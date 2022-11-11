https://sputnikarabic.ae/20221111/أذربيجان-ترفض-تصريحات-رئيس-وزراء-أرمينيا-بشأن-إبادة-الأرمن-في-قره-باغ-1070046062.html
أذربيجان ترفض تصريحات رئيس وزراء أرمينيا بشأن "إبادة الأرمن" في قره باغ
أذربيجان ترفض تصريحات رئيس وزراء أرمينيا بشأن "إبادة الأرمن" في قره باغ
اعتبرت وزارة الخارجية الأذربيجانية، اليوم الجمعة، تصريحات رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، بشأن استعدادات باكو لتنفيذ إبادة جماعية للأرمن في إقليم قره... 11.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-11T09:19+0000
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باكو - سبوتنيك. وقال بيان الخارجية الأذربيجانية: "محاولة رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، خلال خطابه أمس الخميس، تشويه خطاب الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الثلاثاء الماضي، في مدينة شوشا، وخلق انطباع بأن أذربيجان لا تفي بالتزاماتها؛ لا أساس لها على الإطلاق، وغير مقبولة".وأضاف: "مثل هذا النهج للقيادة الأرمينية، يمثل صفعة أخرى لعملية تطبيع العلاقات بين الدولتين وإحلال السلام في المنطقة".ووفقا للبيان، فإن اتهام باشينيان بانتهاك القانون الدولي من قبل أذربيجان، يعتبر "نفاق".وبحسب باشينيان، فإن أذربيجان "لم تتخذ خطوات لبدء حوار ملموس للمجتمع الدولي مع ممثلي أرمن قره باغ".كما أن سلطات أذربيجان، وفقا له، لم تضمن العودة الآمنة للآلاف من سكان بلدة حدروت، وغيرها من المناطق المأهولة بالأرمن في قره باغ، مؤكدا أن ذلك يعد "انتهاكا لاتفاق 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، بشأن وقف الأعمال العدائية في قره باغ".وشدد باشينيان على أن "هذه التصرفات والتصريحات وعدد من الإجراءات المماثلة توضح أن الرئيس الأذربيجاني، لا يشكل تهديدا فحسب، بل يستعد بالفعل للإبادة الجماعية لأرمن قره باغ".
https://sputnikarabic.ae/20221107/روسيا-تدعو-أرمينيا-وأذربيجان-للامتناع-عن-زعزعة-استقرار-الوضع-بين-البلدين-1069904752.html
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أذربيجان, أرمينيا, العالم, أخبار العالم الآن
أذربيجان, أرمينيا, العالم, أخبار العالم الآن
أذربيجان ترفض تصريحات رئيس وزراء أرمينيا بشأن "إبادة الأرمن" في قره باغ
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اعتبرت وزارة الخارجية الأذربيجانية، اليوم الجمعة، تصريحات رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، بشأن استعدادات باكو لتنفيذ إبادة جماعية للأرمن في إقليم قره باغ، بأنها "غير مقبولة".
باكو - سبوتنيك
. وقال بيان الخارجية الأذربيجانية: "محاولة رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، خلال خطابه أمس الخميس، تشويه خطاب الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الثلاثاء الماضي، في مدينة شوشا، وخلق انطباع بأن أذربيجان لا تفي بالتزاماتها؛ لا أساس لها على الإطلاق، وغير مقبولة".
وأضاف: "مثل هذا النهج للقيادة الأرمينية، يمثل صفعة أخرى لعملية تطبيع العلاقات بين الدولتين
وإحلال السلام في المنطقة".
ووفقا للبيان، فإن اتهام باشينيان بانتهاك القانون الدولي من قبل أذربيجان، يعتبر "نفاق".
وكان رئيس وزراء أرمينيا قد اتهم باكو بالتحضير للإبادة الجماعية للسكان الأرمن في إقليم قره باغ؛ مشيرا إلى أن أذربيجان تمنع زيارة ممثلي الأمم المتحدة إلى المنطقة، ولا سيما مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وبحسب باشينيان، فإن أذربيجان "لم تتخذ خطوات لبدء حوار ملموس للمجتمع الدولي مع ممثلي أرمن قره باغ".
كما أن سلطات أذربيجان
، وفقا له، لم تضمن العودة الآمنة للآلاف من سكان بلدة حدروت، وغيرها من المناطق المأهولة بالأرمن في قره باغ، مؤكدا أن ذلك يعد "انتهاكا لاتفاق 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، بشأن وقف الأعمال العدائية في قره باغ".
وشدد باشينيان على أن "هذه التصرفات والتصريحات وعدد من الإجراءات المماثلة توضح أن الرئيس الأذربيجاني، لا يشكل تهديدا فحسب، بل يستعد بالفعل للإبادة الجماعية لأرمن قره باغ".