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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221111/البدء-بالإنتاج-المتسلسل-لمدرعة-بي-إم-بي-3-الروسية-مع-الحماية-الديناميكية-1070057724.html
البدء بالإنتاج المتسلسل لمدرعة "بي إم بي-3" الروسية مع الحماية الديناميكية
البدء بالإنتاج المتسلسل لمدرعة "بي إم بي-3" الروسية مع الحماية الديناميكية
بدأ مصنع "كورغان ماش زافود" الروسي المتخصص لصنع المركبات القتالية المدرعة، بالإنتاج المتسلسل لمدرعة "بي إم بي-3"، مع وحدات حماية ديناميكية مضادة على البرج،... 11.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-11T13:47+0000
2022-11-11T13:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
مدرعة روسية
ديمتري ميدفيديف
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وكتب ميدفيديف عبر قناته على تلغرام: "يتم استخدام "بي إم بي-3"، بنشاط من قبل القوات الروسية في العملية الخاصة في أوكرانيا، في السابق لم يتم تزويد الجيش الروسي بمدرعة "بي إم بي-3" بحماية ديناميكية. يجب أن تزيد الدروع التفاعلية من بقاء المدرعة ومقاومتها في ساحة المعركة، لأن الدروع تقلل من احتمالية إصابتها بأسلحة مضادة للدبابات.ويظهر مقطع الفيديو ورش مصنع "كورغان ماش زافود" مع عشرات المركبات القتالية الجديدة للمشاة، في مقدمة وجوانب الأبراج التي تم تركيب شاشات بها حوامل لوحدات الحماية الديناميكية.وأفاد ألكسندر شيستاكوف، رئيس مديرية المدرعات الرئيسية في وزارة الدفاع الروسية، أنه تم إنشاء مجموعات حماية إضافية "بي إم بي-3" و"بي إم بي-2" و"بي تي إر-82أ" و"بي تي إر-80"، وتم "تسليم" هذه المجموعات إلى القوات، في المقام الأول إلى مناطق العمليات العسكرية الخاصة.وتخضع تلك المدرعة الروسية دائما لعمليات التطوير والتحديث، حيث تزوّد بأجهزة الحماية الدينامية والشبكات المقاومة للقذائف الجوفاء.ويمكن لهذه المركبة أن ترافق أرتال الدبابات خلال المعارك في ساحات القتال المختلفة بفضل تصميم إطاراتها الذي يمكنها من مواصلة السير لمسافة تصل إلى 200 كيلومتر حتى عندما يتم استخدام الأعيرة النارية المختلفة لتفريغ الإطارات من الهواء.
https://sputnikarabic.ae/20220917/الدفاع-الروسية-تعرض-فيديو-لانتصار-بي-تي-إر-82أ-على-المدرعة-الأمريكية-إم113-1067861288.html
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روسيا, مدرعة روسية, ديمتري ميدفيديف
روسيا, مدرعة روسية, ديمتري ميدفيديف

البدء بالإنتاج المتسلسل لمدرعة "بي إم بي-3" الروسية مع الحماية الديناميكية

13:47 GMT 11.11.2022
© Sputnik . Aleksandr Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورمدرعة "بي تي إر-82أ"
مدرعة بي تي إر-82أ - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2022
© Sputnik . Aleksandr Melnikov
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بدأ مصنع "كورغان ماش زافود" الروسي المتخصص لصنع المركبات القتالية المدرعة، بالإنتاج المتسلسل لمدرعة "بي إم بي-3"، مع وحدات حماية ديناميكية مضادة على البرج، بحسب ما أعلنه نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الجمعة.
وكتب ميدفيديف عبر قناته على تلغرام: "يتم استخدام "بي إم بي-3"، بنشاط من قبل القوات الروسية في العملية الخاصة في أوكرانيا، في السابق لم يتم تزويد الجيش الروسي بمدرعة "بي إم بي-3" بحماية ديناميكية. يجب أن تزيد الدروع التفاعلية من بقاء المدرعة ومقاومتها في ساحة المعركة، لأن الدروع تقلل من احتمالية إصابتها بأسلحة مضادة للدبابات.
ويظهر مقطع الفيديو ورش مصنع "كورغان ماش زافود" مع عشرات المركبات القتالية الجديدة للمشاة، في مقدمة وجوانب الأبراج التي تم تركيب شاشات بها حوامل لوحدات الحماية الديناميكية.
وأفاد ألكسندر شيستاكوف، رئيس مديرية المدرعات الرئيسية في وزارة الدفاع الروسية، أنه تم إنشاء مجموعات حماية إضافية "بي إم بي-3" و"بي إم بي-2" و"بي تي إر-82أ" و"بي تي إر-80"، وتم "تسليم" هذه المجموعات إلى القوات، في المقام الأول إلى مناطق العمليات العسكرية الخاصة.
وتخضع تلك المدرعة الروسية دائما لعمليات التطوير والتحديث، حيث تزوّد بأجهزة الحماية الدينامية والشبكات المقاومة للقذائف الجوفاء.
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ويمكن لهذه المركبة أن ترافق أرتال الدبابات خلال المعارك في ساحات القتال المختلفة بفضل تصميم إطاراتها الذي يمكنها من مواصلة السير لمسافة تصل إلى 200 كيلومتر حتى عندما يتم استخدام الأعيرة النارية المختلفة لتفريغ الإطارات من الهواء.
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