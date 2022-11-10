https://sputnikarabic.ae/20221110/نائب-وزير-الخارجية-الروسي-يستقبل-سفير-مصر-لدى-موسكو-1070028852.html
نائب وزير الخارجية الروسي يستقبل سفير مصر لدى موسكو
نائب وزير الخارجية الروسي يستقبل سفير مصر لدى موسكو
استقبل نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، سفير جمهورية مصر العربية لدى روسيا الاتحادية نزيه النجاري، بناء على طلبه. 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T14:15+0000
2022-11-10T14:15+0000
2022-11-10T14:15+0000
روسيا
مصر
علاقات اقتصادية
الخارجية الروسية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103599/25/1035992531_0:0:3047:1714_1920x0_80_0_0_4414b1ac134881bba8fc8a37418d09df.jpg
وأفادت وزارة الخارجية في بيان أنه جرى خلال المحادثة تبادل وجهات النظر حول مشاكل الأمن الأوروبي. كما تم التطرق إلى المواضيع المستجدة في جدول الأعمال الدولي.في سياق مناقشة الوضع في أسواق الغذاء والطاقة العالمية، لفت الجانب الروسي الانتباه إلى حقيقة أن حالة الأزمة الحالية ناجمة أولا وقبل كل شيء عن السياسة المالية والاقتصادية للغرب، بقيادة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، فضلا عن تدابيره التقييدية ضد دول ثالثة، بما في ذلك روسيا.
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103599/25/1035992531_19:0:2750:2048_1920x0_80_0_0_c722779c822d72ca729c8138f4ec2bba.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, مصر, علاقات اقتصادية, الخارجية الروسية
روسيا, مصر, علاقات اقتصادية, الخارجية الروسية
نائب وزير الخارجية الروسي يستقبل سفير مصر لدى موسكو
تابعنا عبر
استقبل نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، سفير جمهورية مصر العربية لدى روسيا الاتحادية نزيه النجاري، بناء على طلبه.
وأفادت وزارة الخارجية في بيان أنه جرى خلال المحادثة تبادل وجهات النظر حول مشاكل الأمن الأوروبي. كما تم التطرق إلى المواضيع المستجدة في جدول الأعمال الدولي.
في سياق مناقشة
الوضع في أسواق الغذاء والطاقة العالمية، لفت الجانب الروسي الانتباه إلى حقيقة أن حالة الأزمة الحالية ناجمة أولا وقبل كل شيء عن السياسة المالية والاقتصادية للغرب، بقيادة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، فضلا عن تدابيره التقييدية ضد دول ثالثة، بما في ذلك روسيا.