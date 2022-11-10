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https://sputnikarabic.ae/20221110/نقوش-شاهدة-على-تنوع-الحياة-في-الصحراء-الجزائرية-قبل-آلاف-السنين-صور-1070024723.html
نقوش شاهدة على تنوع الحياة في الصحراء الجزائرية قبل آلاف السنين... صور
نقوش شاهدة على تنوع الحياة في الصحراء الجزائرية قبل آلاف السنين... صور
تعد الرسومات البارزة على جبال الطاسيلي في أقصى الجنوب الجزائري، شواهد على الحياة الطبيعية والوجود الإنساني في الصحراء قبل آلاف السنين. 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T12:55+0000
2022-11-10T12:55+0000
مجتمع
الجزائر
نقوش
الصحراء
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جبال الأهقار في ولاية تمنراست المتربعة على مساحة تبلغ مساحتها 450 ألف كيلومتر مربع، صنفتها الجزائر كحظيرة وطنية لأهميتها البالغة ذات الأبعاد المتعددة في الجزائر والعالم، لما تزخر به من الكثير من الشواهد الطبيعية الحية التي ما زالت تعبر على مدى آلاف السنين عن أسرار الوجود الإنساني والحيواني والنباتي بهذه المنطقة، والتي يعود بعضها إلى ما قبل 12 ألف سنة.ومنذ أن صنفت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) الأهقار ضمن التراث العالمي، باشر المغامرون الأجانب والسياح من كل دول العالم، في التوافد إلى أقصى جنوب العاصمة الجزائر، لاكتشاف أسرار المنطقة التي تكتنز في جنباتها تراثا إنسانيا موغلا في القدم، يضم إليه أحد أقدم الرسومات البشرية والنقوش التي يتجاوز عمرها الخمسة آلاف سنة، وهي تنبئ عن نمط حياة إنسان ما قبل التاريخ في تلك المنطقة والرقي الذي بلغه.وتجسد الرسوم المنحوتة على صخور عالية تحميها الطبيعة وتذود عنها من عوامل التعرية، وتزيدها أشعة الشمس التي يعد شروقها من أجمل المناظر في العالم رونقا، نقوشا للحيوانات التي كانت تعيش في المنطقة قبل آلاف السنين كالزرافة والأبقار والغزال ومختلف الحيوانات.كما توجد بهذا الفضاء الطبيعي بقايا غابات تدل عليها تلك الأشجار الضخمة المتحجرة بفعل العوامل المناخية، والتي توحي اليوم بمفارقة غريبة إلى وجود غابة استوائية وسط صحراء قاحلة، فضلا عن انتشار أكثر من 350 نوعا من النباتات، ويمثل هذا الغطاء النباتي مساحة رعوية كانت تقتات منها الحيوانات البرية والأليفة، وما زال العديد من أنواع هذه النباتات يستعمل اليوم لدواعي العلاج والصناعات التقليدية وبناء المساكن بالأهقار.تعتبر محافظة تمنراست الجزائرية حاضنة لأقدم الحضارات الإنسانية في الجزائر والمناطق المأهولة بالسكان شمالي أفريقيا، حيث كانت معبر قوافل الملح والذهب والفضة في زمن ولى.وبالرغم من مساحتها الشاسعة التي تزيد عن نصف مليون كيلومتر مربع، أي أكبر من دولة فرنسا بكثير، إلا أن عدد سكانها لم يصل بعد مع نزوح المهاجرين الى 200 ألف شخص.رحلة الذهاب إلى منطقة الأهقار تمر عبر مسالك ملتوية في علو متزايد، ووسط طقس رائع لا يختلف كثيرا طيلة شهور السنة، مع تدني درجات الحرارة ليلا، وخصوصا في فصل الشتاء.
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مجتمع, الجزائر, نقوش, الصحراء
مجتمع, الجزائر, نقوش, الصحراء

نقوش شاهدة على تنوع الحياة في الصحراء الجزائرية قبل آلاف السنين... صور

12:55 GMT 10.11.2022
© Sputnik . kebaili el hocineنقوش شاهدة على تنوع الحياة في الصحراء الجزائرية قبل آلاف السنين
نقوش شاهدة على تنوع الحياة في الصحراء الجزائرية قبل آلاف السنين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2022
© Sputnik . kebaili el hocine
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تعد الرسومات البارزة على جبال الطاسيلي في أقصى الجنوب الجزائري، شواهد على الحياة الطبيعية والوجود الإنساني في الصحراء قبل آلاف السنين.
جبال الأهقار في ولاية تمنراست المتربعة على مساحة تبلغ مساحتها 450 ألف كيلومتر مربع، صنفتها الجزائر كحظيرة وطنية لأهميتها البالغة ذات الأبعاد المتعددة في الجزائر والعالم، لما تزخر به من الكثير من الشواهد الطبيعية الحية التي ما زالت تعبر على مدى آلاف السنين عن أسرار الوجود الإنساني والحيواني والنباتي بهذه المنطقة، والتي يعود بعضها إلى ما قبل 12 ألف سنة.
© Sputnik . kebaili el hocineنقوش شاهدة على تنوع الحياة في الصحراء الجزائرية قبل آلاف السنين
نقوش شاهدة على تنوع الحياة في الصحراء الجزائرية قبل آلاف السنين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2022
نقوش شاهدة على تنوع الحياة في الصحراء الجزائرية قبل آلاف السنين
© Sputnik . kebaili el hocine
ومنذ أن صنفت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) الأهقار ضمن التراث العالمي، باشر المغامرون الأجانب والسياح من كل دول العالم، في التوافد إلى أقصى جنوب العاصمة الجزائر، لاكتشاف أسرار المنطقة التي تكتنز في جنباتها تراثا إنسانيا موغلا في القدم، يضم إليه أحد أقدم الرسومات البشرية والنقوش التي يتجاوز عمرها الخمسة آلاف سنة، وهي تنبئ عن نمط حياة إنسان ما قبل التاريخ في تلك المنطقة والرقي الذي بلغه.
© Sputnik . kebaili el hocineنقوش شاهدة على تنوع الحياة في الصحراء الجزائرية قبل آلاف السنين
نقوش شاهدة على تنوع الحياة في الصحراء الجزائرية قبل آلاف السنين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2022
نقوش شاهدة على تنوع الحياة في الصحراء الجزائرية قبل آلاف السنين
© Sputnik . kebaili el hocine
وتجسد الرسوم المنحوتة على صخور عالية تحميها الطبيعة وتذود عنها من عوامل التعرية، وتزيدها أشعة الشمس التي يعد شروقها من أجمل المناظر في العالم رونقا، نقوشا للحيوانات التي كانت تعيش في المنطقة قبل آلاف السنين كالزرافة والأبقار والغزال ومختلف الحيوانات.
© Sputnik . kebaili el hocineنقوش شاهدة على تنوع الحياة في الصحراء الجزائرية قبل آلاف السنين
نقوش شاهدة على تنوع الحياة في الصحراء الجزائرية قبل آلاف السنين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2022
نقوش شاهدة على تنوع الحياة في الصحراء الجزائرية قبل آلاف السنين
© Sputnik . kebaili el hocine
كما توجد بهذا الفضاء الطبيعي بقايا غابات تدل عليها تلك الأشجار الضخمة المتحجرة بفعل العوامل المناخية، والتي توحي اليوم بمفارقة غريبة إلى وجود غابة استوائية وسط صحراء قاحلة، فضلا عن انتشار أكثر من 350 نوعا من النباتات، ويمثل هذا الغطاء النباتي مساحة رعوية كانت تقتات منها الحيوانات البرية والأليفة، وما زال العديد من أنواع هذه النباتات يستعمل اليوم لدواعي العلاج والصناعات التقليدية وبناء المساكن بالأهقار.
تعتبر محافظة تمنراست الجزائرية حاضنة لأقدم الحضارات الإنسانية في الجزائر والمناطق المأهولة بالسكان شمالي أفريقيا، حيث كانت معبر قوافل الملح والذهب والفضة في زمن ولى.
© Sputnik . kebaili el hocineنقوش شاهدة على تنوع الحياة في الصحراء الجزائرية قبل آلاف السنين
نقوش شاهدة على تنوع الحياة في الصحراء الجزائرية قبل آلاف السنين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2022
نقوش شاهدة على تنوع الحياة في الصحراء الجزائرية قبل آلاف السنين
© Sputnik . kebaili el hocine
وبالرغم من مساحتها الشاسعة التي تزيد عن نصف مليون كيلومتر مربع، أي أكبر من دولة فرنسا بكثير، إلا أن عدد سكانها لم يصل بعد مع نزوح المهاجرين الى 200 ألف شخص.
© Sputnik . kebaili el hocineنقوش شاهدة على تنوع الحياة في الصحراء الجزائرية قبل آلاف السنين
نقوش شاهدة على تنوع الحياة في الصحراء الجزائرية قبل آلاف السنين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2022
نقوش شاهدة على تنوع الحياة في الصحراء الجزائرية قبل آلاف السنين
© Sputnik . kebaili el hocine
رحلة الذهاب إلى منطقة الأهقار تمر عبر مسالك ملتوية في علو متزايد، ووسط طقس رائع لا يختلف كثيرا طيلة شهور السنة، مع تدني درجات الحرارة ليلا، وخصوصا في فصل الشتاء.
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