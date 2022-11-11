عربي
https://sputnikarabic.ae/20221111/الخارجية-السويسرية-تطالب-الادعاء-العام-بفتح-قضية-بسبب-تسريبات-حول-زيارة-الرئيس-لأوكرانيا-1070067519.html
الخارجية السويسرية تطالب الادعاء العام بفتح قضية بسبب "تسريبات" حول زيارة الرئيس لأوكرانيا
الخارجية السويسرية تطالب الادعاء العام بفتح قضية بسبب "تسريبات" حول زيارة الرئيس لأوكرانيا
قدمت وزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية، اليوم الجمعة، شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام الفيدرالي بشأن تسريب وسائل الإعلام حول الزيارة الأخيرة، التي قام بها... 11.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-11T16:32+0000
2022-11-11T16:37+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101602/04/1016020467_0:2:1000:565_1920x0_80_0_0_876bccbf1f827d99ddf77d828b83a591.jpg
زيوريخ - سبوتنيك. وذكر المكتب الصحفي بوزارة الخارجية لوكالة "سبوتنيك": "يمكننا، أن نؤكد أن وزارة الخارجية قد قدمت طلبًا لفتح قضية جنائية لدى مكتب المدعي العام الفيدرالي السويسري بخصوص الإهمال فيما يتعلق بزيارة الرئيس كاسيس إلى كييف. وبسبب التحقيق الجاري، لا يمكننا تقديم المزيد من التعليقات".ووصل الرئيس السويسري إلى كييف، في 20 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، الذي أعلن عنه في حسابه على "تويتر" في اليوم نفسه.في الوقت نفسه، أشارت وزارة الخارجية إلى أن إحدى الصحف اليومية السويسرية كانت على علم برحلة كاسيس. وبحسب وزارة الخارجية، فإن ذلك كان يمكن أن يعرّض أمن رئيس سويسرا والوفد المرافق له للخطر، موضحة أن هذا الأمر قد يكون انتهاكا لأسرار الدولة.
https://sputnikarabic.ae/20221020/الرئيس-السويسري-يصل-إلى-أوكرانيا-1069261975.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101602/04/1016020467_122:0:878:567_1920x0_80_0_0_3d8e55ccb745da0b7e8ea9a88181cdf7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

الخارجية السويسرية تطالب الادعاء العام بفتح قضية بسبب "تسريبات" حول زيارة الرئيس لأوكرانيا

16:32 GMT 11.11.2022 (تم التحديث: 16:37 GMT 11.11.2022)
© Fotobank.ru/Getty Imagesعلم سويسرا
علم سويسرا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2022
© Fotobank.ru/Getty Images
تابعنا عبرTelegram
قدمت وزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية، اليوم الجمعة، شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام الفيدرالي بشأن تسريب وسائل الإعلام حول الزيارة الأخيرة، التي قام بها الرئيس السويسري إجنازيو كاسيس إلى أوكرانيا، والتي لم يتم الإعلان عنها لأسباب أمنية.
زيوريخ - سبوتنيك. وذكر المكتب الصحفي بوزارة الخارجية لوكالة "سبوتنيك": "يمكننا، أن نؤكد أن وزارة الخارجية قد قدمت طلبًا لفتح قضية جنائية لدى مكتب المدعي العام الفيدرالي السويسري بخصوص الإهمال فيما يتعلق بزيارة الرئيس كاسيس إلى كييف. وبسبب التحقيق الجاري، لا يمكننا تقديم المزيد من التعليقات".
ووصل الرئيس السويسري إلى كييف، في 20 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، الذي أعلن عنه في حسابه على "تويتر" في اليوم نفسه.
وزير خارجية سويسرا إغناسيو كاسيس - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2022
الرئيس السويسري يصل إلى أوكرانيا
20 أكتوبر, 07:38 GMT

وبحسب صحيفة "لو تيمبس" السويسرية، فإن الرحلة ظلت سرية، وقد علم مسؤولو وزارة الخارجية بها قبل يوم.

في الوقت نفسه، أشارت وزارة الخارجية إلى أن إحدى الصحف اليومية السويسرية كانت على علم برحلة كاسيس. وبحسب وزارة الخارجية، فإن ذلك كان يمكن أن يعرّض أمن رئيس سويسرا والوفد المرافق له للخطر، موضحة أن هذا الأمر قد يكون انتهاكا لأسرار الدولة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала