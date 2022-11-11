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السعودية تعلن أنها تخطط للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية عام 2060
السعودية تعلن أنها تخطط للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية عام 2060
قال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان أن بلاده تخطط وتهدف لتوليد 50% من الكهرباء من الطاقة المتجددة، لافتا إلى أنه تم بالفعل توليد 400 ميغاواط من الطاقة... 11.11.2022, سبوتنيك عربي
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وحسب صحيفة "عكاظ"، جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى مبادرة السعودية الخضراء في شرم الشيخ بمصر، اليوم الجمعة.وأضاف أن السعودية تعمل في أكثر من 13 مشروعا للطاقة المتجددة بطاقة 11.4 غيغاواط وباستثمارات تبلغ 34 مليار ريال، في ظل الطموح لتقليل نحو 21 مليون طن من الانبعاثات سنويا.وأكد أن بلاده "ملتزمة بتقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن"، وأنها قادرة على الوفاء بذلك.وتابع: "هذا يعتمد على التكنولوجيا، والمملكة تأمل في تحقيق ذلك في وقت أقرب".وأوضح أن شركة إنتاج النفط الحكومية أرامكو، لديها أقل مستوى من انبعاثات غاز الميثان بكل المعايير.كما شدد وزير الطاقة السعودي على أن الأمر سينتقل من الطموح إلى الأفعال وأن الرياض مستعدة ولديها التزام في الشرق الأوسط والمملكة عبر المبادرات الخضراء.
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي

السعودية تعلن أنها تخطط للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية عام 2060

12:21 GMT 11.11.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINEوزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINE
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قال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان أن بلاده تخطط وتهدف لتوليد 50% من الكهرباء من الطاقة المتجددة، لافتا إلى أنه تم بالفعل توليد 400 ميغاواط من الطاقة النظيفة، وتقليص الانبعاثات الكربونية بنحو مليون طن.
وحسب صحيفة "عكاظ"، جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى مبادرة السعودية الخضراء في شرم الشيخ بمصر، اليوم الجمعة.
وأضاف أن السعودية تعمل في أكثر من 13 مشروعا للطاقة المتجددة بطاقة 11.4 غيغاواط وباستثمارات تبلغ 34 مليار ريال، في ظل الطموح لتقليل نحو 21 مليون طن من الانبعاثات سنويا.
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وأكد أن بلاده "ملتزمة بتقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن"، وأنها قادرة على الوفاء بذلك.

وأشار الوزير السعودي إلى أن هدف المملكة المناخي هو الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية عام 2060.

وتابع: "هذا يعتمد على التكنولوجيا، والمملكة تأمل في تحقيق ذلك في وقت أقرب".
وأوضح أن شركة إنتاج النفط الحكومية أرامكو، لديها أقل مستوى من انبعاثات غاز الميثان بكل المعايير.
كما شدد وزير الطاقة السعودي على أن الأمر سينتقل من الطموح إلى الأفعال وأن الرياض مستعدة ولديها التزام في الشرق الأوسط والمملكة عبر المبادرات الخضراء.
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