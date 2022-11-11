https://sputnikarabic.ae/20221111/أردوغان-يعرب-عن-أسفه-لانتظار-بلاده-الانضمام-إلى-الاتحاد-الأوروبي-مدة-52-عاما-1070047345.html
أردوغان يعرب عن أسفه لانتظار بلاده الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مدة 52 عاما
أردوغان يعرب عن أسفه لانتظار بلاده الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مدة 52 عاما
أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن أسفه لانتظار بلاده على عتبات الاتحاد الأوروبي مدة 52 عاماً من أجل الانضمام إليه، مؤكداً أن تركيا سترد على هذه التصرفات... 11.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-11T10:37+0000
2022-11-11T10:37+0000
2022-11-11T10:37+0000
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أنقرة – سبوتنيك. جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي خلال حفل منح "أرفع وسام في العالم التركي"، اليوم الجمعة.وقال أردوغان: "أجبرونا [الاتحاد الأوروبي] على المعاناة مدة 52 عاماً، ونحن منتظرين على عتبات أبوابه من أجل الانضمام إليه". وتابع: "ما زالوا يكررون الشيء نفسه، لكننا سنرد على ذلك حينما يحين الوقت".يذكر أن تركيا وقعت عام 1963 اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي (في ذلك الوقت - المجموعة الاقتصادية الأوروبية)، ثم تقدمت عام 1987 بطلب للحصول على عضوية الاتحاد. ورغم ذلك، لم تبدأ مباحثات الانضمام إلا عام 2005.ثم علقت مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي مراراً، جراء خلافات طالت عددا من الملفات، وفي الوقت الراهن تم فتح 16 فصلا من أصل 35 تعنى بملف الانضمام.
https://sputnikarabic.ae/20220530/لقاء-بين-تركيا-والاتحاد-الأوروبي-بشأن-الانضمام-1062884927.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن
أردوغان يعرب عن أسفه لانتظار بلاده الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مدة 52 عاما
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أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن أسفه لانتظار بلاده على عتبات الاتحاد الأوروبي مدة 52 عاماً من أجل الانضمام إليه، مؤكداً أن تركيا سترد على هذه التصرفات كما ينبغي، في الوقت المناسب.
أنقرة – سبوتنيك
. جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي خلال حفل منح "أرفع وسام في العالم التركي"، اليوم الجمعة.
وقال أردوغان: "أجبرونا [الاتحاد الأوروبي] على المعاناة مدة 52 عاماً، ونحن منتظرين على عتبات أبوابه من أجل الانضمام إليه".
وتابع: "ما زالوا يكررون الشيء نفسه، لكننا سنرد على ذلك حينما يحين الوقت".
يذكر أن تركيا وقعت عام 1963 اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي
(في ذلك الوقت - المجموعة الاقتصادية الأوروبية)، ثم تقدمت عام 1987 بطلب للحصول على عضوية الاتحاد.
ورغم ذلك، لم تبدأ مباحثات الانضمام إلا عام 2005.
ثم علقت مفاوضات انضمام تركيا
للاتحاد الأوروبي مراراً، جراء خلافات طالت عددا من الملفات، وفي الوقت الراهن تم فتح 16 فصلا من أصل 35 تعنى بملف الانضمام.