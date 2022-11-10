https://sputnikarabic.ae/20221110/وسائل-إعلام-الاتحاد-الأوروبي-يواجه-نقصا-حادا-في-وقود-الديزل-1070021887.html

وسائل إعلام: الاتحاد الأوروبي يواجه نقصا حادا في وقود الديزل

وسائل إعلام: الاتحاد الأوروبي يواجه نقصا حادا في وقود الديزل

في غضون بضعة أشهر، سيواجه الاتحاد الأوروبي نقصًا حادًا في وقود الديزل، حسب صحيفة "بلومبرغ". 10.11.2022, سبوتنيك عربي

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اقتصاد

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ونقل الكاتب جاك ويتلز عن تقرير صادر عن شركة "وود ماكينزي": "مخزونات الديزل شمال غربي أوروبا ستنخفض مع بداية الربيع إلى أدنى حد في الاثني عشر عاما الماضية".وبحسب الكاتب، بدأ وضع الطاقة في الاتحاد الأوروبي في التدهور في فبراير/شباط، عندما قرر زعماء الدول الأوروبية قطع إمدادات الوقود الروسية.وقال جيمس بارلي المحلل في "وود ماكينزي" في مقابلة: "عزز سحب المخزون ربحية المصفاة وشجع المشغلين الأوروبيين على العمل بكامل طاقتهم. وأدى ذلك إلى زيادة إنتاج النفط بمقدار 420 ألف برميل شهريًا".ومع ذلك، لا تزال روسيا المورد الرئيسي الوحيد لوقود الديزل إلى أوروبا عن طريق البحر، ونظرًا للعقوبات المفروضة على ناقلات الطاقة الروسية، فإن أزمة الديزل في الاتحاد الأوروبي أمر لا مفر منه، بحسب المقال.هناك مشكلة أخرى تواجه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تتعلق بهيكل أسواق العقود الآجلة. على وجه الخصوص، تعتبر عمليات تسليم الوقود "السريعة" أكثر تكلفة من نفس الوقود الذي يتم تسليمه في فترة زمنية أكبر بقليل. قال ويتلز إن هذا لا يشجع على التخزين ويسبب نقصًا حادًا في الديزل.وتواجه الدول الغربية ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع التضخم بسبب فرض عقوبات على موسكو وسياسة التخلي عن الوقود الروسي. على خلفية ارتفاع أسعار الوقود، الغاز في المقام الأول، فقدت الصناعة في أوروبا إلى حد كبير مزاياها التنافسية، والتي أثرت أيضًا على قطاعات أخرى من الاقتصاد.

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