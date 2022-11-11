https://sputnikarabic.ae/20221111/الاتحاد-الأوروبي-يعلن-دعمه-لمولدوفا-في-مجال-أمن-الطاقة--1070056435.html
الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه لمولدوفا في مجال أمن الطاقة
الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه لمولدوفا في مجال أمن الطاقة
أكدت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، التي تقوم بزيارة إلى كيشينيوف، أن الاتحاد الأوروبي سيساعد مولدوفا في مجال أمن الطاقة، في ظل الأزمات الاقتصادية... 11.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-11T13:06+0000
2022-11-11T13:06+0000
2022-11-11T13:06+0000
اقتصاد
العالم
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وقال ميتسولا في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع الرئيسة المولدوفية مايا ساندو: "أوروبا إلى جانبكم، وسنواصل وقوفنا إلى جانبكم. سنساعد مولدوفا على تنويع مواردها من الطاقة، وضمان أمن الطاقة في الجمهورية".وتعاني مولدوفا من أزمة طاقة بسبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في منطقة اليورو، وأعلنت السلطات في كيشينيوف أنها تبحث عن مصادر بديلة وموردي الطاقة، حيث كان المصدر الوحيد هو شركة "مولدوفاغاز جي إي إس"، التي تبيع الطاقة بسعر 62.5 دولار لكل ميغاواط/ساعة.وفعّل مجلس الوزراء في مولدوفا العمل على نظام تقشفي، فيما يتعلق بأزمة الطاقة، والذي يتضمن عددا من القيود على استهلاك الكهرباء. في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، اتفقت السلطات المولدوفية مع شركة "غازبروم" الروسية على تمديد عقد توريد الغاز إلى البلاد، على أن تتم مراجعة ديون مولدوفا في عام 2022.قالت "غازبروم" إنها تحتفظ بالحق في إيقاف إمدادات الغاز إلى مولدوفا تمامًا إذا انتهكت الدولة التزامات الدفع، وكذلك بسبب الانتهاك الجسيم للمواعيد النهائية لإبرام اتفاق لتسوية الديون التاريخية لشركة "مولدوفاغاز جي إي إس".
https://sputnikarabic.ae/20221111/الاتحاد-الأوروبي-يتحدث-عن-نقطة-تحول-ويؤكد-استمرار-صدمة-الركود-والتضخم-----1070056032.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, العالم
الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه لمولدوفا في مجال أمن الطاقة
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أكدت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، التي تقوم بزيارة إلى كيشينيوف، أن الاتحاد الأوروبي سيساعد مولدوفا في مجال أمن الطاقة، في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالاتحاد الأوروبي على خلفية العقوبات المطبقة ضد روسيا.
وقال ميتسولا في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع الرئيسة المولدوفية مايا ساندو: "أوروبا إلى جانبكم، وسنواصل وقوفنا إلى جانبكم. سنساعد مولدوفا على تنويع مواردها من الطاقة، وضمان أمن الطاقة في الجمهورية".
وتابع الدبلوماسي الأوروبي: "بالنيابة عن البرلمان (برلمان الاتحاد الأوروبي)، أود أن أؤكد لكم أننا مستعدون لفعل المزيد، وقال ميتسولا في إفادة إعلامية عقب اجتماع مع الرئيس مايا ساندو: "حتى الآن".
وتعاني مولدوفا من أزمة طاقة
بسبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في منطقة اليورو، وأعلنت السلطات في كيشينيوف أنها تبحث عن مصادر بديلة وموردي الطاقة، حيث كان المصدر الوحيد هو شركة "مولدوفاغاز جي إي إس"، التي تبيع الطاقة بسعر 62.5 دولار لكل ميغاواط/ساعة.
وفعّل مجلس الوزراء في مولدوفا
العمل على نظام تقشفي، فيما يتعلق بأزمة الطاقة، والذي يتضمن عددا من القيود على استهلاك الكهرباء.
في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، اتفقت السلطات المولدوفية مع شركة "غازبروم" الروسية على تمديد عقد توريد الغاز إلى البلاد، على أن تتم مراجعة ديون مولدوفا في عام 2022.
قالت "غازبروم" إنها تحتفظ بالحق في إيقاف إمدادات الغاز إلى مولدوفا تمامًا إذا انتهكت الدولة التزامات الدفع، وكذلك بسبب الانتهاك الجسيم للمواعيد النهائية لإبرام اتفاق لتسوية الديون التاريخية لشركة "مولدوفاغاز جي إي إس".