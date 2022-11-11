https://sputnikarabic.ae/20221111/السعودية-تعلن-أنها-تخطط-للوصول-إلى-صفر-انبعاثات-كربونية-عام-2060-1070055765.html

السعودية تعلن أنها تخطط للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية عام 2060

السعودية تعلن أنها تخطط للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية عام 2060

قال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان أن بلاده تخطط وتهدف لتوليد 50% من الكهرباء من الطاقة المتجددة، لافتا إلى أنه تم بالفعل توليد 400 ميغاواط من الطاقة... 11.11.2022, سبوتنيك عربي

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وحسب صحيفة "عكاظ"، جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى مبادرة السعودية الخضراء في شرم الشيخ بمصر، اليوم الجمعة.وأضاف أن السعودية تعمل في أكثر من 13 مشروعا للطاقة المتجددة بطاقة 11.4 غيغاواط وباستثمارات تبلغ 34 مليار ريال، في ظل الطموح لتقليل نحو 21 مليون طن من الانبعاثات سنويا.وأكد أن بلاده "ملتزمة بتقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن"، وأنها قادرة على الوفاء بذلك.وتابع: "هذا يعتمد على التكنولوجيا، والمملكة تأمل في تحقيق ذلك في وقت أقرب".وأوضح أن شركة إنتاج النفط الحكومية أرامكو، لديها أقل مستوى من انبعاثات غاز الميثان بكل المعايير.كما شدد وزير الطاقة السعودي على أن الأمر سينتقل من الطموح إلى الأفعال وأن الرياض مستعدة ولديها التزام في الشرق الأوسط والمملكة عبر المبادرات الخضراء.

https://sputnikarabic.ae/20221021/رسائل-السعودية-للعالم-ما-الذي-تحققه-مبادرة-الشرق-الأوسط-الأخضر-في-مواجهة-تغيرات-المناخ-1069326910.html

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