https://sputnikarabic.ae/20221110/مقتل-ضابط-شرطة-وإصابة-آخر-في-بروكسل-خلال-هجوم-قد-يكون-على-صلة-بالإرهاب-1070039764.html
مقتل ضابط شرطة وإصابة آخر في بروكسل خلال هجوم قد يكون "على صلة بالإرهاب"
مقتل ضابط شرطة وإصابة آخر في بروكسل خلال هجوم قد يكون "على صلة بالإرهاب"
أعلنت السلطات القضائية البلجيكية، مساء اليوم الخميس، مقتل ضابط شرطة وإصابة آخر في هجوم بالسكين وقع في العاصمة، والذي يعتقد أنه على صلة بالإرهاب. 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T20:53+0000
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وصرحت الشرطة البلجيكية أن المهاجم قُتل بالرصاص و"تم تحييده" بعد تنفيذه عملية الطعن، مضيفة أن المحققين الجرحى والمهاجم نقلوا إلى المستشفى.وأضاف الشرطة: "تعرضت إحدى دورياتنا لهجوم من قبل رجل مسلح بسكين. فاستدعى الشرطيان تعزيزات، واستخدم ضابط من دورية أخرى سلاحه الناري لتحييد المهاجم".في الوقت نفسه، قال مسؤول قضائي، رفض الكشف عن اسمه، لوكالة "أسوشيتيد برس" إن هناك "اشتباه في وقوع هجوم إرهابي"، في إشارة إلى حادث بروكسل، لكنه لم يوضح التفاصيل.وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن المهاجم صرخ قبل تنفيذ الطعن "الله أكبر". وذكرت صحيفة "لو سوار" البلجيكية أن الشرطي القتيل طعن في رقبته وتوفي في المستشفى.
https://sputnikarabic.ae/20221027/مقتل-شخص-وإصابة-4-بينهم-اللاعب-بابلو-ماري-في-حادث-طعن-بإيطاليا-1069552616.html
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أخبار بلجيكا اليوم, العالم
أخبار بلجيكا اليوم, العالم
مقتل ضابط شرطة وإصابة آخر في بروكسل خلال هجوم قد يكون "على صلة بالإرهاب"
20:53 GMT 10.11.2022 (تم التحديث: 20:54 GMT 10.11.2022) تابعنا عبر
أعلنت السلطات القضائية البلجيكية، مساء اليوم الخميس، مقتل ضابط شرطة وإصابة آخر في هجوم بالسكين وقع في العاصمة، والذي يعتقد أنه على صلة بالإرهاب.
وصرحت الشرطة البلجيكية
أن المهاجم قُتل بالرصاص و"تم تحييده" بعد تنفيذه عملية الطعن، مضيفة أن المحققين الجرحى والمهاجم نقلوا إلى المستشفى.
وأضاف الشرطة: "تعرضت إحدى دورياتنا لهجوم من قبل رجل مسلح بسكين. فاستدعى الشرطيان تعزيزات، واستخدم ضابط من دورية أخرى سلاحه الناري لتحييد المهاجم".
في الوقت نفسه، قال مسؤول قضائي، رفض الكشف عن اسمه، لوكالة "أسوشيتيد برس" إن هناك "اشتباه في وقوع هجوم إرهابي"، في إشارة إلى حادث بروكسل، لكنه لم يوضح التفاصيل.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن المهاجم
صرخ قبل تنفيذ الطعن "الله أكبر". وذكرت صحيفة "لو سوار" البلجيكية أن الشرطي القتيل طعن في رقبته وتوفي في المستشفى.