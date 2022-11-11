https://sputnikarabic.ae/20221111/الدفاع-الروسية-تعلن-استهداف-التجمعات-والمعدات-العسكرية-الأوكرانية-على-يمين-نهر-دنيبر-1070059606.html

القوات الروسية تلحق أضرارا جسيمة بالقوات الأوكرانية على الضفة اليمنى من نهر دنيبر

القوات الروسية تلحق أضرارا جسيمة بالقوات الأوكرانية على الضفة اليمنى من نهر دنيبر

أكدت الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، استهداف القوى البشرية والمعدات العسكرية الأوكرانية على الضفة اليمنى من نهر دنيبر. 11.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-11T14:28+0000

2022-11-11T14:28+0000

2022-11-11T14:59+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية: "في الوقت الحالي، يتم إلحاق أضرار بالنيران القصف، بحشود القوى العاملة والمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر".وكانت قد أعلنت الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت، خلال اليوم الماضي، 32 قذيفة لراجمات الصواريخ من طراز "هيمارس"، التابعة للقوات الأوكرانية، بالإضافة إلى خمسة صواريخ "هارم" مضادة للرادار، وسبع طائرات مسيرة.وقالت الوزارة، في بيان: "تم اعتراض 32 صاروخا من طراز هيمارس في مناطق نوفايا كاخوفكا وكورسونكا وأنتونوفكا في مقاطعة خيرسون".كما تم اعتراض خمسة صواريخ مضادة للرادار من طراز "هارم"، في منطقة إرمينو في جمهورية لوغانسك الشعبية، ويناكييفو في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكورسونكا ونوفايا كاخوفكا في خيرسون.وأسقط الدفاع الجوي الروسي 7 طائرات مسيرة أوكرانية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، انتهاء عملية إعادة انتشار القوات على الضفة اليسرى لنهر دنيبر في مقاطعة خيرسون؛ موضحة أن العملية اكتملت، في تمام الساعة الخامسة فجرا بتوقيت موسكو.في 18 أكتوبر/ تشرين الأول، أبلغ الجنرال سيرغي سوروفيكين، القائد العام لمجموعة القوات المشتركة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، عن توتر الوضع في جبهة خيرسون، حيث يطلب الناتو من القيادة الأوكرانية شن هجوم، لم يستبعد القائد العام في تقريره اتخاذ "قرارات صعبة" بشأن خيرسون، اعتمادا على تطور الوضع.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.

https://sputnikarabic.ae/20221111/سحب-أكثر-من-30-ألف-عسكري-روسي-ونحو-5-آلاف-قطعة-عتاد-إلى-الضفة-اليسرى-من-نهر-دنيبر-1070061970.html

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