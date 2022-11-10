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https://sputnikarabic.ae/20221110/نائب-وزير-الخارجية-الروسي-يستقبل-سفير-مصر-لدى-موسكو-1070028852.html
نائب وزير الخارجية الروسي يستقبل سفير مصر لدى موسكو
نائب وزير الخارجية الروسي يستقبل سفير مصر لدى موسكو
استقبل نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، سفير جمهورية مصر العربية لدى روسيا الاتحادية نزيه النجاري، بناء على طلبه. 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T14:15+0000
2022-11-10T14:15+0000
روسيا
مصر
علاقات اقتصادية
الخارجية الروسية
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وأفادت وزارة الخارجية في بيان أنه جرى خلال المحادثة تبادل وجهات النظر حول مشاكل الأمن الأوروبي. كما تم التطرق إلى المواضيع المستجدة في جدول الأعمال الدولي.في سياق مناقشة الوضع في أسواق الغذاء والطاقة العالمية، لفت الجانب الروسي الانتباه إلى حقيقة أن حالة الأزمة الحالية ناجمة أولا وقبل كل شيء عن السياسة المالية والاقتصادية للغرب، بقيادة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، فضلا عن تدابيره التقييدية ضد دول ثالثة، بما في ذلك روسيا.
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روسيا, مصر, علاقات اقتصادية, الخارجية الروسية
روسيا, مصر, علاقات اقتصادية, الخارجية الروسية

نائب وزير الخارجية الروسي يستقبل سفير مصر لدى موسكو

14:15 GMT 10.11.2022
© Sputnik . Григорий Сысоев / الانتقال إلى بنك الصور نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو
 نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2022
© Sputnik . Григорий Сысоев
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استقبل نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، سفير جمهورية مصر العربية لدى روسيا الاتحادية نزيه النجاري، بناء على طلبه.
وأفادت وزارة الخارجية في بيان أنه جرى خلال المحادثة تبادل وجهات النظر حول مشاكل الأمن الأوروبي. كما تم التطرق إلى المواضيع المستجدة في جدول الأعمال الدولي.
في سياق مناقشة الوضع في أسواق الغذاء والطاقة العالمية، لفت الجانب الروسي الانتباه إلى حقيقة أن حالة الأزمة الحالية ناجمة أولا وقبل كل شيء عن السياسة المالية والاقتصادية للغرب، بقيادة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، فضلا عن تدابيره التقييدية ضد دول ثالثة، بما في ذلك روسيا.
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