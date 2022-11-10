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https://sputnikarabic.ae/20221110/ملك-الأردن-يؤكد-لبابا-الفاتيكان-خلال-زيارته-أن-القدس-مفتاح-تحقيق-السلام-في-المنطقة-1070033995.html
ملك الأردن يؤكد لبابا الفاتيكان خلال زيارته أن القدس مفتاح تحقيق السلام في المنطقة
ملك الأردن يؤكد لبابا الفاتيكان خلال زيارته أن القدس مفتاح تحقيق السلام في المنطقة
أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، خلال زيارة قام بها إلى بابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني، أن ‏‏"القدس تعد مفتاح تحقيق السلام في المنطقة، وأن أية محاولات... 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T16:23+0000
2022-11-10T16:23+0000
أخبار الأردن
ملك الأردن عبدالله الثاني
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
العالم العربي
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وزار ملك الأردن بابا الفاتيكان، اليوم الخميس، برفقة قرينته، الملكة رانيا العبدالله، وفقا لبيان من الديوان الملكي الأردني.كما شدد العاهل الأردني خلال زيارته للبابا فرنسيس على حرص المملكة على الحفاظ على الأماكن الدينية المسيحية ورعايتها، وخاصة موقع عمّاد السيد المسيح، عليه السلام، (المغطس)، الواقع على الضفة الشرقية لنهر الأردن.وأشار إلى أن "موقع المغطس محاط بعناية كبيرة، وسيشهد في المرحلة المقبلة عملية تطوير وتحسين للمرافق والخدمات المقدمة للزوار القادمين إليه بقصد الحج المسيحي".كما أعرب الملك عبد الله الثاني عن تقديره لمواقف البابا فرنسيس تجاه قضايا المنطقة.وركز اللقاء كذلك على ضرورة إدامة حوار الأديان وتعزيز العيش المشترك، وحماية الوجود المسيحي في المنطقة.من ناحية أخرى، أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الخميس، عن لقاء الملك عبد الله الثاني بملك بريطانيا، تشارلز الثالث، في قصر باكنغهام.وتم التأكيد خلال اللقاء على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، بما يخدم مصالح البلدين المشتركة.
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أخبار الأردن, ملك الأردن عبدالله الثاني, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, العالم العربي
أخبار الأردن, ملك الأردن عبدالله الثاني, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, العالم العربي

ملك الأردن يؤكد لبابا الفاتيكان خلال زيارته أن القدس مفتاح تحقيق السلام في المنطقة

16:23 GMT 10.11.2022
© AFP 2022 / VINCENZO PINTOالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا ملكة الأردن عند وصولهما إلى باحة سان داماسو بالفاتيكان من أجل لقاء خاص مع البابا فرنسيس الثاني، 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا ملكة الأردن عند وصولهما إلى باحة سان داماسو بالفاتيكان من أجل لقاء خاص مع البابا فرنسيس الثاني، 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2022
العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا ملكة الأردن عند وصولهما إلى باحة سان داماسو بالفاتيكان من أجل لقاء خاص مع البابا فرنسيس الثاني، 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
© AFP 2022 / VINCENZO PINTO
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أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، خلال زيارة قام بها إلى بابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني، أن ‏‏"القدس تعد مفتاح تحقيق السلام في المنطقة، وأن أية محاولات للعبث بالوضع القانوني ‏والتاريخي القائم في المدينة المقدسة ستقوض حق المؤمنين في أداء شعائرهم في الأراضي ‏المقدسة"‏‎.‎
وزار ملك الأردن بابا الفاتيكان، اليوم الخميس، برفقة قرينته، الملكة رانيا العبدالله، وفقا لبيان من الديوان الملكي الأردني.
كما شدد العاهل الأردني خلال زيارته للبابا فرنسيس على حرص المملكة على الحفاظ على الأماكن الدينية المسيحية ورعايتها، وخاصة موقع عمّاد السيد المسيح، عليه السلام، (المغطس)، الواقع على الضفة الشرقية لنهر الأردن.
وأشار إلى أن "موقع المغطس محاط بعناية كبيرة، وسيشهد في المرحلة المقبلة عملية تطوير وتحسين للمرافق والخدمات المقدمة للزوار القادمين إليه بقصد الحج المسيحي".
كما أعرب الملك عبد الله الثاني عن تقديره لمواقف البابا فرنسيس تجاه قضايا المنطقة.
وركز اللقاء كذلك على ضرورة إدامة حوار الأديان وتعزيز العيش المشترك، وحماية الوجود المسيحي في المنطقة.
من ناحية أخرى، أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الخميس، عن لقاء الملك عبد الله الثاني بملك بريطانيا، تشارلز الثالث، في قصر باكنغهام.
وتم التأكيد خلال اللقاء على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، بما يخدم مصالح البلدين المشتركة.
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