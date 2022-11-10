https://sputnikarabic.ae/20221110/مسؤولون-روس-يتحدثون-عن-سبب-انسحاب-القوات-من-خيرسون-1070032310.html

مسؤولون روس يتحدثون عن سبب انسحاب القوات من خيرسون

مسؤولون روس يتحدثون عن سبب انسحاب القوات من خيرسون

نناقش في هذه الحلقة: روسيا تسحب قواتها من خيرسون؛ نتنياهو رئيسا للحكومة الإسرائيلية؛ "قسد" تستغل ألفي لاجئ كدروع بشرية؛ هل وصل الحوار بين طهران والرياض إلى... 10.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-10T15:35+0000

2022-11-10T15:35+0000

2022-11-10T15:35+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

راديو

حصاد الأسبوع

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مسؤولون روس يتحدثون عن سبب انسحاب القوات من خيرسون مسؤولون روس يتحدثون عن سبب انسحاب القوات من خيرسون

أمر وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، بسحب القوات الروسية من الضفة اليمنى لنهر دنيبر في منطقة خيرسون بعد تقييم قائد القوات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة، سيرغي سوروفيكين، للوضع هناك، للحفاظ على أرواح الجنود الروس، بعد مهاجمة القوات المسلحة الأوكرانية للمدارس والمستشفيات والمدنيين في خيرسون، ما استدعى إجلاء المدنيين إلى الجانب الآخر من نهر دنيبر.حول تفاصيل ما يحدث هناك قال مراسلا نوفوستي، ألكسندر خارشينكو، وسيرغي شيلوف:بدوره، قال النائب في مجلس النواب "الدوما" الروسي، نيقولاي فالويف، لسبوتنيك:وعن صعوبة اتخاذ قرار الانسحاب تحدثت النائبة في مجلس النواب "الدوما" الروسي، سفيتلانا جوروفا :أما أستاذ العلوم السياسية العسكرية، أندريه كوشكين فقد قال:وخلال مداخلة مع "حصاد الأسبوع"، قال الخبير العسكري الاستراتيجي، حسن تركي:خبير: الاتحاد الأوروبي يرفع أسعار القمح ويبتز العربأعلنت الوكالة الجزائرية الحكومية عن مناقصة دولية لشراء 50 ألف طن من القمح الغذائي العشوائي المنشأ دون تحديد المصدر، بالتزامن مع إلغاء مصر لصفقة حبوب مع الاتحاد الأوروبي بسبب رفعه للأسعار وخرقه للاتفاق.حول هذا الموضوع، قال المحلل الاقتصادي، عبد القادر سليماني لـ"حصاد الأسبوع":التفاصيل في الملف الصوتي...إعداد وتقديم: نغم كباس، محمد جمعة

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2022

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نغم كباس https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png

راديو, حصاد الأسبوع, аудио