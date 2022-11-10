https://sputnikarabic.ae/20221110/وزيرة-الخارجية-الليبية-تناقش-مع-مدعي-المحكمة-الجنائية-الدولية-التعاون-بين-القضاء-الليبي-والمحكمة-1070026503.html
وزيرة الخارجية الليبية تناقش مع مدعي المحكمة الجنائية الدولية التعاون بين القضاء الليبي والمحكمة
وزيرة الخارجية الليبية تناقش مع مدعي المحكمة الجنائية الدولية التعاون بين القضاء الليبي والمحكمة
ناقشت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، تعزيز التعاون بين القضاء الليبي... 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T13:33+0000
2022-11-10T13:33+0000
2022-11-10T13:33+0000
أخبار ليبيا اليوم
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أخبار العالم العربي
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وبحسب وزارة الخارجية بحسابها على "توتير"، التقت الوزيرة، اليوم الخميس، مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في مقر الوزارة بالعاصمة طرابلس، وبحثا إمكانية إقامة مؤتمر دولي في ليبيا بإشراف المحكمة الجنائية الدولية في أقرب وقت ممكن.ولفتت الوزارة إلى أن "اللقاء تطرق إلى تعزيز التعاون بين القضاء الليبي والمحكمة الجنائية الدولية ومكتب المدعي العام، في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، وجرائم القتل، وقضية المقابر الجماعية في مدينة ترهونة، وتوفير الدعم الدولي الفني والتقني في المسائل الجنائية، وتطوير نطاق التعاون وآلياته".وأشارت الوزارة إلى أن المنقوش "ثمنت دور القضاء الليبي في أداء مهامه"، وأكدت أهمية "ترسيخ مفهوم أعراف العدالة في المراحل الانتقالية".وشددت الوزيرة على "أهمية التعاون المشترك بين المحكمة الجنائية الدولية ونظام القضاء الليبي؛ لضمان دور أكثر فاعلية يحقق العدالة والمحاسبة والاستقرار، وأشارت الوزيرة إلى أن هذا هو اللقاء الأول من نوعه بين وزارة الخارجية والمدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية داعية إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين الجانبين".
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
وزيرة الخارجية الليبية تناقش مع مدعي المحكمة الجنائية الدولية التعاون بين القضاء الليبي والمحكمة
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ناقشت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، تعزيز التعاون بين القضاء الليبي والمحكمة الجنائية الدولية ومكتب المدعي العام.
وبحسب وزارة الخارجية بحسابها على "توتير"، التقت الوزيرة، اليوم الخميس، مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في مقر الوزارة بالعاصمة طرابلس، وبحثا إمكانية إقامة مؤتمر دولي في ليبيا
بإشراف المحكمة الجنائية الدولية في أقرب وقت ممكن.
ولفتت الوزارة إلى أن "اللقاء تطرق إلى تعزيز التعاون بين القضاء الليبي والمحكمة الجنائية الدولية ومكتب المدعي العام، في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، وجرائم القتل، وقضية المقابر الجماعية في مدينة ترهونة، وتوفير الدعم الدولي الفني والتقني في المسائل الجنائية، وتطوير نطاق التعاون وآلياته".
وأشارت الوزارة إلى أن المنقوش "ثمنت دور القضاء الليبي
في أداء مهامه"، وأكدت أهمية "ترسيخ مفهوم أعراف العدالة في المراحل الانتقالية".
وشددت الوزيرة على "أهمية التعاون المشترك بين المحكمة الجنائية الدولية ونظام القضاء الليبي؛ لضمان دور أكثر فاعلية يحقق العدالة والمحاسبة
والاستقرار، وأشارت الوزيرة إلى أن هذا هو اللقاء الأول من نوعه بين وزارة الخارجية والمدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية داعية إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين الجانبين".