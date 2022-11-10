عربي
https://sputnikarabic.ae/20221110/وسائل-إعلام-الاتحاد-الأوروبي-يواجه-نقصا-حادا-في-وقود-الديزل-1070021887.html
وسائل إعلام: الاتحاد الأوروبي يواجه نقصا حادا في وقود الديزل
وسائل إعلام: الاتحاد الأوروبي يواجه نقصا حادا في وقود الديزل
في غضون بضعة أشهر، سيواجه الاتحاد الأوروبي نقصًا حادًا في وقود الديزل، حسب صحيفة "بلومبرغ". 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T12:02+0000
2022-11-10T12:02+0000
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1c/1062797404_0:0:1650:929_1920x0_80_0_0_0a3b2d949e900c49320c8708a6bb31a6.jpg
ونقل الكاتب جاك ويتلز عن تقرير صادر عن شركة "وود ماكينزي": "مخزونات الديزل شمال غربي أوروبا ستنخفض مع بداية الربيع إلى أدنى حد في الاثني عشر عاما الماضية".وبحسب الكاتب، بدأ وضع الطاقة في الاتحاد الأوروبي في التدهور في فبراير/شباط، عندما قرر زعماء الدول الأوروبية قطع إمدادات الوقود الروسية.وقال جيمس بارلي المحلل في "وود ماكينزي" في مقابلة: "عزز سحب المخزون ربحية المصفاة وشجع المشغلين الأوروبيين على العمل بكامل طاقتهم. وأدى ذلك إلى زيادة إنتاج النفط بمقدار 420 ألف برميل شهريًا".ومع ذلك، لا تزال روسيا المورد الرئيسي الوحيد لوقود الديزل إلى أوروبا عن طريق البحر، ونظرًا للعقوبات المفروضة على ناقلات الطاقة الروسية، فإن أزمة الديزل في الاتحاد الأوروبي أمر لا مفر منه، بحسب المقال.هناك مشكلة أخرى تواجه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تتعلق بهيكل أسواق العقود الآجلة. على وجه الخصوص، تعتبر عمليات تسليم الوقود "السريعة" أكثر تكلفة من نفس الوقود الذي يتم تسليمه في فترة زمنية أكبر بقليل. قال ويتلز إن هذا لا يشجع على التخزين ويسبب نقصًا حادًا في الديزل.وتواجه الدول الغربية ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع التضخم بسبب فرض عقوبات على موسكو وسياسة التخلي عن الوقود الروسي. على خلفية ارتفاع أسعار الوقود، الغاز في المقام الأول، فقدت الصناعة في أوروبا إلى حد كبير مزاياها التنافسية، والتي أثرت أيضًا على قطاعات أخرى من الاقتصاد.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1c/1062797404_183:0:1650:1100_1920x0_80_0_0_6a67e44e93ed2b1e01e735f739beb5c5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد
اقتصاد

وسائل إعلام: الاتحاد الأوروبي يواجه نقصا حادا في وقود الديزل

12:02 GMT 10.11.2022
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMMأسعار البنزين تصل إلى مستوى قياسي في محطة وقود في العاصمة الأمريكية واشنطن، 26 مايو/ أيار 2022
أسعار البنزين تصل إلى مستوى قياسي في محطة وقود في العاصمة الأمريكية واشنطن، 26 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2022
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMM
تابعنا عبرTelegram
في غضون بضعة أشهر، سيواجه الاتحاد الأوروبي نقصًا حادًا في وقود الديزل، حسب صحيفة "بلومبرغ".
ونقل الكاتب جاك ويتلز عن تقرير صادر عن شركة "وود ماكينزي": "مخزونات الديزل شمال غربي أوروبا ستنخفض مع بداية الربيع إلى أدنى حد في الاثني عشر عاما الماضية".
وبحسب الكاتب، بدأ وضع الطاقة في الاتحاد الأوروبي في التدهور في فبراير/شباط، عندما قرر زعماء الدول الأوروبية قطع إمدادات الوقود الروسية.
وقال جيمس بارلي المحلل في "وود ماكينزي" في مقابلة: "عزز سحب المخزون ربحية المصفاة وشجع المشغلين الأوروبيين على العمل بكامل طاقتهم. وأدى ذلك إلى زيادة إنتاج النفط بمقدار 420 ألف برميل شهريًا".
ومع ذلك، لا تزال روسيا المورد الرئيسي الوحيد لوقود الديزل إلى أوروبا عن طريق البحر، ونظرًا للعقوبات المفروضة على ناقلات الطاقة الروسية، فإن أزمة الديزل في الاتحاد الأوروبي أمر لا مفر منه، بحسب المقال.
هناك مشكلة أخرى تواجه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تتعلق بهيكل أسواق العقود الآجلة. على وجه الخصوص، تعتبر عمليات تسليم الوقود "السريعة" أكثر تكلفة من نفس الوقود الذي يتم تسليمه في فترة زمنية أكبر بقليل. قال ويتلز إن هذا لا يشجع على التخزين ويسبب نقصًا حادًا في الديزل.
وتواجه الدول الغربية ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع التضخم بسبب فرض عقوبات على موسكو وسياسة التخلي عن الوقود الروسي. على خلفية ارتفاع أسعار الوقود، الغاز في المقام الأول، فقدت الصناعة في أوروبا إلى حد كبير مزاياها التنافسية، والتي أثرت أيضًا على قطاعات أخرى من الاقتصاد.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России, задействованные в специальной военной операции на Харьковском направлении, на полевом аэродроме - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала