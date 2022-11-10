https://sputnikarabic.ae/20221110/وزير-بناء-السلام-بجنوب-السودان-يؤكد-على-دور-مصر-القيادي-في-أفريقيا-1070019331.html

وزير بناء السلام بجنوب السودان يؤكد على دور مصر القيادي في أفريقيا

وزير بناء السلام بجنوب السودان يؤكد على دور مصر القيادي في أفريقيا

قال ستيفن بار كول، وزير بناء السلام في جنوب السودان، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جعل مصر تقوم بدور قيادي في أنحاء القارة الأفريقية. 10.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-10T10:45+0000

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جاء ذلك في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، اليوم الخميس، على هامش الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب - 27".ولفتت الوكالة إلى أن الوزير السوداني أشاد بالتنظيم المتميز للمؤتمر والموضوعات والقضايا، التي يجري مناقشتها، خاصة تلك التي تتعلق بالتمويل.وأكد ستيفن بار كول، أن علاقات جنوب السودان ومصر ممتازة وأخوية وتاريخية، مشيرا إلى أنها تشمل مختلف المجالات شعبيا ورسميا.ونوه إلى التنسيق بين الدولتين في العديد من القضايا، مؤكدا أن مصر تدعم جنوب السودان في مجالات عدة أبرزها التعليم وتطوير الموارد البشرية، إضافة إلى قضايا المناخ والبنية التحتية والصحة والمياه.وانطلقت الأحد الماضي، الدورة الـ 27 من فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (كوب 27)، والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية، حتى يوم 18 من الشهر الجاري، بمشاركة رؤساء وقادة من مختلف دول العالم.

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