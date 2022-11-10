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https://sputnikarabic.ae/20221110/وزير-الدفاع-الأمريكي-يستضيف-اجتماعا-لمجموعة-الاتصال-الدفاعية-بشأن-أوكرانيا-1070038353.html
وزير الدفاع الأمريكي يستضيف اجتماعا لمجموعة الاتصال الدفاعية بشأن أوكرانيا
وزير الدفاع الأمريكي يستضيف اجتماعا لمجموعة الاتصال الدفاعية بشأن أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، سيترأس اجتماعًا افتراضيًا لمجموعة الاتصال الدفاعية بشأن أوكرانيا، الأسبوع المقبل،... 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T19:55+0000
2022-11-10T19:55+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت الناطقة باسم البنتاغون سابرينا سينغ، في إفادة صحافية اليوم الخميس: "سيستضيف الوزير الأسبوع المقبل الاجتماع السابع لمجموعة الاتصال الدفاعية بشأن أوكرانيا. هذا الاجتماع سينعقد افتراضيًا هنا في البنتاغون، وسيناقش خلاله الوزير (أوستن) ووزراء الدفاع من نحو 50 دولة جهود إمداد أوكرانيا بوسائل الدفاع عن سيادتها ضد المزيد من الاعتداءات الروسية".وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" في وقت سابق من اليوم الخميس عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا تبلغ قيمتها 400 مليون دولار أمريكي تتضمن 4 أنظمة "أفينجر" و100 مركبة مصفحة و 400 قاذفة قنابل يدوية.كما أضاف البنتاغون: "تتضمن حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة لأوكرانيا صواريخ هوك للدفاع الجوي وذخيرة لراجمات هيمارس وقذائف الهاون والمدفعية".وقال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، يوم الثلاثاء في 8 نوفمبر، إن الولايات المتحدة تطيل أمد الصراع في أوكرانيا من أجل الاستفادة من مبيعات المعدات العسكرية وصادرات الغاز الطبيعي المسال.وقال أنطونوف: "لا يمكن للبيت الأبيض أن يفلت من المسؤولية عن إطالة أمد الصراع وقتل الأبرياء. ومع ذلك، تواصل الولايات المتحدة بإصرارها المهووس على الالتزام بتكتيكات حرب الاستنزاف من خلال استنفاد الجميع - الأوكرانيين والروس والأوروبيين وكذلك الأمريكيين العاديين".وأضاف: "هناك عدة أسباب لذلك، أحدها وجود مصلحة اقتصادية. الرغبة في "كشط كريم القشطة" من خلال البيع الجماعي للمعدات العسكرية وإمدادات الغاز الطبيعي المسال: الأعمال التجارية فقط، لا شيء شخصي".
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

وزير الدفاع الأمريكي يستضيف اجتماعا لمجموعة الاتصال الدفاعية بشأن أوكرانيا

19:55 GMT 10.11.2022
© AFP 2022 / MONEY SHARMAوزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن
وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2022
© AFP 2022 / MONEY SHARMA
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، سيترأس اجتماعًا افتراضيًا لمجموعة الاتصال الدفاعية بشأن أوكرانيا، الأسبوع المقبل، بمشاركة وزراء دفاع من نحو 50 دولة.
واشنطن - سبوتنيك. وقالت الناطقة باسم البنتاغون سابرينا سينغ، في إفادة صحافية اليوم الخميس: "سيستضيف الوزير الأسبوع المقبل الاجتماع السابع لمجموعة الاتصال الدفاعية بشأن أوكرانيا. هذا الاجتماع سينعقد افتراضيًا هنا في البنتاغون، وسيناقش خلاله الوزير (أوستن) ووزراء الدفاع من نحو 50 دولة جهود إمداد أوكرانيا بوسائل الدفاع عن سيادتها ضد المزيد من الاعتداءات الروسية".
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" في وقت سابق من اليوم الخميس عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا تبلغ قيمتها 400 مليون دولار أمريكي تتضمن 4 أنظمة "أفينجر" و100 مركبة مصفحة و 400 قاذفة قنابل يدوية.
كما أضاف البنتاغون: "تتضمن حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة لأوكرانيا صواريخ هوك للدفاع الجوي وذخيرة لراجمات هيمارس وقذائف الهاون والمدفعية".
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وقال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، يوم الثلاثاء في 8 نوفمبر، إن الولايات المتحدة تطيل أمد الصراع في أوكرانيا من أجل الاستفادة من مبيعات المعدات العسكرية وصادرات الغاز الطبيعي المسال.
وقال أنطونوف: "لا يمكن للبيت الأبيض أن يفلت من المسؤولية عن إطالة أمد الصراع وقتل الأبرياء. ومع ذلك، تواصل الولايات المتحدة بإصرارها المهووس على الالتزام بتكتيكات حرب الاستنزاف من خلال استنفاد الجميع - الأوكرانيين والروس والأوروبيين وكذلك الأمريكيين العاديين".
وأضاف: "هناك عدة أسباب لذلك، أحدها وجود مصلحة اقتصادية. الرغبة في "كشط كريم القشطة" من خلال البيع الجماعي للمعدات العسكرية وإمدادات الغاز الطبيعي المسال: الأعمال التجارية فقط، لا شيء شخصي".
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