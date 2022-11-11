https://sputnikarabic.ae/20221111/آبي-أحمد-من-منتدى-المناخ-في-مصر-من-المتوقع-أن-يكون-سد-النهضة-مصدرا-حيويا-للطاقة-لإثيوبيا-والمنطقة-1070068244.html

آبي أحمد من منتدى المناخ في مصر: من المتوقع أن يكون سد النهضة مصدرا حيويا للطاقة لإثيوبيا والمنطقة

آبي أحمد من منتدى المناخ في مصر: من المتوقع أن يكون سد النهضة مصدرا حيويا للطاقة لإثيوبيا والمنطقة

تحدث رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، عن مشروع سد النهضة، خلال خطابه الذي ألقاه في قمة المناخ (كوب ‏‏27)، المنعقدة في مدينة شرم الشيخ المصرية حاليا.‏ 11.11.2022, سبوتنيك عربي

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2022-11-11T16:50+0000

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وأكد أحمد أنه "من المتوقع أن يكون سد النهضة الإثيوبي مصدرا حيويا للطاقة لإثيوبيا والمنطقة"، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.وأضاف أنه "على الرغم من إمكانات الطاقة المتجددة الكبيرة في إثيوبيا والبنية التحتية الكبيرة للتوليد والنقل، إلا أنه لا يزال معدل الوصول إلى الكهرباء في البلاد أقل من 50 في المئة".ولفت إلى أنه "بروح تعزيز الشراكة والتعاون، تقوم إثيوبيا بتصدير مصادر الطاقة الخضراء إلى البلدان المجاورة، مما يدل على التزامنا بربط البلدان من خلال الشبكة المترابطة الناشئة في شرق أفريقيا للطاقة".وشدد رئيس الوزراء الإثيوبي في كلمته في مؤتمر المناخ أن "أفريقيا هي الأكثر عرضة لتغير المناخ، في حين أنها مسؤولة عن أقل من 5 في المئة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ونحو 17 في المئة من إجمالي سكان العالم".ووصل رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إلى مدينة شرم الشيخ المصرية، يوم الاثنين الماضي، لحضور قمة المناخ (كوب 27)، والتقى هناك بعدد من قادة العالم، منهم الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، ورئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، والرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، والرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، ومديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا.وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أكد خلال جلسة محادثات جمعت بينه وبين نظيره الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، خلال حضوره مؤتمر المناخ، في أول زيارة له إلى مصر، على "تمسك مصر بالحفاظ على أمنها المائي للأجيال الحالية والقادمة من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة، يضمن الأمن المائي لمصر، وذلك وفقا لمبادئ القانون الدولي لتحقيق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، ومن ثم أهمية الدور الأمريكي للاضطلاع بدور مؤثر لحلحلة تلك الأزمة"، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.يذكر أنه في11 أغسطس/ آب الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية تشغيل التوربين الثاني في سد النهضة لتوليد الطاقة الكهربائية.يأتي ذلك في ظل التوتر بين أديس أبابا من ناحية ومصر والسودان من ناحية أخرى، بسبب ما تعتبره الدولتان تأثيرا سلبيا للسد على حصصهما المائية من نهر النيل.وكانت مصر قد وجهت خطابا، في يوليو/ تموز الماضي، إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، لتسجيل اعتراضها ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء خزان سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل هذا السد.

https://sputnikarabic.ae/20221107/آبي-أحمد-يغرد-عن-مشاركته-بقمة-المناخ-في-مصر-1069915584.html

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مصر, أخبار إثيوبيا, قمة المناخ 2022, أخبار سد النهضة الإثيوبي, خلافات سد النهضة