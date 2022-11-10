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https://sputnikarabic.ae/20221110/وزير-الخارجية-السويدي-لا-نعرف-بعد-من-المسؤول-عن-تفجيرات-نورد-ستريم-1070020183.html
وزير الخارجية السويدي: لا نعرف بعد من المسؤول عن تفجيرات "نورد ستريم"
وزير الخارجية السويدي: لا نعرف بعد من المسؤول عن تفجيرات "نورد ستريم"
صرح وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، أن الحكومة السويدية لا تعرف حتى الآن من المسؤول عن التفجيرات في "التيار الشمالي". 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T11:05+0000
2022-11-10T11:08+0000
العالم
التيار الشمالي
تفجير
السويد
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وقال بيلستروم في مؤتمر صحفي عقب لقاء مع نظيرته الألمانية أنالينا بوربوك في برلين، اليوم الخميس: "في الوقت الحالي لا نعرف من المسؤول عن هذه التفجيرات. ولا نستبعد أي سيناريوهات. لكننا لا نخمن من المسؤول".وأعلنت الشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2"، في 26 أيلول/سبتمبر الماضي، عن وقوع حادث في خط الأنابيب بمياه الدنمارك، قرب جزيرة بورنهولم، مشيرة إلى أنها أنشأت منطقة آمنة حول مكان الحادث بمساحة يبلغ نصف قطرها خمسة أميال بحرية، فيما أكدت شركة "نورد ستريم إيه جي"، مشغل خط الغاز "التيار الشمالي"، استحالة تحديد موعد لإصلاح الخط، واستئناف عمله.
https://sputnikarabic.ae/20221028/بوريل-يصف-التحقيق-في-انفجارات-نورد-ستريم-بـالصعب-1069560657.html
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العالم, التيار الشمالي, تفجير, السويد
العالم, التيار الشمالي, تفجير, السويد

وزير الخارجية السويدي: لا نعرف بعد من المسؤول عن تفجيرات "نورد ستريم"

11:05 GMT 10.11.2022 (تم التحديث: 11:08 GMT 10.11.2022)
© Photo / Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix تسرب الغاز في التيار الشمالي 2 كما يتضح من اعتراض الدنماركي F-16 في بورنهولم ، الدنمارك في 27 سبتمبر 2022
تسرب الغاز في التيار الشمالي 2 كما يتضح من اعتراض الدنماركي F-16 في بورنهولم ، الدنمارك في 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2022
© Photo / Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix
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صرح وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، أن الحكومة السويدية لا تعرف حتى الآن من المسؤول عن التفجيرات في "التيار الشمالي".
وقال بيلستروم في مؤتمر صحفي عقب لقاء مع نظيرته الألمانية أنالينا بوربوك في برلين، اليوم الخميس: "في الوقت الحالي لا نعرف من المسؤول عن هذه التفجيرات. ولا نستبعد أي سيناريوهات. لكننا لا نخمن من المسؤول".
وأضاف أنه في الوقت الحالي ينطلق مكتب المدعي العام وجهاز المخابرات من حقيقة أننا نتحدث عن التخريب.
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2022
بوريل يصف التحقيق في انفجارات "نورد ستريم" بـ"الصعب"
28 أكتوبر, 06:45 GMT
وأعلنت الشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2"، في 26 أيلول/سبتمبر الماضي، عن وقوع حادث في خط الأنابيب بمياه الدنمارك، قرب جزيرة بورنهولم، مشيرة إلى أنها أنشأت منطقة آمنة حول مكان الحادث بمساحة يبلغ نصف قطرها خمسة أميال بحرية، فيما أكدت شركة "نورد ستريم إيه جي"، مشغل خط الغاز "التيار الشمالي"، استحالة تحديد موعد لإصلاح الخط، واستئناف عمله.
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