ملك الأردن يؤكد لبابا الفاتيكان خلال زيارته أن القدس مفتاح تحقيق السلام في المنطقة
© AFP 2022 / VINCENZO PINTOالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا ملكة الأردن عند وصولهما إلى باحة سان داماسو بالفاتيكان من أجل لقاء خاص مع البابا فرنسيس الثاني، 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا ملكة الأردن عند وصولهما إلى باحة سان داماسو بالفاتيكان من أجل لقاء خاص مع البابا فرنسيس الثاني، 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
© AFP 2022 / VINCENZO PINTO
أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، خلال زيارة قام بها إلى بابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني، أن "القدس تعد مفتاح تحقيق السلام في المنطقة، وأن أية محاولات للعبث بالوضع القانوني والتاريخي القائم في المدينة المقدسة ستقوض حق المؤمنين في أداء شعائرهم في الأراضي المقدسة".
وزار ملك الأردن بابا الفاتيكان، اليوم الخميس، برفقة قرينته، الملكة رانيا العبدالله، وفقا لبيان من الديوان الملكي الأردني.
كما شدد العاهل الأردني خلال زيارته للبابا فرنسيس على حرص المملكة على الحفاظ على الأماكن الدينية المسيحية ورعايتها، وخاصة موقع عمّاد السيد المسيح، عليه السلام، (المغطس)، الواقع على الضفة الشرقية لنهر الأردن.
وأشار إلى أن "موقع المغطس محاط بعناية كبيرة، وسيشهد في المرحلة المقبلة عملية تطوير وتحسين للمرافق والخدمات المقدمة للزوار القادمين إليه بقصد الحج المسيحي".
جلالة الملك عبدالله الثاني يلتقي، بحضور جلالة الملكة رانيا العبدالله، قداسة البابا فرنسيس، بابا #الفاتيكان حيث ركز اللقاء على ضرورة إدامة حوار الأديان وتعزيز العيش المشترك وحماية الوجود المسيحي في المنطقة #الأردن— RHC (@RHCJO) November 10, 2022
© Vatican Media pic.twitter.com/uHGmZZsfUa
كما أعرب الملك عبد الله الثاني عن تقديره لمواقف البابا فرنسيس تجاه قضايا المنطقة.
وركز اللقاء كذلك على ضرورة إدامة حوار الأديان وتعزيز العيش المشترك، وحماية الوجود المسيحي في المنطقة.
من ناحية أخرى، أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الخميس، عن لقاء الملك عبد الله الثاني بملك بريطانيا، تشارلز الثالث، في قصر باكنغهام.
His Majesty King Abdullah II meets King Charles III of the United Kingdom at Buckingham Palace, and discusses expanding bilateral cooperation in service of the two countries #Jordan #UK pic.twitter.com/dRvAJKGMVD— RHC (@RHCJO) November 10, 2022
وتم التأكيد خلال اللقاء على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، بما يخدم مصالح البلدين المشتركة.