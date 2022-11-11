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https://sputnikarabic.ae/20221111/إصابات-في-مواجهات-مع-الجيش-الإسرائيلي-خلال-مسيرات-شعبية-في-الضفة-الغربية-1070061554.html
إصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي خلال مسيرات شعبية في الضفة الغربية
إصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي خلال مسيرات شعبية في الضفة الغربية
أصيب شاب فلسطيني بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال قمع الجيش الاسرائيلي لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، شرقي قلقيلية، والتي... 11.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-11T14:37+0000
2022-11-11T14:37+0000
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أخبار فلسطين اليوم
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وقال المتحدث الإعلامي ومنسق المقاومة الشعبية في إقليم قلقيلية شمالي الضفة الغربية مراد شتيوي لوكالة "سبوتنيك": "جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز بكثافة صوب المشاركين في المسيرة مما أدى لإصابة شاب بعيار معدني في الفخذ والعشرات بالاختناق عولجوا جميعهم ميدانيا".وأوضح شتيوي "أن مجموعة من الشبان نجوا من كمين نصبه جنود الاحتلال في منزل مهجور خلال المواجهات مما دفع بالجنود لإطلاق الرصاص الحي باتجاه الشبان".وشهدت قرية بيت دجن شرقي نابلس (شمال) مواجهات مع الجنود الإسرائيليين، بعد انطلاق مسيرة أسبوعية مناهضة للاستيطان على أرض البلدة.وقامت القوات الإسرائيلية بإطلاق الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز باتجاه المشاركين في المسيرة وباتجاه الصحفيين، كما اندلعت مواجهات مع الجيش الاسرائيلي وجماعات المستوطنين التي داهمت قرية قريوت جنوب نابلس، حيث اقتحموا نبع قريوت وأدوا طقوساً ورقصات تلمودية استفزازية.وأطلق الجيش الإسرائيلي قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين الذين تصدوا للاقتحام، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.وأصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في باب الزاوية وسط مدينة الخليل (جنوب)، وأطلقت قوات الجيش الاسرائيلي قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين والمحلات التجارية، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق، كما أصيب عدد من المواطنين، جراء اعتداء المستوطنين عليهم خلال قطفهم ثمار الزيتون، في منطقة جبل جالس شرق الخليل.
https://sputnikarabic.ae/20220802/قوة-إسرائيلية-تقمع-مسيرة-مناهضة-للاستيطان-شرق-نابلس-وإصابة-نحو-100-فلسطيني-1065910445.html
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أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم

إصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي خلال مسيرات شعبية في الضفة الغربية

14:37 GMT 11.11.2022
© Sputnik . Ajwad Jradatمواجهات مع القوات الإسرائيلية خلال مسيرات شعبية بالضفة الغربية
مواجهات مع القوات الإسرائيلية خلال مسيرات شعبية بالضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أصيب شاب فلسطيني بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال قمع الجيش الاسرائيلي لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، شرقي قلقيلية، والتي انطلقت بدعوة من حركة فتح لإحياء الذكرى الثامنة عشر لرحيل الرئيس ياسر عرفات.
وقال المتحدث الإعلامي ومنسق المقاومة الشعبية في إقليم قلقيلية شمالي الضفة الغربية مراد شتيوي لوكالة "سبوتنيك": "جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز بكثافة صوب المشاركين في المسيرة مما أدى لإصابة شاب بعيار معدني في الفخذ والعشرات بالاختناق عولجوا جميعهم ميدانيا".
© Sputnik . Ajwad Jradatمواجهات مع القوات الإسرائيلية خلال مسيرات شعبية بالضفة الغربية
مواجهات مع القوات الإسرائيلية خلال مسيرات شعبية بالضفة الغربية - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik . Ajwad Jradat
مواجهات مع القوات الإسرائيلية خلال مسيرات شعبية بالضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradatمواجهات مع القوات الإسرائيلية خلال مسيرات شعبية بالضفة الغربية
مواجهات مع القوات الإسرائيلية خلال مسيرات شعبية بالضفة الغربية - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik . Ajwad Jradat
مواجهات مع القوات الإسرائيلية خلال مسيرات شعبية بالضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradatمواجهات مع القوات الإسرائيلية خلال مسيرات شعبية بالضفة الغربية
مواجهات مع القوات الإسرائيلية خلال مسيرات شعبية بالضفة الغربية - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik . Ajwad Jradat
مواجهات مع القوات الإسرائيلية خلال مسيرات شعبية بالضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradatمواجهات مع القوات الإسرائيلية خلال مسيرات شعبية بالضفة الغربية
مواجهات مع القوات الإسرائيلية خلال مسيرات شعبية بالضفة الغربية - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik . Ajwad Jradat
مواجهات مع القوات الإسرائيلية خلال مسيرات شعبية بالضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradatمواجهات مع القوات الإسرائيلية خلال مسيرات شعبية بالضفة الغربية
مواجهات مع القوات الإسرائيلية خلال مسيرات شعبية بالضفة الغربية - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik . Ajwad Jradat
مواجهات مع القوات الإسرائيلية خلال مسيرات شعبية بالضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradatمواجهات مع القوات الإسرائيلية خلال مسيرات شعبية بالضفة الغربية
مواجهات مع القوات الإسرائيلية خلال مسيرات شعبية بالضفة الغربية - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik . Ajwad Jradat
مواجهات مع القوات الإسرائيلية خلال مسيرات شعبية بالضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradatمواجهات مع القوات الإسرائيلية خلال مسيرات شعبية بالضفة الغربية
مواجهات مع القوات الإسرائيلية خلال مسيرات شعبية بالضفة الغربية - سبوتنيك عربي
7/8
© Sputnik . Ajwad Jradat
مواجهات مع القوات الإسرائيلية خلال مسيرات شعبية بالضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradatمواجهات مع القوات الإسرائيلية خلال مسيرات شعبية بالضفة الغربية
مواجهات مع القوات الإسرائيلية خلال مسيرات شعبية بالضفة الغربية - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik . Ajwad Jradat
مواجهات مع القوات الإسرائيلية خلال مسيرات شعبية بالضفة الغربية
1/8
© Sputnik . Ajwad Jradat
مواجهات مع القوات الإسرائيلية خلال مسيرات شعبية بالضفة الغربية
2/8
© Sputnik . Ajwad Jradat
مواجهات مع القوات الإسرائيلية خلال مسيرات شعبية بالضفة الغربية
3/8
© Sputnik . Ajwad Jradat
مواجهات مع القوات الإسرائيلية خلال مسيرات شعبية بالضفة الغربية
4/8
© Sputnik . Ajwad Jradat
مواجهات مع القوات الإسرائيلية خلال مسيرات شعبية بالضفة الغربية
5/8
© Sputnik . Ajwad Jradat
مواجهات مع القوات الإسرائيلية خلال مسيرات شعبية بالضفة الغربية
6/8
© Sputnik . Ajwad Jradat
مواجهات مع القوات الإسرائيلية خلال مسيرات شعبية بالضفة الغربية
7/8
© Sputnik . Ajwad Jradat
مواجهات مع القوات الإسرائيلية خلال مسيرات شعبية بالضفة الغربية
8/8
© Sputnik . Ajwad Jradat
مواجهات مع القوات الإسرائيلية خلال مسيرات شعبية بالضفة الغربية
وأوضح شتيوي "أن مجموعة من الشبان نجوا من كمين نصبه جنود الاحتلال في منزل مهجور خلال المواجهات مما دفع بالجنود لإطلاق الرصاص الحي باتجاه الشبان".
وشهدت قرية بيت دجن شرقي نابلس (شمال) مواجهات مع الجنود الإسرائيليين، بعد انطلاق مسيرة أسبوعية مناهضة للاستيطان على أرض البلدة.
وقامت القوات الإسرائيلية بإطلاق الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز باتجاه المشاركين في المسيرة وباتجاه الصحفيين، كما اندلعت مواجهات مع الجيش الاسرائيلي وجماعات المستوطنين التي داهمت قرية قريوت جنوب نابلس، حيث اقتحموا نبع قريوت وأدوا طقوساً ورقصات تلمودية استفزازية.
قوات الشرطة الإسرائيلية تمنع الفلسطييين من دخول المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
قوة إسرائيلية تقمع مسيرة مناهضة للاستيطان شرق نابلس.. وإصابة نحو 100 فلسطيني
2 أغسطس, 14:28 GMT
وأطلق الجيش الإسرائيلي قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين الذين تصدوا للاقتحام، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.
وأصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في باب الزاوية وسط مدينة الخليل (جنوب)، وأطلقت قوات الجيش الاسرائيلي قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين والمحلات التجارية، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق، كما أصيب عدد من المواطنين، جراء اعتداء المستوطنين عليهم خلال قطفهم ثمار الزيتون، في منطقة جبل جالس شرق الخليل.
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