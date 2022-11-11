عربي
https://sputnikarabic.ae/20221111/التيار-الكهربائي-في-أوكرانيا-يتناقص-تدريجيا-مع-الأيام-1070044496.html
التيار الكهربائي في أوكرانيا يتناقص تدريجيا مع الأيام
التيار الكهربائي في أوكرانيا يتناقص تدريجيا مع الأيام
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة DTEK، سيرغي كوفالينكو، أنه يتم استخدام التيار الكهربائي الطارئ على نطاق واسع بسبب الأضرار الجديدة في نظام الطاقة بأوكرانيا. 11.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-11T07:55+0000
2022-11-11T07:55+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1068836008_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_be1da0b1a4e57c9b47d2387264d2a088.jpg
وكتب كوفالينكو على شبكات التواصل الاجتماعي: "وقعت هجمات جديدة على منشآت الطاقة في أوكرانيا ليلاً، حيث تم تطبيق نظام الطوارئ في العاصمة كييف وبالتالي لم يعد هناك توقيت محدد للتيار الكهربائي في البلاد".وأعلنت شركة الطاقة الوطنية "Ukrenergo" عن انقطاعات مجدولة للتيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك كييف والمناطق المجاورة لها
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1068836008_180:0:828:486_1920x0_80_0_0_000e657f126dbb2639cea6e4177bfc9c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

التيار الكهربائي في أوكرانيا يتناقص تدريجيا مع الأيام

07:55 GMT 11.11.2022
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2022
تابعنا عبرTelegram
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة DTEK، سيرغي كوفالينكو، أنه يتم استخدام التيار الكهربائي الطارئ على نطاق واسع بسبب الأضرار الجديدة في نظام الطاقة بأوكرانيا.
وكتب كوفالينكو على شبكات التواصل الاجتماعي: "وقعت هجمات جديدة على منشآت الطاقة في أوكرانيا ليلاً، حيث تم تطبيق نظام الطوارئ في العاصمة كييف وبالتالي لم يعد هناك توقيت محدد للتيار الكهربائي في البلاد".
وأعلنت شركة الطاقة الوطنية "Ukrenergo" عن انقطاعات مجدولة للتيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك كييف والمناطق المجاورة لها
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Люди в метро в Харькове - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала