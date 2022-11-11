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https://sputnikarabic.ae/20221111/افتتاح-الدورة-الـ19-للمهرجان-الدولي-للفيلم-في-مراكش-صور-1070074286.html
افتتاح الدورة الـ19 للمهرجان الدولي للفيلم في مراكش... صور
افتتاح الدورة الـ19 للمهرجان الدولي للفيلم في مراكش... صور
انطلقت مساء اليوم الجمعة، الدورة الـ19 للمهرجان الدولي للفيلم في مراكش، وذلك بعد عامين من توقفه بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد. 11.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-11T19:34+0000
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وافتُتح المهرجان بعرض نسخة جديدة لفيلم الكارتون الشهير "بينوكيو"، من توقيع المخرج المكسيكي، جيليرمو ديل تورو، وهو مستوحى من الحكاية المعروفة لمؤلفها، كارلو كولودي، وفقا لمراسل "سبوتنيك".وكانت إدارة المهرجان أعلنت عن قائمة الأفلام التي تُعرض ضمن فعاليات دورته الـ19، والمنعقدة في الفترة من 11 إلى 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، من ضمنها 14 فيلما طويلا في المسابقة الرسمية.ويتضمن برنامج هذه الدورة من المهرجان، تكريم كل من المخرج الأمريكي جيمس جراي ("ليتل أوديسا" و"ذي لوست سيتي أوف زي")، الذي سبق له وأن ترأس لجنة تحكيم المهرجان في دورتي 2018 و2019، بالإضافة إلى الممثلة الاسكتلندية، تيلدا سوينتون، التي برعت في تجسيد أدوار مختلفة.كما يحتفي المهرجان بأحد وجوه السينما المغربية، وهي المخرجة فريدة بليزيد، ونجم بوليوود، الممثل الهندي، رانفير سينغ.ويشمل المهرجان أيضا في دورته الـ19 "ورشات الأطلس"، وهي عبارة عن برنامج ينظم منذ دورة 2018، ويخصص لدعم المخرجين الشباب من أفريقيا والشرق الأوسط.
https://sputnikarabic.ae/20220907/مخرج-إيطالي-رئيسا-للجنة-تحكيم-الدورة-الـ19-للمهرجان-الدولي-للفيلم-بمراكش-1067409077.html
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مجتمع, منوعات
مجتمع, منوعات

افتتاح الدورة الـ19 للمهرجان الدولي للفيلم في مراكش... صور

19:34 GMT 11.11.2022
© Photo / MOHAMED HEMEDAافتتاح الدورة الـ19 المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، 11 نوفمبر 2022
افتتاح الدورة الـ19 المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، 11 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2022
افتتاح الدورة الـ19 المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، 11 نوفمبر 2022
© Photo / MOHAMED HEMEDA
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انطلقت مساء اليوم الجمعة، الدورة الـ19 للمهرجان الدولي للفيلم في مراكش، وذلك بعد عامين من توقفه بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد.
وافتُتح المهرجان بعرض نسخة جديدة لفيلم الكارتون الشهير "بينوكيو"، من توقيع المخرج المكسيكي، جيليرمو ديل تورو، وهو مستوحى من الحكاية المعروفة لمؤلفها، كارلو كولودي، وفقا لمراسل "سبوتنيك".
وكانت إدارة المهرجان أعلنت عن قائمة الأفلام التي تُعرض ضمن فعاليات دورته الـ19، والمنعقدة في الفترة من 11 إلى 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، من ضمنها 14 فيلما طويلا في المسابقة الرسمية.
© Photo / MOHAMED HEMEDAافتتاح الدورة الـ19 المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، 11 نوفمبر 2022
افتتاح الدورة الـ19 المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، 11 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي
1/8
© Photo / MOHAMED HEMEDA
افتتاح الدورة الـ19 المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، 11 نوفمبر 2022
© Photo / MOHAMED HEMEDAافتتاح الدورة الـ19 المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، 11 نوفمبر 2022
افتتاح الدورة الـ19 المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، 11 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي
2/8
© Photo / MOHAMED HEMEDA
افتتاح الدورة الـ19 المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، 11 نوفمبر 2022
© Photo / MOHAMED HEMEDAافتتاح الدورة الـ19 المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، 11 نوفمبر 2022
افتتاح الدورة الـ19 المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، 11 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي
3/8
© Photo / MOHAMED HEMEDA
افتتاح الدورة الـ19 المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، 11 نوفمبر 2022
© Photo / MOHAMED HEMEDAافتتاح الدورة الـ19 المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، 11 نوفمبر 2022
افتتاح الدورة الـ19 المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، 11 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي
4/8
© Photo / MOHAMED HEMEDA
افتتاح الدورة الـ19 المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، 11 نوفمبر 2022
© Photo / MOHAMED HEMEDAافتتاح الدورة الـ19 المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، 11 نوفمبر 2022
افتتاح الدورة الـ19 المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، 11 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي
5/8
© Photo / MOHAMED HEMEDA
افتتاح الدورة الـ19 المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، 11 نوفمبر 2022
© Photo / MOHAMED HEMEDAافتتاح الدورة الـ19 المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، 11 نوفمبر 2022
افتتاح الدورة الـ19 المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، 11 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي
6/8
© Photo / MOHAMED HEMEDA
افتتاح الدورة الـ19 المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، 11 نوفمبر 2022
© Photo / MOHAMED HEMEDAافتتاح الدورة الـ19 المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، 11 نوفمبر 2022
افتتاح الدورة الـ19 المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، 11 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي
7/8
© Photo / MOHAMED HEMEDA
افتتاح الدورة الـ19 المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، 11 نوفمبر 2022
© Photo / MOHAMED HEMEDAلجنة تحكيم الفيلم في مهرجان مراكش للفيلم 2022
لجنة تحكيم الفيلم في مهرجان مراكش للفيلم 2022 - سبوتنيك عربي
8/8
© Photo / MOHAMED HEMEDA
لجنة تحكيم الفيلم في مهرجان مراكش للفيلم 2022
1/8
© Photo / MOHAMED HEMEDA
افتتاح الدورة الـ19 المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، 11 نوفمبر 2022
2/8
© Photo / MOHAMED HEMEDA
افتتاح الدورة الـ19 المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، 11 نوفمبر 2022
3/8
© Photo / MOHAMED HEMEDA
افتتاح الدورة الـ19 المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، 11 نوفمبر 2022
4/8
© Photo / MOHAMED HEMEDA
افتتاح الدورة الـ19 المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، 11 نوفمبر 2022
5/8
© Photo / MOHAMED HEMEDA
افتتاح الدورة الـ19 المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، 11 نوفمبر 2022
6/8
© Photo / MOHAMED HEMEDA
افتتاح الدورة الـ19 المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، 11 نوفمبر 2022
7/8
© Photo / MOHAMED HEMEDA
افتتاح الدورة الـ19 المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، 11 نوفمبر 2022
8/8
© Photo / MOHAMED HEMEDA
لجنة تحكيم الفيلم في مهرجان مراكش للفيلم 2022
ويتضمن برنامج هذه الدورة من المهرجان، تكريم كل من المخرج الأمريكي جيمس جراي ("ليتل أوديسا" و"ذي لوست سيتي أوف زي")، الذي سبق له وأن ترأس لجنة تحكيم المهرجان في دورتي 2018 و2019، بالإضافة إلى الممثلة الاسكتلندية، تيلدا سوينتون، التي برعت في تجسيد أدوار مختلفة.
المخرج الإيطالي باولو سورينتينو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
مخرج إيطالي رئيسا للجنة تحكيم الدورة الـ19 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش
7 سبتمبر, 09:28 GMT
كما يحتفي المهرجان بأحد وجوه السينما المغربية، وهي المخرجة فريدة بليزيد، ونجم بوليوود، الممثل الهندي، رانفير سينغ.
ويشمل المهرجان أيضا في دورته الـ19 "ورشات الأطلس"، وهي عبارة عن برنامج ينظم منذ دورة 2018، ويخصص لدعم المخرجين الشباب من أفريقيا والشرق الأوسط.
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