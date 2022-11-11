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https://sputnikarabic.ae/20221111/الخارجية-الروسية-تشير-إلى-عدم-وجود-سبب-للتنبؤ-بموعد-وصول-السفير-الأمريكي-الجديد-لموسكو--1070049712.html
الخارجية الروسية تشير إلى عدم وجود سبب للتنبؤ بموعد وصول السفير الأمريكي الجديد لموسكو
الخارجية الروسية تشير إلى عدم وجود سبب للتنبؤ بموعد وصول السفير الأمريكي الجديد لموسكو
قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة، إنه لا يوجد سبب للتنبؤ بموعد وصول السفيرة الأمريكية الجديدة إلى موسكو. 11.11.2022, سبوتنيك عربي
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روسيا
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وأضاف ريابكوف: "أولا نحن بحاجة إلى انتظار التشكيلة الجديدة لمجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي، وعندما يتم تشكيلها، وأخشى حتى أن أتخيلها".وتابع موضحا:وجاءت تصريحات نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، تعليقا على أنباء نشرت في وقت سابق، أفادت بأن روسيا أعطت موافقة (موافقة مسبقة) على تعيين لين تريسي، التي ترغب واشنطن تعيينها كسفيرة لأمريكيا لدى روسيا.هذا وأعلن ريابكوف، أن بلاده لم تعرض على الولايات المتحدة تنظيم اجتماع ثنائي بين وزير الخارجية الروسي ونظيره الأمريكي في قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا.وصرح نائب وزير الخارجية الروسي ريابكوف لوكالة "سبوتنيك": "لا توجد قضايا تتطلب اجتماعا في رأينا، فالأمريكيون يعرفون موقفنا من جميع الجوانب لدينا فكرة جيدة عن نهجهم وأولوياتهم".وأكد ريابكوف: "من حيث المبدأ، لا توجد خطط ولا تحضيرات لمثل هذا الاتصال من جانبنا، ويبدو أنهم يقنعون أنفسهم بأن هذا ليس ضروريا".وفي سياق آخر، أعلن ريابكوف أن اجتماع اللجنة الاستشارية الثنائية الروسية الأمريكية بشأن معاهدة "ستارت" سيعقد في القاهرة في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني - أوائل ديسمبر/كانون الأول، وسيكون أحد الموضوعات استئناف عمليات التفتيش.
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

الخارجية الروسية تشير إلى عدم وجود سبب للتنبؤ بموعد وصول السفير الأمريكي الجديد لموسكو

11:41 GMT 11.11.2022
© Sputnik . Vladimir Trefilov / الانتقال إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر2020
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2022
© Sputnik . Vladimir Trefilov
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قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة، إنه لا يوجد سبب للتنبؤ بموعد وصول السفيرة الأمريكية الجديدة إلى موسكو.
وأضاف ريابكوف: "أولا نحن بحاجة إلى انتظار التشكيلة الجديدة لمجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي، وعندما يتم تشكيلها، وأخشى حتى أن أتخيلها".
وتابع موضحا:

"من وجهة نظر ما نعرفه اليوم، ليس من المنطقي التحدث عن الجدول الزمني للموافقة على التعيينات في المناصب على الإطلاق".

نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي
سيرغي ريابكوف
نائب وزير الخارجية الروسي
وجاءت تصريحات نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، تعليقا على أنباء نشرت في وقت سابق، أفادت بأن روسيا أعطت موافقة (موافقة مسبقة) على تعيين لين تريسي، التي ترغب واشنطن تعيينها كسفيرة لأمريكيا لدى روسيا.
هذا وأعلن ريابكوف، أن بلاده لم تعرض على الولايات المتحدة تنظيم اجتماع ثنائي بين وزير الخارجية الروسي ونظيره الأمريكي في قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا.
وصرح نائب وزير الخارجية الروسي ريابكوف لوكالة "سبوتنيك": "لا توجد قضايا تتطلب اجتماعا في رأينا، فالأمريكيون يعرفون موقفنا من جميع الجوانب لدينا فكرة جيدة عن نهجهم وأولوياتهم".

"لذلك، لا يوجد سبب لتقديم مثل هذا الاقتراح من جانبنا"، مشيرا إلى أن موسكو اطلعت على تصريحات الخارجية الأمريكية حول هذا الموضوع.

نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي
سيرغي ريابكوف
نائب وزير الخارجية الروسي
وأكد ريابكوف: "من حيث المبدأ، لا توجد خطط ولا تحضيرات لمثل هذا الاتصال من جانبنا، ويبدو أنهم يقنعون أنفسهم بأن هذا ليس ضروريا".
وفي سياق آخر، أعلن ريابكوف أن اجتماع اللجنة الاستشارية الثنائية الروسية الأمريكية بشأن معاهدة "ستارت" سيعقد في القاهرة في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني - أوائل ديسمبر/كانون الأول، وسيكون أحد الموضوعات استئناف عمليات التفتيش.
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