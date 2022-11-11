https://sputnikarabic.ae/20221111/الأمير-مولاي-رشيد-يرحب-بعودة-مهرجان-مراكش-الدولي-للفيلم-بعد-توقف-عامين-فيديو-وصور-1070057198.html

الأمير مولاي رشيد يرحب بعودة مهرجان مراكش الدولي للفيلم بعد توقف عامين... فيديو وصور

الأمير مولاي رشيد يرحب بعودة مهرجان مراكش الدولي للفيلم بعد توقف عامين... فيديو وصور

بدأت، صباح اليوم الجمعة، في مدينة مراكش المغربية التحضيرات النهائية، لافتتاح الدورة التاسعة عشرة لـ" المهرجان الدولي للفيلم بمراكش"، في قصر المؤتمرات في... 11.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-11T13:24+0000

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أخبار المغرب اليوم

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وحسب مراسل "سبوتنيك" في مراكش، بدأت الاستعدادات الأمنية واللوجستية في جميع شوارع المدينة والمؤدية إلى مقر المهرجان، وسط احتفاء شعبي كبير بالدورة الحالية التي تعود بعد عامين من التوقف بسبب جائحة كورونا.وتزينت شوارع مراكش بلافتات المهرجان وصور نجوم السينما العالمية، ضيوف المهرجان.ويفتتح المهرجان بعرض نسخة جديدة لفيلم التحريك الشهير "بينوكيو" من توقيع المخرج المكسيكي غييرمو ديل تورو، مستوحى من الحكاية المعروفة لمؤلفها كارلو كولودي.وحرص مسؤولو المركز الإعلامي للمهرجان على تقديم كل التسهيلات والدعم اللازم للصحفيين والإعلاميين المشاركين في تغطية المهرجان، حيث تم طباعة كتاب يشمل جميع المعلومات الخاصة بالدورة الحالية وتصدرتها كلمة ترحيبية للأمير مولاي الرشيد رئيس مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم في مراكش، وجميع الأفلام المشاركة ونجوم السينما حول العالم.بدوره، رحب الأمير مولاي رشيد رئيس مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، بعودة المهرجان في دورته التاسعة عشرة هذا العام.وقال في كلمة ترحيبية بضيوف المهرجان: "لقد كان لهذه الأزمة الصحية بالغ الأثر على البيئة الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والدولية".وتابع: "لذا أصبح لزاما علينا استعادة كل الطاقات والموارد في إطار مناخ صعب يجعلنا نعي تماما مدى المجهودات الجبارة التي يقوم بها شركاء المهرجان مشكورين، الذين ما كان لهذه التظاهرة أن تستمر دون مساندتهم وجهودهم".وأعلن مهرجان مراكش للفيلم، في وقت سابق، عن قائمة الأفلام التي ستُعرض في إطار دورته الـ19، التي ستنظّم خلال الفترة ما بين 11 و19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، من ضمنها 14 فيلما طويلاً في المسابقة الرسمية.وتضمّ المجموعة عدداً كبيراً من الأفلام التي تمثل تجارب سينمائية من كلّ أنحاء العالم (76 فيلمًا من 33 دولة)، سيجرى عرضها في مختلف أقسام المهرجان، وهي: المسابقة الرسمية، والعروض الاحتفالية، والعروض الخاصة، والقارة الحادية عشرة، وبانوراما السينما المغربية، وسينما الجمهور الناشئ، وعروض ساحة جامع الفنا والأفلام المقدمة في إطار التكريمات.كما يتضمن برنامج هذه الدورة تكريم كل من المخرج الأميركي جيمس غراي ("ليتل أوديسا" و"ذي لوست سيتي أوف زي")، والممثلة الاسكتلندية تيلدا سوينتون التي برعت في أداء أدوار جد مختلفة.وسبق للأول أن ترأس لجنة تحكيم المهرجان في دورتي 2018 و2019. ويحتفي المهرجان أيضا بمسار أحد وجوه السينما المغربية، المخرجة فريدة بليزيد، ونجم بوليود الممثل الهندي رانفير سينغ.كما تضم القائمة المخرج الفرنسي الموهوب وقليل الظهور الإعلامي ليوس كراكس، والابن المدلل للسينما المستقلة في أميركا جيم جارموش، المخرج السويدي روبن أوستلوند، الحاصل على السعفة الذهبية لمهرجان كان مرتين ككل دورة، سيقدم المهرجان أيضا عروضا في الهواء الطلق بساحة جامع الفنا، المعلم السياحي الشهيرة وسط مراكش.وتخصص عروض الساحة هذا العام للاحتفاء بسينما الخيال العلمي، من خلال أفلام مثل "دون" (2021) لمخرجه دوني فيلنوف، و"اد استرا" (2019) لمخرجه جيمس غراي.وعلى هامش العروض، يشمل المهرجان أيضا "ورشات الأطلس"، وهي عبارة عن برنامج ينظم منذ دورة 2018، يخصص لدعم المخرجين الشباب من أفريقيا والشرق الأوسط.

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