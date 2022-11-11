https://sputnikarabic.ae/20221111/الخارجية-الجزائرية-زيارة-رئيس-البلاد-إلى-روسيا-جاهزة-ويمكن-أن-تحصل-قبل-نهاية-العام-1070055634.html
الخارجية الجزائرية: زيارة رئيس البلاد إلى روسيا يتم التحضير لها ونأمل أن تحصل قبل نهاية العام
الخارجية الجزائرية: زيارة رئيس البلاد إلى روسيا يتم التحضير لها ونأمل أن تحصل قبل نهاية العام
صرح وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، اليوم الجمعة، بأنه يتم التحضير لزيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى روسيا بشكل نشط ويأمل الجانب الجزائري... 11.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-11T12:04+0000
2022-11-11T12:04+0000
2022-11-11T12:30+0000
العالم العربي
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وقال وزير الخارجية الجزائري على هامش منتدى باريس للسلام: "نتمنى أن تتم (الزيارة) قبل نهاية العام، والآن يتم الإعداد لهذه الزيارة، وهي مهمة لكلا بلدينا ونحن نشارك بنشاط وإيجابية بالتحضير لها".وأضاف لعمامرة: "لدينا برنامج تعاون واسع النطاق وطويل الأمد، فالجزائر وروسيا شريكان ومهمان لبعضهما البعض، ونجري حوارًا سياسيًا رفيع المستوى، ونأمل أن تكون زيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى روسيا بداية مرحلة جديدة في علاقاتنا".وفي وقت سابق، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن هناك دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرئيس الجزائر لزيارة بلاده وينتظر الجانب الروسي القرار.
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العالم العربي
الخارجية الجزائرية: زيارة رئيس البلاد إلى روسيا يتم التحضير لها ونأمل أن تحصل قبل نهاية العام
12:04 GMT 11.11.2022 (تم التحديث: 12:30 GMT 11.11.2022) تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، اليوم الجمعة، بأنه يتم التحضير لزيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى روسيا بشكل نشط ويأمل الجانب الجزائري إجراءها قبل نهاية العام الحالي.
وقال وزير الخارجية الجزائري على هامش منتدى باريس للسلام: "نتمنى أن تتم (الزيارة) قبل نهاية العام، والآن يتم الإعداد لهذه الزيارة، وهي مهمة لكلا بلدينا ونحن نشارك بنشاط وإيجابية بالتحضير لها".
وأضاف لعمامرة: "لدينا برنامج تعاون واسع النطاق وطويل الأمد، فالجزائر وروسيا شريكان ومهمان لبعضهما البعض، ونجري حوارًا سياسيًا رفيع المستوى، ونأمل أن تكون زيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى روسيا بداية مرحلة جديدة في علاقاتنا".
وفي وقت سابق، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن هناك دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرئيس الجزائر لزيارة بلاده وينتظر الجانب الروسي القرار.