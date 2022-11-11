أحداث الأسبوع في صور

المتطوعون الذين يرغبون في الانضمام إلى الجيش الكونغولي يقفون لالتقاط صورة خلال جلسة تجنيد في غوما، الكونغو 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2022. منذ 20 أكتوبر/تشرين الأول، استؤنف القتال بين الجيش الكونغولي وحركة 23 مارس، التي يُزعم أنها مدعومة من الجيش الرواندي. في الأسبوعين الماضيين، ضاعفت حركة 23 مارس مساحة الأراضي الخاضعة لسيطرتها، على بعد 30 كلم من غوما، عاصمة المقاطعة التي تضم أكثر من مليون شخص والتي تقع على الحدود مع رواندا.
المتطوعون الذين يرغبون في الانضمام إلى الجيش الكونغولي يقفون لالتقاط صورة خلال جلسة تجنيد في غوما، الكونغو 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2022. منذ 20 أكتوبر/تشرين الأول، استؤنف القتال بين الجيش الكونغولي وحركة 23 مارس، التي يُزعم أنها مدعومة من الجيش الرواندي. في الأسبوعين الماضيين، ضاعفت حركة 23 مارس مساحة الأراضي الخاضعة لسيطرتها، على بعد 30 كلم من غوما، عاصمة المقاطعة التي تضم أكثر من مليون شخص والتي تقع على الحدود مع رواندا.
مقاتلو المعارضة السورية يطلقون نيران المدفعية على القوات الموالية للحكومة من موقع في شمال غرب محافظة إدلب، في 6 نوفمبر 2022، ردا على قصف مميت في وقت سابق من اليوم.
قال مرصد حرب إن الصواريخ التي أطلقها النظام السوري أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال في مخيمات مؤقتة للنازحين في آخر معقل رئيسي للمعارضة في البلاد.
جمجمة بشرية مزخرفة موضوعة على الشاشة ليباركها كاهن خلال مهرجان "ناتيتاس" (Natitas) السنوي، وهو تقليد بمناسبة نهاية عطلة جميع القديسين الكاثوليكية، في المقبرة العامة في لاباز، بوليفيا، 8 نوفمبر 2022
إن "Natitas"، التي تعني "بدون أنف" بلغة أيمارا الأصلية، يعتني بها ويزينها أولئك الذين يستخدمونها كتعويذات للحماية.
ضباط الشرطة يعتقلون ناشطًا لأن نشطاء المناخ الذين اعترضوا مدخل منشأة مشغل قاعدة ثابتة في مطار "ميلانو ليناتي بريمي" في ميلانو في 10 نوفمبر 2022، وكانوا يطالبون بحظر الطائرات الخاصة، يطالبون بحظر الطائرات الخاصة وفرض الضرائب على المسافرين الدائمين وعلى معظم الملوثين.
أشخاص يشاهدون جثة مهاجر ميت، يُزعم أنه من روسيا، ملقى على الشاطئ في الولايات المتحدة بعد غرقه أثناء محاولته عبور الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، شوهد من بلاياس دي تيخوانا، المكسيك، في 9 نوفمبر 2022.
عامل بناء يجلس على سريره في معسكر في ديامنياديو، في سيراليون 8 نوفمبر 2022
مع الطلب الكبير من العمالة في ديامنياديو، شق الرجال غير الموثقين وغير الموثقين طريقهم من منطقة غرب إفريقيا بحثًا عن عمل. يعيش الكثيرون في مخيمات صغيرة مع عشرين شخصًا في غرفة يعملون مقابل أربعة دولارات يوميًا تقريبًا والذين سيأخذونهم من أي وقت مضى. مليئة بالمباني غير المكتملة والمكتملة، ستستضيف مدينة ديامنياديوالجديدة في نهاية المطاف وزارات حكومية، ودار الأمم المتحدة لغرب إفريقيا، ومركز المؤتمرات الدولي في السنغال، والإسكان لجميع الذين سينتقلون من مدينة داكار، على بعد ثلاثين كيلومترًا، إلى ديامنياديو.
(من اليسار إلى اليمين) ملكة جمال الكون 2018 كاتريونا غراي، ملكة جمال الكون 2020 أندريا ميزا، الرئيس التنفيذي لمجموعة JKN العالمية جاكابونج "آن" جاكراجوتاتيب، ملكة جمال الكون 2021 هارناز ساندو، ملكة جمال الكون 2011 ليلى لوبيز وملكة جمال الكون 2005 ناتالي جليبوفا يقفان معًا على خشبة المسرح أثناء ملكة جمال الكون Universe Extravaganza، بعد استحواذ JKN على امتياز ملكة جمال الكون، في بانكوك في 7 نوفمبر 2022.
زجاجات حارقة ألقاها المتظاهرون تنفجر بالقرب من شرطة مكافحة الشغب خارج البرلمان اليوناني خلال الاشتباكات في أثينا، اليونان، 9 نوفمبر 2022.
يسير الآلاف من المحتجين في شوارع أثينا ومدينة سالونيك شمال اليونان حيث يترك بعض العاملين في القطاع العام وبعض العاملين في القطاع الخاص وظائفهم في إضراب عام لمدة 24 ساعة احتجاجًا على ارتفاع الأسعار.
طلاب الطب يحملون لافتة كتب عليها "طلاب الطب، يتم استغلالهم دائمًا، ولم يتم سماعهم أبدًا، توقفوا عن عدم الاحترام" مظاهرة ضد مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي الذي يضيف عامًا إضافيًا لدراسات الطب العام، في تولوز، جنوب غرب فرنسا، في 9 نوفمبر 2022.