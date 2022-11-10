https://sputnikarabic.ae/20221110/وزيرا-خارجية-إيران-وسلطنة-عمان-يبحثان-العلاقات-الثنائية-وآخر-تطورات-المفاوضات-النووية-1070005438.html
وزيرا خارجية إيران وسلطنة عمان يبحثان العلاقات الثنائية وآخر تطورات المفاوضات النووية
وزيرا خارجية إيران وسلطنة عمان يبحثان العلاقات الثنائية وآخر تطورات المفاوضات النووية
بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، التطورات والمستجدات الإقليمية والعلاقات الثنائية. 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T07:43+0000
2022-11-10T07:43+0000
2022-11-10T07:43+0000
أخبار إيران
سلطنة عمان
الاتفاق النووي الإيراني
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0a/1070003696_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_652fc09b8aa50105b6a169182a4348cc.jpg
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا": "تبادل عبد اللهيان والبوسعيدي، خلال اتصال هاتفي، وجهات النظر حول العلاقات الجيدة بين البلدين وإرادة الطرفين لمواصلة وتوسيع وتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي والدولي".كما ناقش الجانبان "آخر تطورات المفاوضات النووية الخاصة بإلغاء الحظر الجائر المفروض على إيران"، فيما ثمن عبد اللهيان جهود البوسعيدي للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي ومستقر.وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق.وتطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في 3 مواقع إيرانية غير معلنة؛ تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.بالمقابل، اعتبرت الولايات المتحدة أن رد طهران على المسودة الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 [بين إيران من جهة، والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى]، لم يكن "بناءً".وفي 4 أغسطس/ آب الماضي، استؤنفت في فيينا، عملية التفاوض لإعادة إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي؛ وشهدت مشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية.وتتناول مسودة الاتفاق خفض العقوبات عن إيران؛ مقابل الخطوات النووية اللازمة لإعادة الاتفاق النووي الإيراني، إلى "المسار الصحيح".وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في أيار/مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
https://sputnikarabic.ae/20221107/الاتحاد-الأوروبي-يقول-إن-المفاوضات-النووية-مع-إيران-لا-تسير-بالاتجاه-الصحيح-1069927296.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, سلطنة عمان, الاتفاق النووي الإيراني
أخبار إيران, سلطنة عمان, الاتفاق النووي الإيراني
وزيرا خارجية إيران وسلطنة عمان يبحثان العلاقات الثنائية وآخر تطورات المفاوضات النووية
تابعنا عبر
بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، التطورات والمستجدات الإقليمية والعلاقات الثنائية.
وذكرت وكالة
الأنباء الإيرانية "إرنا": "تبادل عبد اللهيان والبوسعيدي، خلال اتصال هاتفي، وجهات النظر حول العلاقات الجيدة بين البلدين وإرادة الطرفين لمواصلة وتوسيع وتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي والدولي".
كما ناقش الجانبان "آخر تطورات المفاوضات النووية الخاصة بإلغاء الحظر الجائر المفروض على إيران"، فيما ثمن عبد اللهيان جهود البوسعيدي للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي ومستقر.
وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق.
وتطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية
، بشأن العثور على آثار مواد نووية في 3 مواقع إيرانية غير معلنة؛ تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.
بالمقابل، اعتبرت الولايات المتحدة أن رد طهران على المسودة الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 [بين إيران من جهة، والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى]، لم يكن "بناءً".
وفي 4 أغسطس/ آب الماضي، استؤنفت في فيينا، عملية التفاوض لإعادة إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي؛ وشهدت مشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية.
وتتناول مسودة الاتفاق خفض العقوبات عن إيران
؛ مقابل الخطوات النووية اللازمة لإعادة الاتفاق النووي الإيراني، إلى "المسار الصحيح".
وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في أيار/مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.