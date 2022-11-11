https://sputnikarabic.ae/20221111/الخارجية-السويسرية-تطالب-الادعاء-العام-بفتح-قضية-بسبب-تسريبات-حول-زيارة-الرئيس-لأوكرانيا-1070067519.html
الخارجية السويسرية تطالب الادعاء العام بفتح قضية بسبب "تسريبات" حول زيارة الرئيس لأوكرانيا
الخارجية السويسرية تطالب الادعاء العام بفتح قضية بسبب "تسريبات" حول زيارة الرئيس لأوكرانيا
قدمت وزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية، اليوم الجمعة، شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام الفيدرالي بشأن تسريب وسائل الإعلام حول الزيارة الأخيرة، التي قام بها... 11.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-11T16:32+0000
2022-11-11T16:32+0000
2022-11-11T16:37+0000
العالم
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زيوريخ - سبوتنيك. وذكر المكتب الصحفي بوزارة الخارجية لوكالة "سبوتنيك": "يمكننا، أن نؤكد أن وزارة الخارجية قد قدمت طلبًا لفتح قضية جنائية لدى مكتب المدعي العام الفيدرالي السويسري بخصوص الإهمال فيما يتعلق بزيارة الرئيس كاسيس إلى كييف. وبسبب التحقيق الجاري، لا يمكننا تقديم المزيد من التعليقات".ووصل الرئيس السويسري إلى كييف، في 20 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، الذي أعلن عنه في حسابه على "تويتر" في اليوم نفسه.في الوقت نفسه، أشارت وزارة الخارجية إلى أن إحدى الصحف اليومية السويسرية كانت على علم برحلة كاسيس. وبحسب وزارة الخارجية، فإن ذلك كان يمكن أن يعرّض أمن رئيس سويسرا والوفد المرافق له للخطر، موضحة أن هذا الأمر قد يكون انتهاكا لأسرار الدولة.
https://sputnikarabic.ae/20221020/الرئيس-السويسري-يصل-إلى-أوكرانيا-1069261975.html
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العالم
الخارجية السويسرية تطالب الادعاء العام بفتح قضية بسبب "تسريبات" حول زيارة الرئيس لأوكرانيا
16:32 GMT 11.11.2022 (تم التحديث: 16:37 GMT 11.11.2022) تابعنا عبر
قدمت وزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية، اليوم الجمعة، شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام الفيدرالي بشأن تسريب وسائل الإعلام حول الزيارة الأخيرة، التي قام بها الرئيس السويسري إجنازيو كاسيس إلى أوكرانيا، والتي لم يتم الإعلان عنها لأسباب أمنية.
زيوريخ - سبوتنيك. وذكر المكتب الصحفي بوزارة الخارجية لوكالة "سبوتنيك": "يمكننا، أن نؤكد أن وزارة الخارجية قد قدمت طلبًا لفتح قضية جنائية لدى مكتب المدعي العام الفيدرالي السويسري بخصوص الإهمال فيما يتعلق بزيارة الرئيس كاسيس إلى كييف. وبسبب التحقيق الجاري، لا يمكننا تقديم المزيد من التعليقات".
ووصل الرئيس السويسري إلى كييف، في 20 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، الذي أعلن عنه في حسابه على "تويتر" في اليوم نفسه.
وبحسب صحيفة "لو تيمبس" السويسرية، فإن الرحلة ظلت سرية، وقد علم مسؤولو وزارة الخارجية بها قبل يوم.
في الوقت نفسه، أشارت وزارة الخارجية إلى أن إحدى الصحف اليومية السويسرية كانت على علم برحلة كاسيس. وبحسب وزارة الخارجية، فإن ذلك كان يمكن أن يعرّض أمن رئيس سويسرا والوفد المرافق له للخطر، موضحة أن هذا الأمر قد يكون انتهاكا لأسرار الدولة.