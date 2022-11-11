https://sputnikarabic.ae/20221111/ارتفاع-أسعار-النفط-على-خلفية-تباطؤ-التضخم-في-الولايات-المتحدة-1070042480.html
ارتفاع أسعار النفط على خلفية تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة
ارتفاع أسعار النفط على خلفية تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة
كشفت بيانات التداول العالمية، صباح اليوم الجمعة، عن حصول نمو بأسعار النفط، وذلك بسبب التباطؤ الزائد في التضخم بالولايات المتحدة. 11.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-11T05:57+0000
2022-11-11T05:57+0000
2022-11-11T06:05+0000
اقتصاد
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وارتفع سعر العقود الآجلة لشهر يناير لخام برنت بنسبة 0.22% إلى 93.88 دولار للبرميل وعقود ديسمبر الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.27% إلى 86.7 دولار.واستمرت أسعار النفط في الارتفاع بفعل بيانات عن تباطؤ التضخم السنوي في الولايات المتحدة في أكتوبر على الفور إلى 7.7% من 8.2% في الشهر السابق.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
ارتفاع أسعار النفط على خلفية تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة
05:57 GMT 11.11.2022 (تم التحديث: 06:05 GMT 11.11.2022) تابعنا عبر
كشفت بيانات التداول العالمية، صباح اليوم الجمعة، عن حصول نمو بأسعار النفط، وذلك بسبب التباطؤ الزائد في التضخم بالولايات المتحدة.
وارتفع سعر العقود الآجلة لشهر يناير لخام برنت بنسبة 0.22% إلى 93.88 دولار للبرميل وعقود ديسمبر الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.27% إلى 86.7 دولار.
واستمرت أسعار النفط في الارتفاع بفعل بيانات عن تباطؤ التضخم السنوي في الولايات المتحدة في أكتوبر على الفور إلى 7.7% من 8.2% في الشهر السابق.