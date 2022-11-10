https://sputnikarabic.ae/20221110/مولدوفا-تحصل-على-قرض-بقيمة-60-مليون-دولار-من-وكالة-التنمية-الفرنسية-1070030371.html
مولدوفا تحصل على قرض بقيمة 60 مليون دولار من وكالة التنمية الفرنسية
مولدوفا تحصل على قرض بقيمة 60 مليون دولار من وكالة التنمية الفرنسية
صادق برلمان مولدوفا على اتفاقية قرض مع وكالة التنمية الفرنسية بقيمة 60 مليون يورو للتخفيف من آثار التضخم وأزمة الطاقة. 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T14:48+0000
2022-11-10T14:48+0000
2022-11-10T14:48+0000
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وذكرت الخدمة الصحفية لبرلمان البلاد، اليوم الخميس، أن "مولدوفا ستحصل على قرض بقيمة 60 مليون يورو تقدمه وكالة التنمية الفرنسية. وصوت النواب في الجلسة العامة اليوم للتصديق على اتفاقية خط الائتمان بين مولدوفا ووكالة التنمية الفرنسية".وأكد البيان أنه يجب سداد القرض في غضون 15 عاما وسيسدد مرتين في السنة. سيتم دفع القرض إلى مولدوفا على دفعة واحدة، والموعد النهائي هو 13 أكتوبر 2023.في غضون ذلك، قال وزير الخارجية المولدوفي، نيكو بوبيسكو، إن مولدوفا وفرنسا اتفقتا على تعزيز تطوير التعاون في قطاع الدفاع في مختلف الاتجاهات.وكتب بوبيسكو عبر حسابه على "تليغرام" اليوم الخميس "اجتمعت مع وزير الدفاع أناتولي نوساتي في باريس مع سيباستيان ليكورنو، وزير القوات المسلحة الفرنسية. واتفقنا على تكثيف الحوار بين المتخصصين في وزارتي الدفاع في كلا البلدين من أجل مواصلة المناقشات الجيدة وتعزيز شراكة ثنائية.يذكر أن بوبيسكو ووزير الدفاع في مولدوفا، أناتولي نوساتي، يجريان زيارة عمل إلى باريس، حيث سيشاركان في منتدى السلام.
https://sputnikarabic.ae/20221101/مولدوفا-ورومانيا-تناقشان-التعاون-في-قطاع-الطاقة-على-خلفية-الأزمة-1069720026.html
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العالم, مولدوفا, قرض, أخبار فرنسا
العالم, مولدوفا, قرض, أخبار فرنسا
مولدوفا تحصل على قرض بقيمة 60 مليون دولار من وكالة التنمية الفرنسية
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صادق برلمان مولدوفا على اتفاقية قرض مع وكالة التنمية الفرنسية بقيمة 60 مليون يورو للتخفيف من آثار التضخم وأزمة الطاقة.
وذكرت الخدمة الصحفية لبرلمان البلاد، اليوم الخميس، أن "مولدوفا ستحصل على قرض بقيمة 60 مليون يورو تقدمه وكالة التنمية الفرنسية. وصوت النواب في الجلسة العامة اليوم للتصديق على اتفاقية خط الائتمان بين مولدوفا ووكالة التنمية الفرنسية".
وأضافت أن الأموال ستُستخدم في تعزيز برامج شبكات الأمان الاجتماعي والتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الغاز وتنفيذ إصلاحات لتطوير مصادر الطاقة المتجددة. كما سيتم توجيه الموارد المالية لتحديث النقل بالسكك الحديدية.
وأكد البيان أنه يجب سداد القرض في غضون 15 عاما وسيسدد مرتين في السنة. سيتم دفع القرض إلى مولدوفا على دفعة واحدة، والموعد النهائي هو 13 أكتوبر 2023.
في غضون ذلك، قال وزير الخارجية المولدوفي، نيكو بوبيسكو، إن مولدوفا وفرنسا اتفقتا على تعزيز تطوير التعاون في قطاع الدفاع في مختلف الاتجاهات.
وكتب بوبيسكو عبر حسابه على "تليغرام" اليوم الخميس "اجتمعت مع وزير الدفاع أناتولي نوساتي في باريس مع سيباستيان ليكورنو، وزير القوات المسلحة الفرنسية. واتفقنا على تكثيف الحوار بين المتخصصين في وزارتي الدفاع في كلا البلدين من أجل مواصلة المناقشات الجيدة وتعزيز شراكة ثنائية.
يذكر أن بوبيسكو ووزير الدفاع في مولدوفا، أناتولي نوساتي، يجريان زيارة عمل إلى باريس، حيث سيشاركان في منتدى السلام.