لإطلاق النار الحي في مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة دونيتسك
يتم إرسال دبابة تي-80 لإطلاق النار الحي في مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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نشر مقطع فيديو لمبارزة بين دبابة بولندية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية والقوات المسلحة الروسية على الشبكات الاجتماعية.
استقبلت الدبابة الروسية تي-72بي3، الدبابة البولندية تي-72إم1، بعد أن دخلت موقع إطلاق النار.
أصيبت دبابة القوات المسلحة الأوكرانية، وبعد ذلك تم القضاء عليها بالمدفعية. فر أفراد الطاقم من المعدات المتضررة.
وصرح نائب رئيس إدارة مقاطعة خيرسون كيريل ستريموسوف: "في غضون ذلك، نجحت قوات الحلفاء في صد هجوم الوحدات الأوكرانية في جميع الاتجاهات بالقرب من خيرسون، بما في ذلك الهجمات التي شنها مسلحون في منطقة سنيغيريفكا. وتكبدت القوات المسلحة خسائر فادحة".
في غضون ذلك، يجلب الأوكرانبون قوات إضافية إلى خط التماس. وشدد ستريموسوف أيضًا على أن عددًا كبيرًا من المرتزقة من الدول الغربية يقاتلون في وحدات القوات المسلحة الأوكرانية. حاليا، الوضع في الاتجاه الجنوبي تسيطر عليه الوحدات الروسية.
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