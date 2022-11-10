https://sputnikarabic.ae/20221110/مجوهرات-سلونفيش-الروسية-تغزو-الشرق-وتعتزم-العودة-إلى-أوروبا-1070009066.html

مجوهرات "سلونفيش" الروسية تغزو الشرق وتعتزم العودة إلى أوروبا

مجوهرات "سلونفيش" الروسية تغزو الشرق وتعتزم العودة إلى أوروبا

صرح ألكسندر كوفالسكي، المؤسس المشارك لشركة "سلونفيش" الروسية في سمولينسك، بأنه تم تصدير مجوهرات سمولينسك المضادة للحساسية إلى دول الشرق وتعتزم العودة إلى... 10.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-10T09:12+0000

2022-11-10T09:12+0000

2022-11-10T09:12+0000

اقتصاد

منوعات

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وقال كوفالسكي لوكالة "سبوتنيك": "كانت هناك موجة كبيرة من الطلبات من دول الشرق، 10-15 شهرًا، وهذا لم يحدث أبدًا! نتلقى طلبات من الهند وباكستان والمملكة العربية السعودية وقبرص. نحن نعمل بشأن خيار العودة إلى السوق الأوروبية من خلال إحدى الشركات في أذربيجان. تم الانتهاء من توقيع عقد تصدير مع الإمارات العربية المتحدة. وهذا في غضون ستة أشهر فقط. ومع مراعاة هذه الطلبات، نتوقع أن تصل حصة الصادرات في مبيعاتنا في عام 2022 60%".شركة سمولينسك، وهي شركة مصنعة للمجوهرات المصممة لا تسبب الحساسية، هي شركة عائلية. في عام 2012، قررت فالنتينا كوفالسكايا وزوجها ألكسندر تحويل هوايتهما في صناعة الأقراط المصنوعة من طين البوليمر إلى عملهما الخاص.وأخبر كوفالسكي قصة تطور العلامة التجارية: "في البداية، تم بيع المجوهرات - الأقراط بشكل أساسي - عبر الشبكات الاجتماعية وفي المعارض المحلية، ثم افتتحوا متجرًا في Wildberries وOzon. نمت المبيعات، ولكن لم يكن هناك ربح تقريبًا. في عام 2019، ظهر مسرّع في سمولينسك، مما ساعد رواد الأعمال في تصدير منتجاتهم المصنوعة في روسيا: استشارة ومعالجة المستندات. ذهبنا للحصول على استشارة مجانية، ثم ذهبنا إلى معرض دولي مخصص للهدايا".وأضاف: "لم يناسبهم الأمر، لكن أحد تجار الجملة اتصل بنا واشترى عينات - وبعد أسبوع تلقينا عرضًا للتجارة مع بيلاروسيا. افتتح شريكنا الأول متجرًا حيث كانت نحو 70% من البضائع من مجوهراتنا. لقد تحركنا بشكل منهجي نحو تطوير العلامة التجارية في أوروبا. على سبيل المثال، ابتكروا خطًا من المجوهرات المصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره خصيصًا للاتحاد الأوروبي".وأوضح المؤسس المشارك للعلامة التجارية: "لكن عام 2022 غير كل شيء. فالشركاء الأوروبيون ليسوا ضد استمرار التعاون، لكنهم ليسوا مستعدين لمخاطر السمعة. لذلك، كان علينا البحث عن خيارات أخرى".وكانت قد وضعت "الخيارات الأخرى" قبل عام. في عام 2021، قررت الشركة أن تجرب نفسها في منصة التجارة الدولية Topfranchise.com، والتي اختارتها باعتبارها الأكثر صلة بالمنتجات التي تستخدم منصة My Export الرقمية والمشاورات في مركز دعم التصدير في منطقة سمولينسك. هذا الموقع متخصص في بيع حقوق الامتياز في جميع أنحاء العالم.

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