https://sputnikarabic.ae/20221111/ارتفاع-صادرات-تركيا-من-البطانيات-والسخانات-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1070044151.html
ارتفاع صادرات تركيا من البطانيات والسخانات إلى الاتحاد الأوروبي
ارتفاع صادرات تركيا من البطانيات والسخانات إلى الاتحاد الأوروبي
نقلت وسائل إعلام تركية، اليوم الجمعة، عن شركات مصنعة أن الصادرات التركية من منتجات مواجهة الطقس البارد مثل البطانيات والسخانات إلى الاتحاد الأوروبي تتزايد منذ... 11.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-11T07:43+0000
2022-11-11T07:43+0000
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سبوتنيك. وبحسب تقرير لصحيفة "يني شفق" التركية، فقد حولت الدول الأوروبية وارداتها من الشرق الأوسط والصين إلى تركيا مع تفاقم أزمة الطاقة، حيث استفادت تركيا من موقعها الجغرافي كمركز لوجستي مناسب لدول الاتحاد الأوروبي.وتابع أوكسوز: "زادت صادرات تركيا إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 24%، حيث نوجه نصف صادراتنا من البطانيات إلى أوروبا، كما زادت صادرات البطانيات أكثر في ألمانيا (39%) وهولندا (37%).وفي وقت سابق، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن بلاده تبذل جهودا لإنهاء الأزمة المستمرة منذ 9 أشهر في أوكرانيا بسلام عادل، جاء ذلك في كلمة للرئيس التركي في قمة منظمة الدول التركية، اليوم، في مدينة سمرقند الأوزبكية.
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أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن
ارتفاع صادرات تركيا من البطانيات والسخانات إلى الاتحاد الأوروبي
07:43 GMT 11.11.2022 (تم التحديث: 07:49 GMT 11.11.2022) تابعنا عبر
نقلت وسائل إعلام تركية، اليوم الجمعة، عن شركات مصنعة أن الصادرات التركية من منتجات مواجهة الطقس البارد مثل البطانيات والسخانات إلى الاتحاد الأوروبي تتزايد منذ بداية العام على خلفية أزمة الطاقة.
سبوتنيك. وبحسب تقرير لصحيفة "يني شفق" التركية، فقد حولت الدول الأوروبية وارداتها من الشرق الأوسط والصين إلى تركيا مع تفاقم أزمة الطاقة، حيث استفادت تركيا من موقعها الجغرافي كمركز لوجستي مناسب لدول الاتحاد الأوروبي.
من جانبه، قال أحمد أوكسوز، رئيس اتحاد مصدري المنسوجات والمواد الخام في اسطنبول: "زادت صادراتنا من البطانيات بنسبة 12% من يناير/ كانون الثاني إلى أكتوبر/ تشرين الأول وبلغت 53 مليون دولار.
وتابع أوكسوز: "زادت صادرات تركيا إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 24%، حيث نوجه نصف صادراتنا من البطانيات إلى أوروبا، كما زادت صادرات البطانيات أكثر في ألمانيا (39%) وهولندا (37%).
وفي وقت سابق، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
، اليوم الجمعة، أن بلاده تبذل جهودا لإنهاء الأزمة المستمرة منذ 9 أشهر في أوكرانيا بسلام عادل، جاء ذلك في كلمة للرئيس التركي في قمة منظمة الدول التركية، اليوم، في مدينة سمرقند الأوزبكية.