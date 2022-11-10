https://sputnikarabic.ae/20221110/وكالة-وضع-سقف-لأسعار-النفط-الروسي-يظهر-ضعف-الغرب-1070033339.html
وكالة: وضع سقف لأسعار النفط الروسي يظهر ضعف الغرب
وكالة: وضع سقف لأسعار النفط الروسي يظهر ضعف الغرب
أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن الغرب يظهر ضعفا بوضع سقف لسعر النفط الروسي، لأنه يعتمد على مواردها من الطاقة. 10.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-10T15:56+0000
2022-11-10T15:56+0000
2022-11-10T15:56+0000
روسيا
سوق النفط
سقف
أسعار النفط اليوم
ضعف
غرب
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وكتبت الوكالة "لسوء الحظ، يمكن اعتبار السقف السعري للنفط علامة ضعف أكثر من كونه إشارة قوة. وهذا الأخير يعني نهاية كاملة لرفض شراء النفط الروسي. يشير الحد الأقصى للسعر إلى مدى حاجة الغرب لإمداداته وبكل الحيل الاقتصادية والدبلوماسية نحن على استعداد للذهاب للحصول عليه".مع فكرة فرض حد لسعر موارد الطاقة الروسية، تحدث قادة الدول الغربية في قمة مجموعة السبع في يونيو/ حزيران الماضي، أنه يجب أن تدخل القيود المفروضة على النفط حيز التنفيذ في ديسمبر، وعلى المنتجات النفطية في فبراير لكن لم يكن من الممكن الاتفاق على الغاز.هذا وحذرت روسيا مرارا من أنها لن تصدر موارد الطاقة إلى الدول التي ستطبق آلية القيود الإجبارية على أسعار الشراء. وأكد الرئيس فلاديمير بوتين أن موسكو لا تنوي توريد أي شيء للخارج على حساب مصالحها الخاصة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سوق النفط, سقف, أسعار النفط اليوم, ضعف, غرب
روسيا, سوق النفط, سقف, أسعار النفط اليوم, ضعف, غرب
وكالة: وضع سقف لأسعار النفط الروسي يظهر ضعف الغرب
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أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن الغرب يظهر ضعفا بوضع سقف لسعر النفط الروسي، لأنه يعتمد على مواردها من الطاقة.
وكتبت الوكالة
"لسوء الحظ، يمكن اعتبار السقف السعري للنفط علامة ضعف أكثر من كونه إشارة قوة. وهذا الأخير يعني نهاية كاملة لرفض شراء النفط الروسي. يشير الحد الأقصى للسعر إلى مدى حاجة الغرب لإمداداته وبكل الحيل الاقتصادية والدبلوماسية نحن على استعداد للذهاب للحصول عليه".
وأضاف المقال أنه في الوقت نفسه، إذا تبين أن السعر الهامشي منخفض للغاية، واختفى الذهب الأسود الروسي من الأسواق العالمية تماما، فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم الركود الخطير بالفعل في الاقتصاد العالمي.
مع فكرة فرض حد لسعر موارد الطاقة الروسية، تحدث قادة الدول الغربية في قمة مجموعة السبع في يونيو/ حزيران الماضي، أنه يجب أن تدخل القيود المفروضة على النفط حيز التنفيذ في ديسمبر، وعلى المنتجات النفطية في فبراير لكن لم يكن من الممكن الاتفاق على الغاز.
هذا وحذرت روسيا مرارا من أنها لن تصدر موارد الطاقة إلى الدول التي ستطبق آلية القيود الإجبارية على أسعار الشراء. وأكد الرئيس فلاديمير بوتين أن موسكو لا تنوي توريد أي شيء للخارج على حساب مصالحها الخاصة.