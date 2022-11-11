https://sputnikarabic.ae/20221111/أردوغان-نبذل-جهودا-لإنهاء-الأزمة-في-أوكرانيا-ومنع-حدوث-أزمة-غذاء-في-العالم-1070043659.html
أردوغان: نبذل جهودا لإنهاء الأزمة في أوكرانيا ومنع حدوث أزمة غذاء في العالم
أردوغان: نبذل جهودا لإنهاء الأزمة في أوكرانيا ومنع حدوث أزمة غذاء في العالم
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن بلاده تبذل جهودا لإنهاء الأزمة المستمرة منذ 9 أشهر في أوكرانيا بسلام عادل. 11.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-11T07:25+0000
2022-11-11T07:25+0000
2022-11-11T07:25+0000
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ووفقا لوكالة "الأناضول"، جاء ذلك في كلمة للرئيس التركي في قمة منظمة الدول التركية، اليوم، في مدينة سمرقند الأوزبكية.وقال أردوغان إن "تركيا تبذل جهودًا لإنهاء الصراع المستمر منذ 9 أشهر في أوكرانيا بسلام عادل، وتعمل على منع حدوث أزمة غذاء عالمية".وتطرق الرئيس التركي إلى الخلاف بين أرمينيا وأذربيجان، مؤكدا أن "أنقرة ستقف إلى جانب باكو في مساعيها الرامية للسلام كما وقفت معها في نضالها العادل"، حسب تعبيره.وتحدث أردوغان أيضا عن قضية الهجرة، موضحا أنه "سيكون من الصواب زيادة التعاون في منع الهجرة غير النظامية وإدارتها، وتطوير مفهوم أمني مشترك".كما أكد أهمية التعاون بين دول العالم التركي، قائلا إن "إنشاء صندوق الاستثمار التركي (منظمة الدول التركية) في أقرب وقت سيكون له فوائد".يذكر أن منظمة الدول التركية التي كانت تسمى سابقا المجلس التركي أو مجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية، هي منظمة دولية تضم الدول التركية، أسست في 2009 وتضم أذربيجان وتركيا وكازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان لتشكيل كيان يوحد دول الترك على غرار تكتلات دولية مثل الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.
https://sputnikarabic.ae/20221110/أردوغان-الثقة-والاحترام-بيني-وبين-الرئيس-بوتين-سبب-استئناف-صفقة-الحبوب-1070006347.html
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أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, رجب طيب أردوغان
أردوغان: نبذل جهودا لإنهاء الأزمة في أوكرانيا ومنع حدوث أزمة غذاء في العالم
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن بلاده تبذل جهودا لإنهاء الأزمة المستمرة منذ 9 أشهر في أوكرانيا بسلام عادل.
ووفقا لوكالة "الأناضول"، جاء ذلك في كلمة للرئيس التركي في قمة منظمة الدول التركية، اليوم، في مدينة سمرقند الأوزبكية.
وقال
أردوغان إن "تركيا تبذل جهودًا لإنهاء الصراع المستمر منذ 9 أشهر في أوكرانيا بسلام عادل، وتعمل على منع حدوث أزمة غذاء عالمية".
وتطرق الرئيس التركي إلى الخلاف بين أرمينيا وأذربيجان، مؤكدا أن "أنقرة ستقف إلى جانب باكو في مساعيها الرامية للسلام كما وقفت معها في نضالها العادل"، حسب تعبيره.
وتحدث أردوغان
أيضا عن قضية الهجرة، موضحا أنه "سيكون من الصواب زيادة التعاون في منع الهجرة غير النظامية وإدارتها، وتطوير مفهوم أمني مشترك".
كما أكد أهمية التعاون بين دول العالم التركي، قائلا إن "إنشاء صندوق الاستثمار التركي (منظمة الدول التركية) في أقرب وقت سيكون له فوائد".
يذكر أن منظمة الدول التركية التي كانت تسمى سابقا المجلس التركي أو مجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية، هي منظمة دولية تضم الدول التركية، أسست في 2009 وتضم أذربيجان وتركيا وكازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان لتشكيل كيان يوحد دول الترك على غرار تكتلات دولية مثل الاتحاد الأوروبي
وجامعة الدول العربية
.