عربي
https://sputnikarabic.ae/20221110/وزير-الدفاع-الفرنسي-يقول-إن-جيش-بلاده-غير-قادر-على-المشاركة-في-عمليات-عسكرية-كبيرة-1069999415.html
وزير الدفاع الفرنسي يقول إن جيش بلاده غير قادر على المشاركة في عمليات عسكرية كبيرة
وزير الدفاع الفرنسي يقول إن جيش بلاده غير قادر على المشاركة في عمليات عسكرية كبيرة
قال وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، يوم الأربعاء، إن القوات الفرنسية الحديثة لم يتم تشكيلها بشرط المشاركة في عمليات عسكرية واسعة النطاق وتعاني منذ فترة... 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T02:53+0000
2022-11-10T02:53+0000
أخبار فرنسا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103762/28/1037622818_0:100:4947:2883_1920x0_80_0_0_c1ee59fd66755451c208d1a0d74c1b8f.jpg
باريس - سبوتنيك. وقال ليكورنو في مقابلة مع الإذاعة الفرنسية LCI: "حتى لو لم يتمكن جيشنا اليوم من المشاركة في صراع شديد الشدة "... لكن تخيلوا جنديًا فرنسيًا في مالي محاطًا بمجموعة مسلحة من الإرهابيين: هذه كثافة عالية! الأصح القول إنه مستحيل المشاركة في عمليات واسعة النطاق".وأضاف ليكورنو: "لقد حدث هذا لعدد من الأسباب: بعد حل منظمة وارسو، لم تشكل حكومات الرؤساء السابقين جيشنا للمشاركة في عمليات عسكرية واسعة النطاق، ولم يكن ذلك ذا صلة. السبب الثاني هو انخفاض كبير في تمويلها، في بعض الأحيان لأسباب كبيرة، وأحيانا لأسباب غير مهمة".والثلاثاء الماضي، قال الجنرال بيير دي فيلييه، الرئيس السابق لهيئة أركان الدفاع الفرنسية، إن الجيش الفرنسي غير قادر على شن حرب شديدة اليوم.وأضاف أن الجيش يحتاج إلى ميزانية أكبر بكثير لتحديث الأسلحة والمعدات وتخزين الذخيرة وتحسين القدرات اللوجستية مما توفره الحكومة الفرنسية حاليًا.وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، أثناء زيارته للقاعدة البحرية للبلاد في مدينة طولون الفرنسية، إن الاستراتيجية العسكرية الجديدة سيتم تحديدها في غضون ستة أشهر بعد المشاورات.
https://sputnikarabic.ae/20221015/وزير-الدفاع-الفرنسي-يكشف-عن-تعقيد-تدريبات-الجيش-بسبب-إمداد-أوكرانيا-بـقيصر-1069067241.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103762/28/1037622818_486:0:4462:2982_1920x0_80_0_0_d00814b24af2aea4913f8c89089e74ce.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فرنسا
أخبار فرنسا

وزير الدفاع الفرنسي يقول إن جيش بلاده غير قادر على المشاركة في عمليات عسكرية كبيرة

02:53 GMT 10.11.2022
© AFP 2022 / JOSEPH EID الجيش الفرنسي
الجيش الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2022
© AFP 2022 / JOSEPH EID
تابعنا عبرTelegram
قال وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، يوم الأربعاء، إن القوات الفرنسية الحديثة لم يتم تشكيلها بشرط المشاركة في عمليات عسكرية واسعة النطاق وتعاني منذ فترة طويلة من نقص التمويل.
باريس - سبوتنيك. وقال ليكورنو في مقابلة مع الإذاعة الفرنسية LCI: "حتى لو لم يتمكن جيشنا اليوم من المشاركة في صراع شديد الشدة "... لكن تخيلوا جنديًا فرنسيًا في مالي محاطًا بمجموعة مسلحة من الإرهابيين: هذه كثافة عالية! الأصح القول إنه مستحيل المشاركة في عمليات واسعة النطاق".
مدفع قيصر الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2022
وزير الدفاع الفرنسي يكشف عن "تعقيد" تدريبات الجيش بسبب إمداد أوكرانيا بـ"قيصر"
15 أكتوبر, 18:30 GMT
وأضاف ليكورنو: "لقد حدث هذا لعدد من الأسباب: بعد حل منظمة وارسو، لم تشكل حكومات الرؤساء السابقين جيشنا للمشاركة في عمليات عسكرية واسعة النطاق، ولم يكن ذلك ذا صلة. السبب الثاني هو انخفاض كبير في تمويلها، في بعض الأحيان لأسباب كبيرة، وأحيانا لأسباب غير مهمة".
والثلاثاء الماضي، قال الجنرال بيير دي فيلييه، الرئيس السابق لهيئة أركان الدفاع الفرنسية، إن الجيش الفرنسي غير قادر على شن حرب شديدة اليوم.
وأضاف أن الجيش يحتاج إلى ميزانية أكبر بكثير لتحديث الأسلحة والمعدات وتخزين الذخيرة وتحسين القدرات اللوجستية مما توفره الحكومة الفرنسية حاليًا.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، أثناء زيارته للقاعدة البحرية للبلاد في مدينة طولون الفرنسية، إن الاستراتيجية العسكرية الجديدة سيتم تحديدها في غضون ستة أشهر بعد المشاورات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России, задействованные в специальной военной операции на Харьковском направлении, на полевом аэродроме - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала