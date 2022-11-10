وزير الخارجية الإيراني لنظيرته الألمانية: يمكنكم الاختيار بين التعاون أو المواجهة
10:13 GMT 10.11.2022 (تم التحديث: 10:23 GMT 10.11.2022)
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو
© Sputnik . Sergey Guneyev/
انتقد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، موقف ألمانيا تجاه الاحتجاجات الأخيرة في بلاده، لافتًا إلى أن "المواقف الاستفزازية غير الدبلوماسية" لا تدل على الحكمة، وبرلين يمكنها الاختيار بين مسار التعاون أو المواجهة.
وكتب عبد اللهيان، في تغريدة أشار فيها إلى نظيرته الألمانية، أنالينا بيربوك: "المواقف الاستفزازية والتدخلات غير الدبلوماسية، لا تدل على الحكمة... تقويض العلاقات القديمة يكون له عواقب بعيدة المدى".
وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "يمكن لألمانيا اختيار التعاون ومعالجة التحديات المشتركة أو المواجهة .. وستكون استجابتنا متناسبة وحاسمة".
FM @ABaerbock,— H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) November 10, 2022
- Provocative, interventionist & undiplomatic stances don't signal sophistication & wisdom
- Undermining old ties has long-term consequences
Germany can choose engagement to address shared challenges-or confrontation.
Our response will be proportionate & firm.
وجاء تحذير عبد اللهيان، بعد يوم من تغريدة نشرتها وزيرة الخارجية الألمانية، على حسابها في "تويتر"، أكدت من خلالها، أن الاتحاد الأوروبي سيعمل على فرض عقوبات جديدة على إيران، الأسبوع المقبل، بسبب قمع الاحتجاجات المنتشرة في البلاد، بسبب وفاة الشابة مهسا أميني، في أحد مراكز الشرطة الإيرانية.
وتهاجم بيربوك، منذ فترة، السلطات الإيرانية بسبب تعاملها مع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد؛ لكن طهران تؤكد أن تلك الاحتجاجات مدفوعة من أطراف خارجية، وتهدف إلى زيادة العنف وزرع الفتنة في البلاد.