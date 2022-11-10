https://sputnikarabic.ae/20221110/ملك-الأردن-يلتقي-مع-البابا-فرنسيس-والملك-تشارلز-1070007822.html
ملك الأردن يلتقي مع البابا فرنسيس والملك تشارلز
ملك الأردن يلتقي مع البابا فرنسيس والملك تشارلز
قالت وكالة الأنباء "رم" إن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني سيلتقي مع البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الخميس، في الفاتيكان، كما سيلتقي بأمين سر... 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T08:52+0000
2022-11-10T08:52+0000
2022-11-10T08:52+0000
العالم العربي
أخبار الأردن
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وأضافت الوكالة أنه من المقرر أن يلتقي ملك الأردن في العاصمة البريطانية لندن، بنظيره البريطاني الملك تشارلز الثالث، على أن يلتقي مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الجمعة.وفي وقت سابق، دعا العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، خلال كلمته في مؤتمر المناخ (كوب 27)، إلى إنقاذ مواقع التراث العالمي المهددة بفعل التغير المناخي، مثل البحر الميت ونهر الأردن.وقال، مبيّنا إن "منسوب مياه البحر الميت يتراجع بمعدل ثلاثة أقدام سنويا، فيما تتدفق في نهر الأردن 7 في المئة فقط من المياه بالمقارنة مع معدلها التاريخي"، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.وتابع: "كما اختفت واحات بتنوعها الحيوي الغني في غضون عقود قليلة في المنطقة، في الوقت الذي يثير فيه التغير المناخي والسياسات الأحادية المتعلقة بالموارد المائية القلق بشأن مستقبل نهر النيل ونهري دجلة والفرات".وشدد ملك الأردن أن "الدورة الـ27 السابعة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب27)، أمامه مهمة ملحة هي إطلاق جملة من الإجراءات للتعامل مع التغير المناخي على مستوى جديد، لتكون قادرة على إحداث التغيير الملموس وتحقيق النتائج بسرعة وفاعلية كبيرتين".
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العالم العربي, أخبار الأردن
العالم العربي, أخبار الأردن
ملك الأردن يلتقي مع البابا فرنسيس والملك تشارلز
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قالت وكالة الأنباء "رم" إن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني سيلتقي مع البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الخميس، في الفاتيكان، كما سيلتقي بأمين سر الكرسي الرسولي الكاردينال بيترو بارولين.
وأضافت الوكالة
أنه من المقرر أن يلتقي ملك الأردن في العاصمة البريطانية لندن، بنظيره البريطاني الملك تشارلز الثالث، على أن يلتقي مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الجمعة.
وفي وقت سابق، دعا العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، خلال كلمته في مؤتمر المناخ (كوب 27)، إلى إنقاذ مواقع التراث العالمي المهددة بفعل التغير المناخي، مثل البحر الميت ونهر الأردن.
وقال، مبيّنا إن "منسوب مياه البحر الميت يتراجع بمعدل ثلاثة أقدام سنويا، فيما تتدفق في نهر الأردن 7 في المئة فقط من المياه بالمقارنة مع معدلها التاريخي"، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.
وتابع: "كما اختفت واحات بتنوعها الحيوي الغني في غضون عقود قليلة في المنطقة، في الوقت الذي يثير فيه التغير المناخي والسياسات الأحادية المتعلقة بالموارد المائية القلق بشأن مستقبل نهر النيل ونهري دجلة والفرات".
وشدد ملك الأردن أن "الدورة الـ27 السابعة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب27)، أمامه مهمة ملحة هي إطلاق جملة من الإجراءات للتعامل مع التغير المناخي على مستوى جديد، لتكون قادرة على إحداث التغيير الملموس وتحقيق النتائج بسرعة وفاعلية كبيرتين".