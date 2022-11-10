https://sputnikarabic.ae/20221110/مستشار-المرشد-الأعلى-الإيراني-يصف-ما-شهدته-البلاد-بـ-الفتنة-الأخيرة-1070020984.html
مستشار المرشد الأعلى الإيراني يصف ما شهدته البلاد بـ "الفتنة الأخيرة"
مستشار المرشد الأعلى الإيراني يصف ما شهدته البلاد بـ "الفتنة الأخيرة"
وصف اللواء يحيى صفوي، مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون العسكرية، اللواء يحيى صفوي، ما شهدته البلاد بـ "الفتنة الأخيرة"، مؤكدا أنه تم إحباطها مثل ما سبقها... 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T11:39+0000
2022-11-10T11:39+0000
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ولفت صفوي إلى أن "إيران لن تتراجع عن طريق الحق"، مضيفا: "يد بيد الشعب ويد بيد الولي الفقيه"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم الخميس، التي أشارت إلى أن تصريحاته جاءت بمناسبة "ذكرى استشهاد اللواء حسن طهراني، مؤسس صناعة الصواريخ الإيرانية".وأكد صفوي على أهمية الاستفادة من خبرات ما وصفه بـ "الدفاع المقدس" في إشارة إلى الحرب الإيرانية العراقية بين عام 1980 و1988، محذرا مما وصفه بـ "الحرب الهجينة" التي تواجهها بلاده حاليا.وأوضح المستشار العسكري في إيران أن القوى العالمية تتغير في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن المستقبل سيكون مختلفا بسبب ما يحدث الآن.ولفت إلى المواجهة بين ما وصفه بـ "جبهة الاستكبار" بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وبين جبهة المقاومة بقيادة إيران، على حد وصفه.
https://sputnikarabic.ae/20221110/رئيسي-الأعداء-تصوروا-خطأ-أن-بإمكانهم-وقف-التطور-العلمي-في-إيران-من-خلال-الاضطرابات-الأخيرة-1070020004.html
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العالم, أخبار إيران, إيران
العالم, أخبار إيران, إيران
مستشار المرشد الأعلى الإيراني يصف ما شهدته البلاد بـ "الفتنة الأخيرة"
11:39 GMT 10.11.2022 (تم التحديث: 11:42 GMT 10.11.2022) تابعنا عبر
وصف اللواء يحيى صفوي، مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون العسكرية، اللواء يحيى صفوي، ما شهدته البلاد بـ "الفتنة الأخيرة"، مؤكدا أنه تم إحباطها مثل ما سبقها من فتن.
ولفت صفوي إلى أن "إيران لن تتراجع عن طريق الحق"، مضيفا: "يد بيد الشعب ويد بيد الولي الفقيه"، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم الخميس، التي أشارت إلى أن تصريحاته جاءت بمناسبة "ذكرى استشهاد اللواء حسن طهراني، مؤسس صناعة الصواريخ الإيرانية".
وأكد صفوي على أهمية الاستفادة من خبرات ما وصفه بـ "الدفاع المقدس" في إشارة إلى الحرب الإيرانية
العراقية بين عام 1980 و1988، محذرا مما وصفه بـ "الحرب الهجينة" التي تواجهها بلاده حاليا.
وأوضح المستشار العسكري في إيران أن القوى العالمية تتغير في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن المستقبل سيكون مختلفا بسبب ما يحدث الآن.
ولفت إلى المواجهة بين ما وصفه بـ "جبهة الاستكبار" بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وبين جبهة المقاومة
بقيادة إيران، على حد وصفه.