https://sputnikarabic.ae/20221110/مبارزة-بين-تي-72إم1-البولندية-والروسية-تي-72بي3-فيديو-1070005880.html
مبارزة بين "تي-72إم1" البولندية والروسية "تي-72بي3"... فيديو
مبارزة بين "تي-72إم1" البولندية والروسية "تي-72بي3"... فيديو
نشر مقطع فيديو لمبارزة بين دبابة بولندية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية والقوات المسلحة الروسية على الشبكات الاجتماعية. 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T07:51+0000
2022-11-10T07:51+0000
2022-11-10T07:51+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
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استقبلت الدبابة الروسية تي-72بي3، الدبابة البولندية تي-72إم1، بعد أن دخلت موقع إطلاق النار.أصيبت دبابة القوات المسلحة الأوكرانية، وبعد ذلك تم القضاء عليها بالمدفعية. فر أفراد الطاقم من المعدات المتضررة.وصرح نائب رئيس إدارة مقاطعة خيرسون كيريل ستريموسوف: "في غضون ذلك، نجحت قوات الحلفاء في صد هجوم الوحدات الأوكرانية في جميع الاتجاهات بالقرب من خيرسون، بما في ذلك الهجمات التي شنها مسلحون في منطقة سنيغيريفكا. وتكبدت القوات المسلحة خسائر فادحة".في غضون ذلك، يجلب الأوكرانبون قوات إضافية إلى خط التماس. وشدد ستريموسوف أيضًا على أن عددًا كبيرًا من المرتزقة من الدول الغربية يقاتلون في وحدات القوات المسلحة الأوكرانية. حاليا، الوضع في الاتجاه الجنوبي تسيطر عليه الوحدات الروسية.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/03/1068542075_134:0:1791:1243_1920x0_80_0_0_945478f3e61a581493d8f237f9c0f4de.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
مبارزة بين "تي-72إم1" البولندية والروسية "تي-72بي3"... فيديو
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نشر مقطع فيديو لمبارزة بين دبابة بولندية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية والقوات المسلحة الروسية على الشبكات الاجتماعية.
استقبلت الدبابة الروسية تي-72بي3، الدبابة البولندية تي-72إم1، بعد أن دخلت موقع إطلاق النار.
أصيبت دبابة القوات المسلحة الأوكرانية، وبعد ذلك تم القضاء عليها بالمدفعية. فر أفراد الطاقم من المعدات المتضررة.
وصرح نائب رئيس إدارة مقاطعة خيرسون كيريل ستريموسوف: "في غضون ذلك، نجحت قوات الحلفاء في صد هجوم الوحدات الأوكرانية في جميع الاتجاهات بالقرب من خيرسون، بما في ذلك الهجمات التي شنها مسلحون في منطقة سنيغيريفكا. وتكبدت القوات المسلحة خسائر فادحة".
في غضون ذلك، يجلب الأوكرانبون قوات إضافية إلى خط التماس. وشدد ستريموسوف أيضًا على أن عددًا كبيرًا من المرتزقة من الدول الغربية يقاتلون في وحدات القوات المسلحة الأوكرانية. حاليا، الوضع في الاتجاه الجنوبي تسيطر عليه الوحدات الروسية.