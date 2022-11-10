https://sputnikarabic.ae/20221110/وزير-الخارجية-السويدي-لا-نعرف-بعد-من-المسؤول-عن-تفجيرات-نورد-ستريم-1070020183.html
وزير الخارجية السويدي: لا نعرف بعد من المسؤول عن تفجيرات "نورد ستريم"
وزير الخارجية السويدي: لا نعرف بعد من المسؤول عن تفجيرات "نورد ستريم"
صرح وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، أن الحكومة السويدية لا تعرف حتى الآن من المسؤول عن التفجيرات في "التيار الشمالي". 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T11:05+0000
2022-11-10T11:05+0000
2022-11-10T11:08+0000
العالم
التيار الشمالي
تفجير
السويد
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وقال بيلستروم في مؤتمر صحفي عقب لقاء مع نظيرته الألمانية أنالينا بوربوك في برلين، اليوم الخميس: "في الوقت الحالي لا نعرف من المسؤول عن هذه التفجيرات. ولا نستبعد أي سيناريوهات. لكننا لا نخمن من المسؤول".وأعلنت الشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2"، في 26 أيلول/سبتمبر الماضي، عن وقوع حادث في خط الأنابيب بمياه الدنمارك، قرب جزيرة بورنهولم، مشيرة إلى أنها أنشأت منطقة آمنة حول مكان الحادث بمساحة يبلغ نصف قطرها خمسة أميال بحرية، فيما أكدت شركة "نورد ستريم إيه جي"، مشغل خط الغاز "التيار الشمالي"، استحالة تحديد موعد لإصلاح الخط، واستئناف عمله.
https://sputnikarabic.ae/20221028/بوريل-يصف-التحقيق-في-انفجارات-نورد-ستريم-بـالصعب-1069560657.html
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العالم, التيار الشمالي, تفجير, السويد
العالم, التيار الشمالي, تفجير, السويد
وزير الخارجية السويدي: لا نعرف بعد من المسؤول عن تفجيرات "نورد ستريم"
11:05 GMT 10.11.2022 (تم التحديث: 11:08 GMT 10.11.2022) تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، أن الحكومة السويدية لا تعرف حتى الآن من المسؤول عن التفجيرات في "التيار الشمالي".
وقال بيلستروم في مؤتمر صحفي عقب لقاء مع نظيرته الألمانية أنالينا بوربوك في برلين، اليوم الخميس: "في الوقت الحالي لا نعرف من المسؤول عن هذه التفجيرات. ولا نستبعد أي سيناريوهات. لكننا لا نخمن من المسؤول".
وأضاف أنه في الوقت الحالي ينطلق مكتب المدعي العام وجهاز المخابرات من حقيقة أننا نتحدث عن التخريب.
وأعلنت الشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2"، في 26 أيلول/سبتمبر الماضي، عن وقوع حادث في خط الأنابيب بمياه الدنمارك، قرب جزيرة بورنهولم، مشيرة إلى أنها أنشأت منطقة آمنة حول مكان الحادث بمساحة يبلغ نصف قطرها خمسة أميال بحرية، فيما أكدت شركة "نورد ستريم إيه جي"، مشغل خط الغاز "التيار الشمالي"، استحالة تحديد موعد لإصلاح الخط، واستئناف عمله.