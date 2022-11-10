عربي
https://sputnikarabic.ae/20221110/مقتل-ضابط-شرطة-وإصابة-آخر-في-بروكسل-خلال-هجوم-قد-يكون-على-صلة-بالإرهاب-1070039764.html
مقتل ضابط شرطة وإصابة آخر في بروكسل خلال هجوم قد يكون "على صلة بالإرهاب"
مقتل ضابط شرطة وإصابة آخر في بروكسل خلال هجوم قد يكون "على صلة بالإرهاب"
أعلنت السلطات القضائية البلجيكية، مساء اليوم الخميس، مقتل ضابط شرطة وإصابة آخر في هجوم بالسكين وقع في العاصمة، والذي يعتقد أنه على صلة بالإرهاب. 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T20:53+0000
2022-11-10T20:54+0000
أخبار بلجيكا اليوم
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102049/57/1020495706_0:248:4791:2943_1920x0_80_0_0_0c7d012eae91d1b466f3d6b124cdcc20.jpg
وصرحت الشرطة البلجيكية أن المهاجم قُتل بالرصاص و"تم تحييده" بعد تنفيذه عملية الطعن، مضيفة أن المحققين الجرحى والمهاجم نقلوا إلى المستشفى.وأضاف الشرطة: "تعرضت إحدى دورياتنا لهجوم من قبل رجل مسلح بسكين. فاستدعى الشرطيان تعزيزات، واستخدم ضابط من دورية أخرى سلاحه الناري لتحييد المهاجم".في الوقت نفسه، قال مسؤول قضائي، رفض الكشف عن اسمه، لوكالة "أسوشيتيد برس" إن هناك "اشتباه في وقوع هجوم إرهابي"، في إشارة إلى حادث بروكسل، لكنه لم يوضح التفاصيل.وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن المهاجم صرخ قبل تنفيذ الطعن "الله أكبر". وذكرت صحيفة "لو سوار" البلجيكية أن الشرطي القتيل طعن في رقبته وتوفي في المستشفى.
https://sputnikarabic.ae/20221027/مقتل-شخص-وإصابة-4-بينهم-اللاعب-بابلو-ماري-في-حادث-طعن-بإيطاليا-1069552616.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102049/57/1020495706_268:0:4523:3191_1920x0_80_0_0_03843239e7d6163fc3ce76cb01837456.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار بلجيكا اليوم, العالم
أخبار بلجيكا اليوم, العالم

مقتل ضابط شرطة وإصابة آخر في بروكسل خلال هجوم قد يكون "على صلة بالإرهاب"

20:53 GMT 10.11.2022 (تم التحديث: 20:54 GMT 10.11.2022)
© AFP 2022 / BELGA / Nicolas Maeterlinckالشرطة البلجيكية
الشرطة البلجيكية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2022
© AFP 2022 / BELGA / Nicolas Maeterlinck
تابعنا عبرTelegram
أعلنت السلطات القضائية البلجيكية، مساء اليوم الخميس، مقتل ضابط شرطة وإصابة آخر في هجوم بالسكين وقع في العاصمة، والذي يعتقد أنه على صلة بالإرهاب.
وصرحت الشرطة البلجيكية أن المهاجم قُتل بالرصاص و"تم تحييده" بعد تنفيذه عملية الطعن، مضيفة أن المحققين الجرحى والمهاجم نقلوا إلى المستشفى.
الشرطة الإيطالية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2022
مقتل شخص وإصابة 4 بينهم اللاعب بابلو ماري في حادث طعن بإيطاليا
27 أكتوبر, 20:16 GMT
وأضاف الشرطة: "تعرضت إحدى دورياتنا لهجوم من قبل رجل مسلح بسكين. فاستدعى الشرطيان تعزيزات، واستخدم ضابط من دورية أخرى سلاحه الناري لتحييد المهاجم".
في الوقت نفسه، قال مسؤول قضائي، رفض الكشف عن اسمه، لوكالة "أسوشيتيد برس" إن هناك "اشتباه في وقوع هجوم إرهابي"، في إشارة إلى حادث بروكسل، لكنه لم يوضح التفاصيل.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن المهاجم صرخ قبل تنفيذ الطعن "الله أكبر". وذكرت صحيفة "لو سوار" البلجيكية أن الشرطي القتيل طعن في رقبته وتوفي في المستشفى.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России, задействованные в специальной военной операции на Харьковском направлении, на полевом аэродроме - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала