عربي
https://sputnikarabic.ae/20221111/أحداث-الأسبوع-في-صور-1070049890.html
أحداث الأسبوع في صور
أحداث الأسبوع في صور
يقدم لكم فريق "سبوتنيك" ألبوم صور لأبرز أحداث الأسبوع، بعدسات مصورين صحفيين من مختلف أنحاء العالم. 11.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-11T15:23+0000
2022-11-11T15:23+0000
صور
وسائط متعددة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0b/1070050049_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_f930831755e647a2db79cbd23308b5f5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0b/1070050049_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_02dab8009df457e58572111e7139e3ce.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, صور, وسائط متعددة
фото, صور, وسائط متعددة

أحداث الأسبوع في صور

15:23 GMT 11.11.2022
تابعنا عبرTelegram
يقدم لكم فريق "سبوتنيك" ألبوم صور لأبرز أحداث الأسبوع، بعدسات مصورين صحفيين من مختلف أنحاء العالم.
© AFP 2022 / Juan Barretoراقصون يؤدون الرقصة الكولومبية والفنزويلية التقليدية "جوروبو" خلال عرض للاحتفال بإدراجها كتراث ثقافي غير مادي للبشرية من قبل منظمة اليونسكو في بوغوتا، في كولومبيا 6 نوفمبر 2022.
راقصون يؤدون الرقصة الكولومبية والفنزويلية التقليدية جوروبو خلال عرض للاحتفال بإدراجها كتراث ثقافي غير مادي للبشرية من قبل منظمة اليونسكو في بوغوتا، في كولومبيا 6 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي
1/25
© AFP 2022 / Juan Barreto
راقصون يؤدون الرقصة الكولومبية والفنزويلية التقليدية "جوروبو" خلال عرض للاحتفال بإدراجها كتراث ثقافي غير مادي للبشرية من قبل منظمة اليونسكو في بوغوتا، في كولومبيا 6 نوفمبر 2022.
© AP Photo / Emrah Gurel

سفينة الشحن "إيكاريا أنجل"، التي غادرت ميناء تشورنومورسك الأوكراني، تعبر أسفل جسر شهداء 15 يوليو فوق مضيق البوسفور، حيث يشارك المتسابقون في ماراثون في إسطنبول، تركيا، 6 نوفمبر 2022.

سفينة الشحن &quot;إيكاريا أنجل&quot;، التي غادرت ميناء تشورنومورسك الأوكراني، تعبر أسفل جسر شهداء 15 يوليو فوق مضيق البوسفور، حيث يشارك المتسابقون في ماراثون في إسطنبول، تركيا، 6 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي
2/25
© AP Photo / Emrah Gurel

سفينة الشحن "إيكاريا أنجل"، التي غادرت ميناء تشورنومورسك الأوكراني، تعبر أسفل جسر شهداء 15 يوليو فوق مضيق البوسفور، حيث يشارك المتسابقون في ماراثون في إسطنبول، تركيا، 6 نوفمبر 2022.

© AFP 2022 / Alexis Huguet

المتطوعون الذين يرغبون في الانضمام إلى الجيش الكونغولي يقفون لالتقاط صورة خلال جلسة تجنيد في غوما، الكونغو 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2022. منذ 20 أكتوبر/تشرين الأول، استؤنف القتال بين الجيش الكونغولي وحركة 23 مارس، التي يُزعم أنها مدعومة من الجيش الرواندي. في الأسبوعين الماضيين، ضاعفت حركة 23 مارس مساحة الأراضي الخاضعة لسيطرتها، على بعد 30 كلم من غوما، عاصمة المقاطعة التي تضم أكثر من مليون شخص والتي تقع على الحدود مع رواندا.

المتطوعون الذين يرغبون في الانضمام إلى الجيش الكونغولي يقفون لالتقاط صورة خلال جلسة تجنيد في غوما، الكونغو 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2022. منذ 20 أكتوبر/تشرين الأول، استؤنف القتال بين الجيش الكونغولي وحركة 23 مارس، التي يُزعم أنها مدعومة من الجيش الرواندي. في الأسبوعين الماضيين، ضاعفت حركة 23 مارس مساحة الأراضي الخاضعة لسيطرتها، على بعد 30 كلم من غوما، عاصمة المقاطعة التي تضم أكثر من مليون شخص والتي تقع على الحدود مع رواندا. - سبوتنيك عربي
3/25
© AFP 2022 / Alexis Huguet

المتطوعون الذين يرغبون في الانضمام إلى الجيش الكونغولي يقفون لالتقاط صورة خلال جلسة تجنيد في غوما، الكونغو 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2022. منذ 20 أكتوبر/تشرين الأول، استؤنف القتال بين الجيش الكونغولي وحركة 23 مارس، التي يُزعم أنها مدعومة من الجيش الرواندي. في الأسبوعين الماضيين، ضاعفت حركة 23 مارس مساحة الأراضي الخاضعة لسيطرتها، على بعد 30 كلم من غوما، عاصمة المقاطعة التي تضم أكثر من مليون شخص والتي تقع على الحدود مع رواندا.

© AFP 2022 / Eric Gaillard/Pool

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلقي كلمة حول استراتيجية الدفاع في في قاعدة البحرية الفرنسية في تولون، جنوبي فرنسا في 9 نوفمبر 2022.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلقي كلمة حول استراتيجية الدفاع في في قاعدة البحرية الفرنسية في تولون، جنوبي فرنسا في 9 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي
4/25
© AFP 2022 / Eric Gaillard/Pool

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلقي كلمة حول استراتيجية الدفاع في في قاعدة البحرية الفرنسية في تولون، جنوبي فرنسا في 9 نوفمبر 2022.

© AFP 2022 / Omar Haj Kadourمقاتلو المعارضة السورية يطلقون نيران المدفعية على القوات الموالية للحكومة من موقع في شمال غرب محافظة إدلب، في 6 نوفمبر 2022، ردا على قصف مميت في وقت سابق من اليوم. قال مرصد حرب إن الصواريخ التي أطلقها النظام السوري أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال في مخيمات مؤقتة للنازحين في آخر معقل رئيسي للمعارضة في البلاد.
مقاتلو المعارضة السورية يطلقون نيران المدفعية على القوات الموالية للحكومة من موقع في شمال غرب محافظة إدلب، في 6 نوفمبر 2022، ردا على قصف مميت في وقت سابق من اليوم. - سبوتنيك عربي
5/25
© AFP 2022 / Omar Haj Kadour
مقاتلو المعارضة السورية يطلقون نيران المدفعية على القوات الموالية للحكومة من موقع في شمال غرب محافظة إدلب، في 6 نوفمبر 2022، ردا على قصف مميت في وقت سابق من اليوم. قال مرصد حرب إن الصواريخ التي أطلقها النظام السوري أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال في مخيمات مؤقتة للنازحين في آخر معقل رئيسي للمعارضة في البلاد.
© Sputnik . Sergei Bobylev/Pool / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال تفقد معرض تفاعلي مخصص لتاريخ الدفاع عن موسكو والذكرى الـ81 للعرض العسكري عام 1941، 8 نوفمبر 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال تفقد معرض تفاعلي مخصص لتاريخ الدفاع عن موسكو والذكرى الـ81 للعرض العسكري عام 1941، 8 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي
6/25
© Sputnik . Sergei Bobylev/Pool
/
الانتقال إلى بنك الصور
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال تفقد معرض تفاعلي مخصص لتاريخ الدفاع عن موسكو والذكرى الـ81 للعرض العسكري عام 1941، 8 نوفمبر 2022
© AP Photo / Vahid Salemiشبان يؤدون عرضًا في حفل كشف النقاب عن الزي الجديد للمنتخب الوطني الإيراني لكرة القدم لكأس العالم 2022 في قطر، في حفل تقديمي في طهران، إيران، 8 نوفمبر 2022.
شبان يؤدون عرضًا في حفل كشف النقاب عن الزي الجديد للمنتخب الوطني الإيراني لكرة القدم لكأس العالم 2022 في قطر، في حفل تقديمي في طهران، إيران، 8 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي
7/25
© AP Photo / Vahid Salemi
شبان يؤدون عرضًا في حفل كشف النقاب عن الزي الجديد للمنتخب الوطني الإيراني لكرة القدم لكأس العالم 2022 في قطر، في حفل تقديمي في طهران، إيران، 8 نوفمبر 2022.
© AP Photo / Juan Karitaجمجمة بشرية مزخرفة موضوعة على الشاشة ليباركها كاهن خلال مهرجان "ناتيتاس" (Natitas) السنوي، وهو تقليد بمناسبة نهاية عطلة جميع القديسين الكاثوليكية، في المقبرة العامة في لاباز، بوليفيا، 8 نوفمبر 2022 إن "Natitas"، التي تعني "بدون أنف" بلغة أيمارا الأصلية، يعتني بها ويزينها أولئك الذين يستخدمونها كتعويذات للحماية.
جمجمة بشرية مزخرفة موضوعة على الشاشة ليباركها كاهن خلال مهرجان ناتيتاس (Natitas) السنوي، وهو تقليد بمناسبة نهاية عطلة جميع القديسين الكاثوليكية، في المقبرة العامة في لاباز، بوليفيا، 8 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي
8/25
© AP Photo / Juan Karita
جمجمة بشرية مزخرفة موضوعة على الشاشة ليباركها كاهن خلال مهرجان "ناتيتاس" (Natitas) السنوي، وهو تقليد بمناسبة نهاية عطلة جميع القديسين الكاثوليكية، في المقبرة العامة في لاباز، بوليفيا، 8 نوفمبر 2022 إن "Natitas"، التي تعني "بدون أنف" بلغة أيمارا الأصلية، يعتني بها ويزينها أولئك الذين يستخدمونها كتعويذات للحماية.
© AP Photo / Ivan Valenciaسائحة تسير أمام لوحة جدارية لجاكوار في جزيرة سان أندريس، كولومبيا، 7 نوفمبر 2022.
سائحة تسير أمام لوحة جدارية لجاكوار في جزيرة سان أندريس، كولومبيا، 7 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي
9/25
© AP Photo / Ivan Valencia
سائحة تسير أمام لوحة جدارية لجاكوار في جزيرة سان أندريس، كولومبيا، 7 نوفمبر 2022.
© AP Photo / Emrah Gurelبدر عملاق يرتفع خلف جامع تشامليجا في اسطنبول، تركيا، 8 نوفمبر 2022
بدر عملاق يرتفع خلف جامع تشامليجا في اسطنبول، تركيا، 8 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي
10/25
© AP Photo / Emrah Gurel
بدر عملاق يرتفع خلف جامع تشامليجا في اسطنبول، تركيا، 8 نوفمبر 2022
© AFP 2022 / Piero Cruciattiضباط الشرطة يعتقلون ناشطًا لأن نشطاء المناخ الذين اعترضوا مدخل منشأة مشغل قاعدة ثابتة في مطار "ميلانو ليناتي بريمي" في ميلانو في 10 نوفمبر 2022، وكانوا يطالبون بحظر الطائرات الخاصة، يطالبون بحظر الطائرات الخاصة وفرض الضرائب على المسافرين الدائمين وعلى معظم الملوثين.
ضباط الشرطة يعتقلون ناشطًا لأن نشطاء المناخ الذين اعترضوا مدخل منشأة مشغل قاعدة ثابتة في مطار ميلانو ليناتي بريمي في ميلانو في 10 نوفمبر 2022، وكانوا يطالبون بحظر الطائرات الخاصة، يطالبون بحظر الطائرات الخاصة وفرض الضرائب على المسافرين الدائمين وعلى معظم الملوثين. - سبوتنيك عربي
11/25
© AFP 2022 / Piero Cruciatti
ضباط الشرطة يعتقلون ناشطًا لأن نشطاء المناخ الذين اعترضوا مدخل منشأة مشغل قاعدة ثابتة في مطار "ميلانو ليناتي بريمي" في ميلانو في 10 نوفمبر 2022، وكانوا يطالبون بحظر الطائرات الخاصة، يطالبون بحظر الطائرات الخاصة وفرض الضرائب على المسافرين الدائمين وعلى معظم الملوثين.
© AFP 2022 / Guillermo Ariasأشخاص يشاهدون جثة مهاجر ميت، يُزعم أنه من روسيا، ملقى على الشاطئ في الولايات المتحدة بعد غرقه أثناء محاولته عبور الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، شوهد من بلاياس دي تيخوانا، المكسيك، في 9 نوفمبر 2022.
أشخاص يشاهدون جثة مهاجر ميت، يُزعم أنه من روسيا، ملقى على الشاطئ في الولايات المتحدة بعد غرقه أثناء محاولته عبور الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، شوهد من بلاياس دي تيخوانا، المكسيك، في 9 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي
12/25
© AFP 2022 / Guillermo Arias
أشخاص يشاهدون جثة مهاجر ميت، يُزعم أنه من روسيا، ملقى على الشاطئ في الولايات المتحدة بعد غرقه أثناء محاولته عبور الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، شوهد من بلاياس دي تيخوانا، المكسيك، في 9 نوفمبر 2022.
© AFP 2022 / Sitide Protaseرجل إنقاذ يربط رافعة لسحب رحلة "بريسيجن" إير المحطمة التي كانت تقل 43 شخصًا وسقطت في بحيرة فيكتوريا أثناء محاولتها الهبوط في بلدة بوكوبا الواقعة على ضفاف البحيرة، تنزانيا في 6 نوفمبر 2022.
رجل إنقاذ يربط رافعة لسحب رحلة بريسيجن إير المحطمة التي كانت تقل 43 شخصًا وسقطت في بحيرة فيكتوريا أثناء محاولتها الهبوط في بلدة بوكوبا الواقعة على ضفاف البحيرة، تنزانيا في 6 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي
13/25
© AFP 2022 / Sitide Protase
رجل إنقاذ يربط رافعة لسحب رحلة "بريسيجن" إير المحطمة التي كانت تقل 43 شخصًا وسقطت في بحيرة فيكتوريا أثناء محاولتها الهبوط في بلدة بوكوبا الواقعة على ضفاف البحيرة، تنزانيا في 6 نوفمبر 2022.
© AP Photo / Hadi Mizbanرجال الإطفاء يعملون في مسرح حريق في مبنى ببغداد، العراق، 6 نوفمبر 2022. أصيب ما لا يقل عن 20 شخصًا، بمن فيهم رئيس مديرية الدفاع المدني العراقية، إثر اشتعال النيران في مبنى تجاري ثم انهياره.
رجال الإطفاء يعملون في مسرح حريق في مبنى ببغداد، العراق، 6 نوفمبر 2022. أصيب ما لا يقل عن 20 شخصًا، بمن فيهم رئيس مديرية الدفاع المدني العراقية، إثر اشتعال النيران في مبنى تجاري ثم انهياره. - سبوتنيك عربي
14/25
© AP Photo / Hadi Mizban
رجال الإطفاء يعملون في مسرح حريق في مبنى ببغداد، العراق، 6 نوفمبر 2022. أصيب ما لا يقل عن 20 شخصًا، بمن فيهم رئيس مديرية الدفاع المدني العراقية، إثر اشتعال النيران في مبنى تجاري ثم انهياره.
© AFP 2022 / John Wesselsعامل بناء يجلس على سريره في معسكر في ديامنياديو، في سيراليون 8 نوفمبر 2022 مع الطلب الكبير من العمالة في ديامنياديو، شق الرجال غير الموثقين وغير الموثقين طريقهم من منطقة غرب إفريقيا بحثًا عن عمل. يعيش الكثيرون في مخيمات صغيرة مع عشرين شخصًا في غرفة يعملون مقابل أربعة دولارات يوميًا تقريبًا والذين سيأخذونهم من أي وقت مضى. مليئة بالمباني غير المكتملة والمكتملة، ستستضيف مدينة ديامنياديوالجديدة في نهاية المطاف وزارات حكومية، ودار الأمم المتحدة لغرب إفريقيا، ومركز المؤتمرات الدولي في السنغال، والإسكان لجميع الذين سينتقلون من مدينة داكار، على بعد ثلاثين كيلومترًا، إلى ديامنياديو.
عامل بناء يجلس على سريره في معسكر في ديامنياديو، في سيراليون 8 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي
15/25
© AFP 2022 / John Wessels
عامل بناء يجلس على سريره في معسكر في ديامنياديو، في سيراليون 8 نوفمبر 2022 مع الطلب الكبير من العمالة في ديامنياديو، شق الرجال غير الموثقين وغير الموثقين طريقهم من منطقة غرب إفريقيا بحثًا عن عمل. يعيش الكثيرون في مخيمات صغيرة مع عشرين شخصًا في غرفة يعملون مقابل أربعة دولارات يوميًا تقريبًا والذين سيأخذونهم من أي وقت مضى. مليئة بالمباني غير المكتملة والمكتملة، ستستضيف مدينة ديامنياديوالجديدة في نهاية المطاف وزارات حكومية، ودار الأمم المتحدة لغرب إفريقيا، ومركز المؤتمرات الدولي في السنغال، والإسكان لجميع الذين سينتقلون من مدينة داكار، على بعد ثلاثين كيلومترًا، إلى ديامنياديو.
© AFP 2022 / Lillian Suwanrumpha(من اليسار إلى اليمين) ملكة جمال الكون 2018 كاتريونا غراي، ملكة جمال الكون 2020 أندريا ميزا، الرئيس التنفيذي لمجموعة JKN العالمية جاكابونج "آن" جاكراجوتاتيب، ملكة جمال الكون 2021 هارناز ساندو، ملكة جمال الكون 2011 ليلى لوبيز وملكة جمال الكون 2005 ناتالي جليبوفا يقفان معًا على خشبة المسرح أثناء ملكة جمال الكون Universe Extravaganza، بعد استحواذ JKN على امتياز ملكة جمال الكون، في بانكوك في 7 نوفمبر 2022.
(من اليسار إلى اليمين) ملكة جمال الكون 2018 كاتريونا غراي، ملكة جمال الكون 2020 أندريا ميزا، الرئيس التنفيذي لمجموعة JKN العالمية جاكابونج آن جاكراجوتاتيب، ملكة جمال الكون 2021 هارناز ساندو، ملكة جمال الكون 2011 ليلى لوبيز وملكة جمال الكون 2005 ناتالي جليبوفا يقفان معًا على خشبة المسرح أثناء ملكة جمال الكون Universe Extravaganza، بعد استحواذ JKN على امتياز ملكة جمال الكون، في بانكوك في 7 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي
16/25
© AFP 2022 / Lillian Suwanrumpha
(من اليسار إلى اليمين) ملكة جمال الكون 2018 كاتريونا غراي، ملكة جمال الكون 2020 أندريا ميزا، الرئيس التنفيذي لمجموعة JKN العالمية جاكابونج "آن" جاكراجوتاتيب، ملكة جمال الكون 2021 هارناز ساندو، ملكة جمال الكون 2011 ليلى لوبيز وملكة جمال الكون 2005 ناتالي جليبوفا يقفان معًا على خشبة المسرح أثناء ملكة جمال الكون Universe Extravaganza، بعد استحواذ JKN على امتياز ملكة جمال الكون، في بانكوك في 7 نوفمبر 2022.
© AFP 2022 / Kirill Kudryavtsevمشجعو الأرجنتين يهتفون أمام لافتة كأس العالم لكرة القدم في الدوحة في 7 نوفمبر 2022، قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.
مشجعو الأرجنتين يهتفون أمام لافتة كأس العالم لكرة القدم في الدوحة في 7 نوفمبر 2022، قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. - سبوتنيك عربي
17/25
© AFP 2022 / Kirill Kudryavtsev
مشجعو الأرجنتين يهتفون أمام لافتة كأس العالم لكرة القدم في الدوحة في 7 نوفمبر 2022، قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.
© AP Photo / Rodrigo Abdلوحة جدارية تصور أسطورة كرة القدم الراحل دييغو مارادونا، تزين جدار مبنى في ضواحي بوينس آيرس، الأرجنتين، 8 نوفمبر 2022.
لوحة جدارية تصور أسطورة كرة القدم الراحل دييغو مارادونا، تزين جدار مبنى في ضواحي بوينس آيرس، الأرجنتين، 8 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي
18/25
© AP Photo / Rodrigo Abd
لوحة جدارية تصور أسطورة كرة القدم الراحل دييغو مارادونا، تزين جدار مبنى في ضواحي بوينس آيرس، الأرجنتين، 8 نوفمبر 2022.
© AP Photo / Michael Probstالأشجار تتلون بلون الخريف في حديقة صغيرة في فرانكفورت، ألمانيا، 8 نوفمبر 2022.
الأشجار تتلون بلون الخريف في حديقة صغيرة في فرانكفورت، ألمانيا، 8 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي
19/25
© AP Photo / Michael Probst
الأشجار تتلون بلون الخريف في حديقة صغيرة في فرانكفورت، ألمانيا، 8 نوفمبر 2022.
© AP Photo / Petros Giannakourisزجاجات حارقة ألقاها المتظاهرون تنفجر بالقرب من شرطة مكافحة الشغب خارج البرلمان اليوناني خلال الاشتباكات في أثينا، اليونان، 9 نوفمبر 2022. يسير الآلاف من المحتجين في شوارع أثينا ومدينة سالونيك شمال اليونان حيث يترك بعض العاملين في القطاع العام وبعض العاملين في القطاع الخاص وظائفهم في إضراب عام لمدة 24 ساعة احتجاجًا على ارتفاع الأسعار.
زجاجات حارقة ألقاها المتظاهرون تنفجر بالقرب من شرطة مكافحة الشغب خارج البرلمان اليوناني خلال الاشتباكات في أثينا، اليونان، 9 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي
20/25
© AP Photo / Petros Giannakouris
زجاجات حارقة ألقاها المتظاهرون تنفجر بالقرب من شرطة مكافحة الشغب خارج البرلمان اليوناني خلال الاشتباكات في أثينا، اليونان، 9 نوفمبر 2022. يسير الآلاف من المحتجين في شوارع أثينا ومدينة سالونيك شمال اليونان حيث يترك بعض العاملين في القطاع العام وبعض العاملين في القطاع الخاص وظائفهم في إضراب عام لمدة 24 ساعة احتجاجًا على ارتفاع الأسعار.
© AFP 2022 / Charly Triballeauطلاب الطب يحملون لافتة كتب عليها "طلاب الطب، يتم استغلالهم دائمًا، ولم يتم سماعهم أبدًا، توقفوا عن عدم الاحترام" مظاهرة ضد مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي الذي يضيف عامًا إضافيًا لدراسات الطب العام، في تولوز، جنوب غرب فرنسا، في 9 نوفمبر 2022.
طلاب الطب يحملون لافتة كتب عليها طلاب الطب، يتم استغلالهم دائمًا، ولم يتم سماعهم أبدًا، توقفوا عن عدم الاحترام مظاهرة ضد مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي الذي يضيف عامًا إضافيًا لدراسات الطب العام، في تولوز، جنوب غرب فرنسا، في 9 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي
21/25
© AFP 2022 / Charly Triballeau
طلاب الطب يحملون لافتة كتب عليها "طلاب الطب، يتم استغلالهم دائمًا، ولم يتم سماعهم أبدًا، توقفوا عن عدم الاحترام" مظاهرة ضد مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي الذي يضيف عامًا إضافيًا لدراسات الطب العام، في تولوز، جنوب غرب فرنسا، في 9 نوفمبر 2022.
© AFP 2022مهرجان "تازونجدينج" للإضاءة في بلدة بيين أو لوين في ماندالاي، 6 نوفمبر 2022
مهرجان تازونجدينج للإضاءة في بلدة بيين أو لوين في ماندالاي، 6 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي
22/25
© AFP 2022
مهرجان "تازونجدينج" للإضاءة في بلدة بيين أو لوين في ماندالاي، 6 نوفمبر 2022
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجناح من ملجأ "كوشكين دوم" في دونيتسك. الملجأ متخصص في إخراج القطط من منطقة الحرب. تم أخذ حوالي 80% من الحيوانات من بوباسنا. النشاط الرئيسي للبحث عن الحيوانات. ابحث عن أصحابها وارجع إلى منزل القطة.
جناح من ملجأ كوشكين دوم في دونيتسك. الملجأ متخصص في إخراج القطط من منطقة الحرب. تم أخذ حوالي 80% من الحيوانات من بوباسنا. النشاط الرئيسي للبحث عن الحيوانات. ابحث عن أصحابها وارجع إلى منزل القطة. - سبوتنيك عربي
23/25
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
جناح من ملجأ "كوشكين دوم" في دونيتسك. الملجأ متخصص في إخراج القطط من منطقة الحرب. تم أخذ حوالي 80% من الحيوانات من بوباسنا. النشاط الرئيسي للبحث عن الحيوانات. ابحث عن أصحابها وارجع إلى منزل القطة.
© AFP 2022 / Himanshu Sharmaرجل من ولاية راجاستان يعرض شاربه خلال الحفل الختامي لمعرض الجمال السنوي في بوشكار، في ولاية راجاستان الصحراوية الهندية، في 8 نوفمبر 2022.
رجل من ولاية راجاستان يعرض شاربه خلال الحفل الختامي لمعرض الجمال السنوي في بوشكار، في ولاية راجاستان الصحراوية الهندية، في 8 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي
24/25
© AFP 2022 / Himanshu Sharma
رجل من ولاية راجاستان يعرض شاربه خلال الحفل الختامي لمعرض الجمال السنوي في بوشكار، في ولاية راجاستان الصحراوية الهندية، في 8 نوفمبر 2022.
© AP Photo / Martin Meissnerالمشاركون في احتفالات بدء موسم الكرنفال في شوارع كولونيا، ألمانيا11 نوفمبر 2022.
المشاركون في احتفالات بدء موسم الكرنفال في شوارع كولونيا، ألمانيا11 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي
25/25
© AP Photo / Martin Meissner
المشاركون في احتفالات بدء موسم الكرنفال في شوارع كولونيا، ألمانيا11 نوفمبر 2022.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала