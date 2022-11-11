أحداث الأسبوع في صور

© AFP 2022 / John Wessels عامل بناء يجلس على سريره في معسكر في ديامنياديو، في سيراليون 8 نوفمبر 2022 مع الطلب الكبير من العمالة في ديامنياديو، شق الرجال غير الموثقين وغير الموثقين طريقهم من منطقة غرب إفريقيا بحثًا عن عمل. يعيش الكثيرون في مخيمات صغيرة مع عشرين شخصًا في غرفة يعملون مقابل أربعة دولارات يوميًا تقريبًا والذين سيأخذونهم من أي وقت مضى. مليئة بالمباني غير المكتملة والمكتملة، ستستضيف مدينة ديامنياديوالجديدة في نهاية المطاف وزارات حكومية، ودار الأمم المتحدة لغرب إفريقيا، ومركز المؤتمرات الدولي في السنغال، والإسكان لجميع الذين سينتقلون من مدينة داكار، على بعد ثلاثين كيلومترًا، إلى ديامنياديو.