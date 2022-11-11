https://sputnikarabic.ae/20221111/التيار-الكهربائي-في-أوكرانيا-يتناقص-تدريجيا-مع-الأيام-1070044496.html
التيار الكهربائي في أوكرانيا يتناقص تدريجيا مع الأيام
التيار الكهربائي في أوكرانيا يتناقص تدريجيا مع الأيام
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة DTEK، سيرغي كوفالينكو، أنه يتم استخدام التيار الكهربائي الطارئ على نطاق واسع بسبب الأضرار الجديدة في نظام الطاقة بأوكرانيا. 11.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-11T07:55+0000
2022-11-11T07:55+0000
2022-11-11T07:55+0000
العالم
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وكتب كوفالينكو على شبكات التواصل الاجتماعي: "وقعت هجمات جديدة على منشآت الطاقة في أوكرانيا ليلاً، حيث تم تطبيق نظام الطوارئ في العاصمة كييف وبالتالي لم يعد هناك توقيت محدد للتيار الكهربائي في البلاد".وأعلنت شركة الطاقة الوطنية "Ukrenergo" عن انقطاعات مجدولة للتيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك كييف والمناطق المجاورة لها
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
التيار الكهربائي في أوكرانيا يتناقص تدريجيا مع الأيام
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أعلن الرئيس التنفيذي لشركة DTEK، سيرغي كوفالينكو، أنه يتم استخدام التيار الكهربائي الطارئ على نطاق واسع بسبب الأضرار الجديدة في نظام الطاقة بأوكرانيا.
وكتب كوفالينكو على شبكات التواصل الاجتماعي: "وقعت هجمات جديدة على منشآت الطاقة في أوكرانيا ليلاً، حيث تم تطبيق نظام الطوارئ في العاصمة كييف وبالتالي لم يعد هناك توقيت محدد للتيار الكهربائي في البلاد".
وأعلنت شركة الطاقة الوطنية "Ukrenergo" عن انقطاعات مجدولة للتيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك كييف والمناطق المجاورة لها